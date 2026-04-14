TFT : Comment jouer « Autodestruction », l'augment de Gragas du set 17 ? (Self Destruct)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Autodestruction » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Autodestruction (Gragas) sur le set 17 de TFT.



Comment jouer avec l'augment « Autodestruction » sur TFT ?

L'augment de palier Or « Autodestruction » va radicalement changer votre manière d'utiliser Gragas, puisqu'il deviendra un carry à part entière. Il infligera de lourds dégâts magiques, rappelant le fameux Gragas full AP de LoL.

Vous gagnez un Gragas. Votre Gragas le plus puissant devient un combattant magique qui provoque des explosions massives qui lui infligent également des dégâts.

Jouer avec « Autodestruction » peut vous conduire vers un Top 4, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Gragas.



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Quelle composition construire autour de l'augment de Gragas du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment « Autodestruction » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur les deux traits de Gragas, Psionique et Bagarreur. Étant donné que Gragas sacrifie sa santé pour administrer des dégâts, il est nécessaire de jouer en 6 Bagarreurs, sans oublier de lui octroyer de la régénération de vie.





Pour jouer Autodestruction, vous avez tout intérêt à démarrer autour de Bagarreur, avec Gragas, Rek'Sai, Pantheon et Cho'Gath, puis en ajoutant Urgot et Maokai au niveau 6. C'est à ce moment que vous devrez slow roll Pantheon et Gragas 3 étoiles, avant d'avancer vers les niveaux supérieurs pour intégrer des Psioniques, en particulier Maître Yi, votre carry secondaire. Tahm Kench et Viktor entreront rapidement dans l'équation, et Sona viendra parfaire votre équipe au niveau 9.



→ Notez que si vous n'avez pas d'équipement pour Maître Yi, vous pourriez tout aussi bien faire de Sona votre second carry. Cependant, cela implique d'atteindre sans tarder le niveau 9.



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Gragas

Main de la justice

Gantelet précieux

Soif-de-Sang

Fléau vengeur

Coiffe de Rabadon

Bâton de l'archange

Pantheon

Étincelle ionique

Visage spirituel

Cape solaire

Vœu du protecteur

Armure de Warmog

Griffe de dragon

Maître Yi

Mercure

Main de la justice

Gage de Sterak

Soif-de-Sang

Tueur de géants

Lame enragée de Guinsoo

Quelles autres optimisations jouer avec « Autodestruction » ?

En ayant opté pour l'augment Autodestruction, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.

Fondation de première ligne

Esprit d'équipe

Ravitaillement

Orbes de soins

Justice critique

Objets de Pandore

Éveil de l'âme

Ticket prismatique

Centre d'excellence

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.