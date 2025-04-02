TFT : Comment jouer « Alter Ego », l'augment de Rhaast du set 14 ?

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Alter Ego » sur le set 14 de Teamfight Tactics, Cyber City.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Alter Ego (Rhaast) sur le set 14 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Alter Ego » sur TFT ?
L'augment de palier Or « Alter Ego
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Rhaast
, puisqu'il deviendra un assassin capable de réinitialiser sa nouvelle compétence en cas d'élimination.
Vous gagnez un Rhaast. Votre Rhaast le plus fort prend la forme d'Assassin de l'ombre et sa compétence est remplacée par une ruée et un tourbillon de 1 hexagone. S'il élimine un ennemi, il relance immédiatement sa compétence.
Jouer avec « Alter Ego
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Rhaast
.
Quelle composition construire autour de l'augment de Rhaast du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Alter Ego »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la synergie Divinecorp, dans l'optique de booster au maximum les dégâts de Rhaast. 4 Bourreaux seront aussi en place, puisque vos carrys secondaires seront Senna et Zed.
Pour jouer Alter Ego
, vous devriez commencer la partie avec des Initiateurs, à savoir Vi, Sylas, Skarner et Rhaast, et ajouter progressivement des Divinecorp, en l'occurrence Morgana et Gragas. Ainsi, Vi, Sylas et Skarner disparaîtront au niveau 6 mais vous disposerez de Gragas, Morgana, Jarvan IV, Senna, Dr. Mundo, et bien sûr, Rhaast. Une fois stable, faites route vers le niveau 7 pour y slow roll vos carrys 3 étoiles, Rhaast, Senna et Gragas. Ajoutez un Divinecorp à ce moment, et lorsque vous aurez fini de reroll, allez au niveau 8 afin d'acheter Vex, Sejuani et Zed. Au niveau 9, Renekton se joindra à l'équation pour finaliser votre composition.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Rhaast
Gragas
- Soif-de-sang
- Main de la justice
- Lame d'infini
- Mercure
- Détermination du titan
Senna
- Armure de Warmog
- Rédemption
- Lithoplastron de gargouille
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
Zed
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Ouragan de Runaan
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
- Manteau de la nuit
- Main de la justice
- Soif-de-Sang
- Mercure
- Tueur de géants
- Lame funeste
Naturellement, les objets supplémentaires doivent être positionnés sur des personnages qui en feront bon usage, mais nous vous recommandons de prioriser Renekton.
Quelles autres optimisations jouer avec « Alter Ego » ?
En ayant opté pour l'augment Alter Ego
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.
- Blason de Divinecorp, Diadème de Divinecorp, Couronne de Divinecorp
- Ascension divine (augment Divinecorp)
- Première ligne
- Esprit d'équipe
- Objets de Pandore
- Volonté de la lance
- Abondance de glaives
- Connivence
- Buffet de composants
- Orbes de soins
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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