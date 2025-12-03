TFT : Comment jouer « Acte de foi », l'augment d'Illaoi du set 16 ? (Leap of Faith)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Acte de foi » sur le set 16 de Teamfight Tactics, Lore & Legends.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Acte de foi (Illaoi) sur le set 16 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Acte de foi » sur TFT ?
L'augment de palier Argent « Acte de foi
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Illaoi
, puisqu'elle deviendra un carry à part entière, et non plus un tank. Concrètement, cette optimisation la transforme en une sorte de Darius, en raison d'une réinitialisation de sa nouvelle compétence à chaque élimination.
Vous gagnez une Illaoi. Votre Illaoi la plus forte devient un combattant. La compétence d'Illaoi est remplacée par un coup aérien qui est relancé lorsqu'elle tue sa cible.
Jouer avec « Acte de foi
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Illaoi
.
Quelle composition construire autour de l'augment d'Illaoi du set 16 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Acte de foi »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur le trait Bagarreur et les dégâts de Bard.
Pour jouer Acte de foi
, vous devriez commencer sans investir d'or dans de l'expérience, dans l'optique de maximiser vos chances de récupérer des exemplaires d'Illaoi et de Shen. Qui plus est, vous serez contraint d'actualiser plusieurs fois la boutique avant le premier carrousel pour débloquer Bard. Au niveau 4, ajoutez Sion, et commencez à slow roll toutes ces unités 3 étoiles. Ajoutez un 4ème
Bagarreur au niveau 5, par exemple Dr. Mundo. Zoé pourrait temporairement rejoindre votre équipe au niveau 6, mais dès que vous le pourrez, placez 6 Bagarreurs. Il ne vous restera qu'à avancer pour inclure Freljord, avec Braum, Lissandra, et Volibear. Kobuko sera préféré à Dr. Mundo en raison de son trait Incantateur.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Illaoi
Sion
- Soif-de-sang
- Lame d'infini
- Détermination du titan
- Main de la justice
- Gage de Sterak
- Tueur de géants
Bard
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Casque adaptatif
- Vœu du protecteur
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
- Fléau vengeur
- Coiffe de Rabadon
- Buff bleu
Quelles autres optimisations jouer avec « Acte de foi » ?
En ayant opté pour l'augment Acte de foi
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.
- Bagarreurs baraqués (augment Bagarreur)
- Pluie d'argent
- Bénédiction céleste
- Grandeur et démesure
- Armure improvisée
- Reliques de la lumière
- Esprit d'équipe
- Besace héroïque
- Objets de Pandore
- Buffet de composants
- Honneur du maître de guerre
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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