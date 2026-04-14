TFT : Comment jouer « À toute meepesse », l'augment de Poppy du set 17 ? (Termeepnal Velocity)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « À toute meepesse » sur le set 17 de Teamfight Tactics, Space Gods.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment À toute meepesse (Poppy) sur le set 17 de TFT.



Comment jouer avec l'augment « À toute meepesse » sur TFT ?

L'augment de palier Argent « À toute meepesse » va radicalement changer votre manière d'utiliser Poppy, puisqu'elle deviendra un carry à part entière à placer à l'arrière, de la même manière qu'un Sniper.

Vous gagnez une Poppy. Votre Poppy la plus forte devient une lanceuse de compétences physiques à distance qui envoie un Meep sur sa cible.

Jouer avec « À toute meepesse » peut vous conduire vers un honorable Top 4, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Poppy.



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Quelle composition construire autour de l'augment de Poppy du set 17 ?

Plusieurs compositions autour de l'augment « À toute meepesse » existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur les deux traits de Poppy, Bastion et Meeple.





Pour jouer À toute meepesse, vous avez tout intérêt à ne pas investir de l'or dans de l'expérience. En effet, vous devrez reroll Poppy, Caitlyn et Aatrox, et faire appel à Jax au niveau 4. Une fois vos unités 3 étoiles en poche, avancez vers le niveau 6, et ajoutez Ornn et Twisted Fate. Il ne vous restera ensuite qu'à vous diriger vers le niveau 8, pour vous renforcer des épiques Rammus et Corki, ainsi que Shen.



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements attribuer aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Poppy

Lame enragée de Guinsoo

Lame d'infini

Fléau vengeur

Pistolame Hextech

Lame funeste

Tueur de géants

Rammus

Cape solaire

Visage spirituel

Armure roncière

Vœu du protecteur

Armure de Warmog

Lithoplastron de gargouille

Caitlyn

Lame enragée de Guinsoo

Fureur du kraken

Tueur de géants

Lame d'infini

Lame funeste

Pistolame Hextech

Quelles autres optimisations jouer avec « À toute meepesse » ?

En ayant opté pour l'augment À toute meepesse, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.

Esprit d'équipe

Ravitaillement

Objets de Pandore

Éveil de l'âme

Connivence

Corrosion

Transfert

Mon arc est vôtre

Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide.