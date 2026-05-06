TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 17.3 (2026)

Le patch 17.3 est en ligne sur le PBE de TFT. Découvrez ici les changements attendus le mercredi 13 mai 2026.

Le set 17 de TFT va connaître de nouveaux ajustements d'ici peu avec le déploiement du patch 17.3, actuellement disponible sur le PBE. Afin de vous préparer à cela, nous vous indiquons ici les changements prévus avec la mise à jour 17.3 de TFT du 13 mai 2026.

À quoi s'attendre avec le patch 17.3 de TFT ?

La mise à jour 17.3 de TFT va amener de nombreux ajustements au niveau des champions, avec une série notable de nerfs, concernant par exemple TF, Briar, et surtout, l'Apex Primordien. D'un autre côté, MF devrait revenir sur les devants de la scène, aux côté de Fizz, tandis qu'une refonte de Morgana est au programme.



D'autres changements seront de la partie, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 17.3 de TFT ci-dessous.

Champions

Buffs

Akali (dégâts)

Gnar (AD)

Jinx (dégâts)

Diana (bouclier, dégâts)

Fizz (dégâts)

Miss Fortune (dégâts de canalisateur et challenger)

Ornn (bouclier)

Samira (dégâts)

Karma (dégâts)

LeBlanc (clones)

Nunu (mana)

Xayah (AD)

Sona (dégâts)

Nerfs

Apex Primordien (dégâts, durabilité, résistance magique, armure)

Briar (AD)

Leona (résistance magique, armure, dégâts de la compétence)

Teemo (poison)

Twisted Fate (dégâts)

Bel'Veth (dégâts)

Jax (réduction des dégâts)

Kai'Sa (dégâts des missiles)

Maître Yi (omnivampirisme)

Ajustements

Pyke

Aurelion Sol

Morgana, refonte, devient un champion épique au lieu de légendaire

Shen

Synergies

Section Anima : buff

Visionnaire : buff

Marauder : nerf

Objets

Manteau de la nuit : nerf

Emblème d'Astro-Groove : nerf

Horizon Focus : désactivé

Blessing items (nouveau)

Optimisations

Jeweled Lotus : nerf

Kahunahuna : nerf

Mace's Will : nerf

May the Fours be with you : nerf

Flexible : nerf

Golden Gamble : nerf

Buried Treasures : nerf

New recruit : nerf

Retribution : buff

Heart of the Swarm : buff

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Le patch 17.3 du set 17 desortira le mercredi 13 mai 2026.