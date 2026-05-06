TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 17.3 (2026)
le 06 mai 2026 à 09h48
Le set 17 de TFT va connaître de nouveaux ajustements d'ici peu avec le déploiement du patch 17.3, actuellement disponible sur le PBE. Afin de vous préparer à cela, nous vous indiquons ici les changements prévus avec la mise à jour 17.3 de TFT du 13 mai 2026.
À quoi s'attendre avec le patch 17.3 de TFT ?
La mise à jour 17.3 de TFT va amener de nombreux ajustements au niveau des champions, avec une série notable de nerfs, concernant par exemple TF, Briar, et surtout, l'Apex Primordien. D'un autre côté, MF devrait revenir sur les devants de la scène, aux côté de Fizz, tandis qu'une refonte de Morgana est au programme.
D'autres changements seront de la partie, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 17.3 de TFT ci-dessous.
Champions
Buffs
- Akali (dégâts)
- Gnar (AD)
- Jinx (dégâts)
- Diana (bouclier, dégâts)
- Fizz (dégâts)
- Miss Fortune (dégâts de canalisateur et challenger)
- Ornn (bouclier)
- Samira (dégâts)
- Karma (dégâts)
- LeBlanc (clones)
- Nunu (mana)
- Xayah (AD)
- Sona (dégâts)
Nerfs
- Apex Primordien (dégâts, durabilité, résistance magique, armure)
- Briar (AD)
- Leona (résistance magique, armure, dégâts de la compétence)
- Teemo (poison)
- Twisted Fate (dégâts)
- Bel'Veth (dégâts)
- Jax (réduction des dégâts)
- Kai'Sa (dégâts des missiles)
- Maître Yi (omnivampirisme)
Ajustements
- Pyke
- Aurelion Sol
- Morgana, refonte, devient un champion épique au lieu de légendaire
- Shen
Synergies
- Section Anima : buff
- Visionnaire : buff
- Marauder : nerf
Objets
- Manteau de la nuit : nerf
- Emblème d'Astro-Groove : nerf
- Horizon Focus : désactivé
- Blessing items (nouveau)
Optimisations
- Jeweled Lotus : nerf
- Kahunahuna : nerf
- Mace's Will : nerf
- May the Fours be with you : nerf
- Flexible : nerf
- Golden Gamble : nerf
- Buried Treasures : nerf
- New recruit : nerf
- Retribution : buff
- Heart of the Swarm : buff
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Le patch 17.3 du set 17 de TFT sortira le mercredi 13 mai 2026.
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