TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 17.3 (2026)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 mai 2026 à 09h48
Le patch 17.3 est en ligne sur le PBE de TFT. Découvrez ici les changements attendus le mercredi 13 mai 2026.
TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 17.3 (2026)

Le set 17 de TFT va connaître de nouveaux ajustements d'ici peu avec le déploiement du patch 17.3, actuellement disponible sur le PBE. Afin de vous préparer à cela, nous vous indiquons ici les changements prévus avec la mise à jour 17.3 de TFT du 13 mai 2026.

À quoi s'attendre avec le patch 17.3 de TFT ?

La mise à jour 17.3 de TFT va amener de nombreux ajustements au niveau des champions, avec une série notable de nerfs, concernant par exemple TF, Briar, et surtout, l'Apex Primordien. D'un autre côté, MF devrait revenir sur les devants de la scène, aux côté de Fizz, tandis qu'une refonte de Morgana est au programme.

apercu-17-3-tft  
D'autres changements seront de la partie, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 17.3 de TFT ci-dessous.

Champions

Buffs

  • Akali (dégâts)
  • Gnar (AD)
  • Jinx (dégâts)
  • Diana (bouclier, dégâts)
  • Fizz (dégâts)
  • Miss Fortune (dégâts de canalisateur et challenger)
  • Ornn (bouclier)
  • Samira (dégâts)
  • Karma (dégâts)
  • LeBlanc (clones)
  • Nunu (mana)
  • Xayah (AD)
  • Sona (dégâts)

Nerfs

  • Apex Primordien (dégâts, durabilité, résistance magique, armure)
  • Briar (AD)
  • Leona (résistance magique, armure, dégâts de la compétence)
  • Teemo (poison)
  • Twisted Fate (dégâts)
  • Bel'Veth (dégâts)
  • Jax (réduction des dégâts)
  • Kai'Sa (dégâts des missiles)
  • Maître Yi (omnivampirisme)

Ajustements

  • Pyke
  • Aurelion Sol
  • Morgana, refonte, devient un champion épique au lieu de légendaire
  • Shen

Synergies

  • Section Anima  : buff
  • Visionnaire : buff
  • Marauder : nerf

Objets

  • Manteau de la nuit : nerf
  • Emblème d'Astro-Groove : nerf
  • Horizon Focus : désactivé
  • Blessing items (nouveau)

Optimisations 

  • Jeweled Lotus : nerf
  • Kahunahuna : nerf
  • Mace's Will : nerf
  • May the Fours be with you : nerf
  • Flexible : nerf
  • Golden Gamble : nerf
  • Buried Treasures : nerf
  • New recruit : nerf
  • Retribution : buff
  • Heart of the Swarm : buff

À lire également

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Le patch 17.3 du set 17 de TFT sortira le mercredi 13 mai 2026.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?
Teamfight Tactics 05 août 2026

TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?

La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.
TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18
Teamfight Tactics 03 août 2026

TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18

Qui réduit l'armure ? Qui diminue la résistance magique ou applique de l'anti-heal ? Retrouvez une liste détaillée des champions et des effets utilitaires qu'ils produisent sur le set 18 de TFT.
TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?
Teamfight Tactics 03 août 2026

TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?

Le set 18 de TFT est disponible sur le PBE depuis juillet 2026, mais les joueurs évoluant sur MacOs ne peuvent pas lancer le jeu. Découvrez pour quelle raison par ici.

commentaire (0)