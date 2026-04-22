TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 17.2 (2026)

Le patch 17.2 est en ligne sur le PBE de TFT. Découvrez ici les changements attendus le mercredi 29 avril 2026.

Le set 17 de TFT va connaître ses premiers ajustements, deux semaines après son lancement. Avant le déploiement du patch 17.2 de Space Gods, les changements à venir dans le patch du 29 avril 2026 ont été dévoilés grâce au PBE.

À quoi s'attendre avec le patch 17.2 de TFT ?

La mise à jour 17.2 de TFT va amener de nombreux ajustements sur l'ensemble, en particulier avec le retour des rencontres d'ouverture. Ces dernières seront d'ailleurs plus variées que sur le set 16, puisque quelques nouveautés viendront agrandir la liste des possibilités. Qui plus est, une unité supplémentaire, l'Apex Primordian, va faire son entrée, et des équilibrages variés, tant au niveau des champions que des objets, seront apportés.



D'autres changements seront de la partie, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 17.2 de TFT ci-dessous.

Champions

Buffs

Cho'Gath (santé, dégâts, vie gagnée à la suite d'un kill)

Ezreal (dégâts, scaling des dégâts du drone)

Gnar (dégâts du boomerang)

Gragas (soins)

Jinx (dégâts de la rocket)

Milio (dégâts)

Diana (dégâts passifs, bouclier, dégâts des orbes)

Lulu (mana)

Maokai (santé bonus)

Miss Fortune Canalisateur (dégâts)

Corki (dégâts des missiles)

Tahm Kench (mana, soins, dégâts)

Le Méga-Mecha (soins)

Jhin (dégâts)

Nerfs

Talon (vitesse d'attaque, dégâts du saignement)

Samira (dégâts)

Viktor (dégâts)

LeBlanc (dégâts passifs)

Nunu (mana, durée du bump)

Shen (ralentissement de la vitesse d'attaque des ennemis)

Vex (dégâts)

Synergies

Section Anima : nerf de la tech gagnée après une défaite

Challenger (4) et (5) : buff de la vitesse d'attaque

Bagarreur : buff de la santé

Visionnaire : buff des soins de Huntress, nerf du scaling des 3 étoiles Medallion, buff de la santé Mountain + armure + résistance magique + nerf de la vitesse d'attaque

Brise-temps : ajustement, vitesse d'attaque activée avec 2 Brise-temps, buff de la vitesse d'attaque pour 4 Brise-temps

Blasons

Rebelle : nerf des statistiques bonus

Berger : nerf du mana partagé

Initiateur : nerf de l'AP par bouclier

Voyageur : nerf des résistances des tanks, de l'omnivampirisme et de la vitesse d'attaque

Objets

Ahri's Aura : nerf des dégâts

Dawncore : nerf des statistiques

Ekko's Patience : nerf des dégâts

Kayle's Exaltation désactivé

Titanic Hydra : nerf du scaling de l'AD

Yasuo's Bladework : buff du déclenchement

Anomaly Marksman : buff de la vitesse d'attaque, des statistiques de combattant et des dégâts des casters

Battle Bunny Crossbow : nerf du proc et des dégâts

Drone Uplink : buff de la répétition des dégâts

Iceblast Armor : nerf du bouclier et de la durée de l'étourdissement

Lioness Lament : nerf de la santé requise pour le déclenchement

Rocket Swarm : nerf du bonus de Jinx

Savage Slicer : buff du bonus de Briar

Target-Lock : buff des soins

The Annihilator : buff du timer de l'explosion

UwU Blaster : buff des statistiques

Optimisations

Kayle's Boon : ajustements

AFK : nerf des PO

On a Roll : nerf des rerolls, buff des PO

Patience is a Virtue : ajustements

Twin Guardians : nerf de l'armure et de la résistance magique

Bronze For Life I : nerf de l'amplification des dégâts

Early Learnings : nerf des statistiques de base

Savings Account : nerf des PO

Solo Plate : nerf de la santé bonus

Two Tanky : nerf de la santé

At What Cost : nerf de l'XP

Hedge Fund : nerf des PO

New Recruit, ajustements

Prismatic Ticket : nerf des chances d'avoir une relance gratuite

Rencontres à venir

Commencer avec un champion de palier 2

Commencer avec un champion de palier 3

Commencer avec une enclume à artefact

Des niveaux moins chers

Commencer avec des enclumes à composant

Commencer avec deux duplicateurs

Commencer avec un ensemble d'emblèmes

Optimisations de palier Or

Obtenir de l'or régulièrement

Abîme hurlant

Obtenir des butins régulièrement

Dernier augment prismatique

Tous les augments primastiques

Premier augment prismatique

Reroll Opener

Scouting Party

Silver Scrapes

Stage Three Augments

Commencer avec un champion amélioré

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Le patch 17.2 du set 17 desortira le mercredi 29 avril 2026.