TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 17.2 (2026)
le 22 avril 2026 à 16h17
Le set 17 de TFT va connaître ses premiers ajustements, deux semaines après son lancement. Avant le déploiement du patch 17.2 de Space Gods, les changements à venir dans le patch du 29 avril 2026 ont été dévoilés grâce au PBE.
À quoi s'attendre avec le patch 17.2 de TFT ?
La mise à jour 17.2 de TFT va amener de nombreux ajustements sur l'ensemble, en particulier avec le retour des rencontres d'ouverture. Ces dernières seront d'ailleurs plus variées que sur le set 16, puisque quelques nouveautés viendront agrandir la liste des possibilités. Qui plus est, une unité supplémentaire, l'Apex Primordian, va faire son entrée, et des équilibrages variés, tant au niveau des champions que des objets, seront apportés.
D'autres changements seront de la partie, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 17.2 de TFT ci-dessous.
Champions
Buffs
- Cho'Gath (santé, dégâts, vie gagnée à la suite d'un kill)
- Ezreal (dégâts, scaling des dégâts du drone)
- Gnar (dégâts du boomerang)
- Gragas (soins)
- Jinx (dégâts de la rocket)
- Milio (dégâts)
- Diana (dégâts passifs, bouclier, dégâts des orbes)
- Lulu (mana)
- Maokai (santé bonus)
- Miss Fortune Canalisateur (dégâts)
- Corki (dégâts des missiles)
- Tahm Kench (mana, soins, dégâts)
- Le Méga-Mecha (soins)
- Jhin (dégâts)
Nerfs
- Talon (vitesse d'attaque, dégâts du saignement)
- Samira (dégâts)
- Viktor (dégâts)
- LeBlanc (dégâts passifs)
- Nunu (mana, durée du bump)
- Shen (ralentissement de la vitesse d'attaque des ennemis)
- Vex (dégâts)
Synergies
- Section Anima : nerf de la tech gagnée après une défaite
- Challenger (4) et (5) : buff de la vitesse d'attaque
- Bagarreur : buff de la santé
- Visionnaire : buff des soins de Huntress, nerf du scaling des 3 étoiles Medallion, buff de la santé Mountain + armure + résistance magique + nerf de la vitesse d'attaque
- Brise-temps : ajustement, vitesse d'attaque activée avec 2 Brise-temps, buff de la vitesse d'attaque pour 4 Brise-temps
Blasons
- Rebelle : nerf des statistiques bonus
- Berger : nerf du mana partagé
- Initiateur : nerf de l'AP par bouclier
- Voyageur : nerf des résistances des tanks, de l'omnivampirisme et de la vitesse d'attaque
Objets
- Ahri's Aura : nerf des dégâts
- Dawncore : nerf des statistiques
- Ekko's Patience : nerf des dégâts
- Kayle's Exaltation désactivé
- Titanic Hydra : nerf du scaling de l'AD
- Yasuo's Bladework : buff du déclenchement
- Anomaly Marksman : buff de la vitesse d'attaque, des statistiques de combattant et des dégâts des casters
- Battle Bunny Crossbow : nerf du proc et des dégâts
- Drone Uplink : buff de la répétition des dégâts
- Iceblast Armor : nerf du bouclier et de la durée de l'étourdissement
- Lioness Lament : nerf de la santé requise pour le déclenchement
- Rocket Swarm : nerf du bonus de Jinx
- Savage Slicer : buff du bonus de Briar
- Target-Lock : buff des soins
- The Annihilator : buff du timer de l'explosion
- UwU Blaster : buff des statistiques
Optimisations
- Kayle's Boon : ajustements
- AFK : nerf des PO
- On a Roll : nerf des rerolls, buff des PO
- Patience is a Virtue : ajustements
- Twin Guardians : nerf de l'armure et de la résistance magique
- Bronze For Life I : nerf de l'amplification des dégâts
- Early Learnings : nerf des statistiques de base
- Savings Account : nerf des PO
- Solo Plate : nerf de la santé bonus
- Two Tanky : nerf de la santé
- At What Cost : nerf de l'XP
- Hedge Fund : nerf des PO
- New Recruit, ajustements
- Prismatic Ticket : nerf des chances d'avoir une relance gratuite
Rencontres à venir
- Commencer avec un champion de palier 2
- Commencer avec un champion de palier 3
- Commencer avec une enclume à artefact
- Des niveaux moins chers
- Commencer avec des enclumes à composant
- Commencer avec deux duplicateurs
- Commencer avec un ensemble d'emblèmes
- Optimisations de palier Or
- Obtenir de l'or régulièrement
- Abîme hurlant
- Obtenir des butins régulièrement
- Dernier augment prismatique
- Tous les augments primastiques
- Premier augment prismatique
- Reroll Opener
- Scouting Party
- Silver Scrapes
- Stage Three Augments
- Commencer avec un champion amélioré
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