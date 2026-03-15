TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 16.7 (2026)

"Mortdog" a dévoilé les grandes lignes du prochain patch de TFT, la mise à jour 16., et nous vous proposons de découvrir ce qui vous attend le 18 mars 2026 par ici.
Le set 16 de TFT
va connaître de nouveaux ajustements, à l'approche du tournoi des championnats du monde. Avant le déploiement du patch 16.6 de Lore & Legends
, "Mortdog" a dévoilé les changements à venir dans le patch du 18 mars 2026
.
À quoi s'attendre avec le patch 16.7 de TFT ?
La mise à jour 16.7 de TFT
ne devrait pas trop bouleverser la méta, mais la suprématie de Sylas et de Ryze devrait cesser puisque ces deux légendaires à 7 PO vont chacun recevoir un nerf, le plus notable concernant Ryze. Au contraire, des unités un peu en retrait, telles que Vayne, vont faire l'objet d'un buff, tout comme Aatrox, qui n'a pas encore su se démarquer sur Lore & Legends.
D'autres changements seront de la partie, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 16.7 de TFT
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Teemo 3 étoiles
- Tristana (dégâts de la compétence)
- Kobuko & Yuumi (soins)
- Vayne (dégâts de la compétence)
- Kai'Sa AD (dégâts de la compétence)
- Seraphine (dégâts du cristal)
- Yunara (vitesse d'attaque)
- Aatrox (dégâts de la compétence)
- T-Hex (AD de base)
- Galio (armure et résistance magique)
- Ryze (dégâts de la compétence)
- Sylas (vitesse d'attaque)
- Xerath (breloques, en particulier les golems)
Optimisations
Nerfs
Autre
- Ascension
- Aura far
- Bringer of ruin (Atahkhan)
- Component Heist
- Dragonguards (Shyvana / J4)
- Malicious monetization
- Promised protection (désactivé)
- Walk the true path II (désactivé)
- Wild Growth (ne peut être proposé qu'en 3-2)
Le patch 16.7 du set 16 de TFT
est sorti le mercredi 18 mars 2026, retrouvez-le ici
.
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