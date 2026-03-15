TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 16.7 (2026)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 mars 2026 à 21h58
"Mortdog" a dévoilé les grandes lignes du prochain patch de TFT, la mise à jour 16., et nous vous proposons de découvrir ce qui vous attend le 18 mars 2026 par ici.
TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 16.7 (2026)
Le set 16 de TFT va connaître de nouveaux ajustements, à l'approche du tournoi des championnats du monde. Avant le déploiement du patch 16.6 de Lore & Legends, "Mortdog" a dévoilé les changements à venir dans le patch du 18 mars 2026

À quoi s'attendre avec le patch 16.7 de TFT ?

La mise à jour 16.7 de TFT ne devrait pas trop bouleverser la méta, mais la suprématie de Sylas et de Ryze devrait cesser puisque ces deux légendaires à 7 PO vont chacun recevoir un nerf, le plus notable concernant Ryze. Au contraire, des unités un peu en retrait, telles que Vayne, vont faire l'objet d'un buff, tout comme Aatrox, qui n'a pas encore su se démarquer sur Lore & Legends.

Miniature vidéo

D'autres changements seront de la partie, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 16.7 de TFT ci-dessous.

Champions 

Buffs
  • Teemo 3 étoiles
  • Tristana (dégâts de la compétence)
  • Kobuko & Yuumi (soins)
  • Vayne (dégâts de la compétence)
  • Kai'Sa AD (dégâts de la compétence)
  • Seraphine (dégâts du cristal)
  • Yunara (vitesse d'attaque)
  • Aatrox (dégâts de la compétence)
  • T-Hex (AD de base)
Nerfs
  • Galio (armure et résistance magique)
  • Ryze (dégâts de la compétence)
  • Sylas (vitesse d'attaque)
  • Xerath (breloques, en particulier les golems)

Optimisations

Nerfs
  • Ascension
  • Aura far
  • Bringer of ruin (Atahkhan)
  • Component Heist
  • Dragonguards (Shyvana / J4)
  • Malicious monetization
Autre
  • Promised protection (désactivé)
  • Walk the true path II (désactivé)
  • Wild Growth (ne peut être proposé qu'en 3-2)

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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