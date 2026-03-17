TFT : MàJ 16.7, les détails de la mise à jour (2026)

TFT : La composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar et LeBlanc reroll avec Tisseur de sorts sur le set 18 de TFT.
Patch notes 16.7 de TFT
Changements majeursDes changements aussi importants que toute l'énergie positive que nous transmettons aux participants de la Tactician's Crown qui se déroulera du 27 au 29 mars ! Il paraît même qu'une autre annonce est prévue à ce moment-là...
Unités : Palier 2Grâce à la limite de puissance des Yordles mise en place lors du dernier patch avec les nerfs apportés aux sacs surprise de Yordle (8), nous pouvons désormais renforcer un peu quelques-unes de leurs unités.
- Teemo - Dégâts de compétence à la cible principale : 130/200/330/460 ⇒ 130/200/375/550
- Tristana - Dégâts de compétence : 250/375/600/825 ⇒ 265/400/660/920
Unités : Palier 3Kobuko ne sert pour l'instant qu'à augmenter le nombre de PV du plateau, et il n'est même pas particulièrement doué pour ça. C'est pourquoi nous avons décidé d'améliorer ses compétences d'autoguérison afin qu'il puisse survivre un peu plus longtemps sur votre plateau.
Malgré les nombreuses améliorations que nous avons offertes à Vayne, elle ne s'est toujours pas remise du nerf apporté au Kraken il y a quelques patchs de cela. Nous allons donc tenter de la buffer une dernière fois, mais si cela ne suffit pas à la rendre plus compétitive, nous abandonnerons et ferons d'elle un champion AP dans le patch du fun (le dernier patch du set, après celui de la Tactician's Crown).
- Kobuko - Soins personnels : 180/240/300 ⇒ 200/280/450
- Vayne - Dégâts de compétence : 110/165/285 + 6/10/15 ⇒ 120/180/310 + 10/15/25
Unités : Palier 4Kai'Sa a un build AD ? Vous êtes sûrs ? Le build AP de Kai'Sa est plus performant que son build AD, nous avons donc décidé de donner un coup de pouce aux joueurs de Kai'Sa qui ont beaucoup d'objets AD dans leur inventaire.
Apparemment, Sett faisait en sorte que Yunara soit viable, donc maintenant qu'il a été nerfé, elle n'a plus le support nécessaire pour liquider le plateau adverse.
- Kai'Sa - Dégâts de compétence de la forme AD : 39/63/150 ⇒ 42/68/150
- Séraphine - Dégâts : 35/55/300 ⇒ 40/60/300
- Yunara - Vitesse d'attaque de la compétence : 80/80/300% ⇒ 90/90/300%
Unités : Palier 5Pour nos unités à 5 PO, nous assurons le suivi des modifications apportées au système de déverrouillage du dernier patch.
La priorité de Galio a été renforcée avec son accessibilité, nous avons donc décidé de réduire sa durabilité, ce qui aura également pour effet de réduire ses dégâts, car ses compétences évoluent en fonction de ses résistances.
Ryze est trop puissant avec sa nouvelle compo à 4 régions, surtout à 2 étoiles. Nous serons moins radicaux avec Ryze 1 étoile, puisque cette version n'est pas trop surpuissante.
Le buff que nous apportons au T-Hex peut sembler impressionnant, mais avec le temps nécessaire pour canaliser sa compétence, son impact ne sera finalement pas si important. Nous avons également essayé le T-Hex avec plusieurs Lames enragées... et ce n'était pas fameux.
- Aatrox - Dégâts de compétence : 85/170 ⇒ 100/185
- Galio - Résistances : 65 ⇒ 55
- Ryze - Dégâts de compétence : 255/460 ⇒ 250/430
- Sylas - Vitesse d'attaque : 1,0 ⇒ 0,9
- T-Hex - Dégâts d'attaque de base : 85 ⇒ 110
- Xerath - Coût de Trésors ancestraux : 15 PO ⇒ 20 PO
- Xerath - Résistances bonus de Golems du désert : 45 ⇒ 25
- Xerath - Bonus de vitesse d'attaque de Golems du désert : 60% ⇒ 30%
- Xerath - Soins apportés à l'équipe grâce à Oasis : 25% ⇒ 18%
OptimisationsNous réduisons la puissance des optimisations les plus puissantes de tous les paliers.
Nous retirons également Mana du protecteur, qui ne m'a toujours pas permis d'atteindre une place dans le top quatre.
Enfin, nous retirons temporairement Le droit chemin II, le seul accès au palier prismatique du type Ionia. Ce n'est pas une solution idéale, mais elle est actuellement trop puissante pour être intégrée au patch de la Tactician's Crown, d'autant plus qu'elle est pour le moment buguée et apparaît dans la voie de la sagesse (XP), où elle est encore plus puissante.
- Ascension - Amplification des dégâts : 40% ⇒ 35%
- Patience - Manche : 4-2 ⇒ 4-3
- Héraut de la ruine - PV par élimination : 40 ⇒ 30
- Composants de guerre - Nombre de combats : 4 ⇒ 5
- Dragons gardiens - PV du bouclier : 100% des PV du bouclier de Jarvan ⇒ 75% des PV du bouclier de Jarvan
- Dragons gardiens - Dégâts de Jarvan : 100/120/140/175% des résistances ⇒ 100/100/125/150% des résistances
- Monétisation malveillante - PO initiales : 10 ⇒ 7
- Suppression de Mana du protecteur
- Suppression temporaire de Le droit chemin II
- Croissance prodigieuse déplacée en 3-2 uniquement
Corrections de bugs
- Les attaques de Yone ne seront plus bloquées en début de combat lorsqu'il gagne un niveau d'étoile.
- La quête d'Ixtal « Aucun objet sur le banc » ne tiendra pas compte du Galio le plus puissant du joueur, comme pour Tout doit disparaître.
- Braum ne bloquera plus les projectiles Hextech de ses alliés pendant sa compétence.
- Avènement des deux a été désactivé dans les Épreuves de Pic-toc en raison d'un bug.
- Le mana de Fizz ne sera plus à 0 lorsqu'il reçoit de l'aide en Double Up.
Retour : Festival des bêtesVous allez encore reprendre du poil de la bête ! Le Festival des bêtes se poursuit, rien que pour vous (et pour tous les autres joueurs qui profitent du récent Retour de set).
UnitésMis à part quelques nerfs, nous nous concentrons principalement sur les buffs dans le patch 16.7, en particulier pour nos champions les moins chers, qui ont du mal à trouver leurs marques. Parmi les changements notables, citons les buffs apportés à trois Fanatiques peu coûteux (une compo de relance Fanatique, c'est possible ?), un buff de réduction de dégâts pour Tahm Kench qui rendra (espérons-le) Tahm Kench 3 étoiles invincible, et pour finir, une réduction de la durée des étourdissements infligés par Ornn.
- Brand - Dégâts : 250/400/600 ⇒ 270/425/635
- Elise - PV bonus : 40/60/80% ⇒ 45/65/85%
- Elise - Soins à l'impact : 40/60/80 ⇒ 45/65/85
- Tahm Kench - Réduction fixe des dégâts : 15/25/50 ⇒ 20/30/60
- Tristana - Dégâts : 50/75/115 ⇒ 55/85/130
- Twisted Fate - Dégâts : 180/270/400 ⇒ 195/295/440
- Braum - PV de base : 850 ⇒ 900
- Jarvan - Dégâts : 200/300/500 ⇒ 210/315/520
- Pyke - Dégâts : 150/225/325 ⇒ 140/210/315
- Vladimir - Dégâts : 350/525/790 ⇒ 375/565/845
- Zed - Dégâts bonus toutes les 3 attaques : 40/80/100 ⇒ 50/90/110
- Irelia - PV de base : 900 ⇒ 950
- Katarina - Dégâts : 345/520/825 ⇒ 355/535/850
- Kennen - Dégâts : 350/550/800 ⇒ 365/565/875
- Kindred - Dégâts : 360/540/865 ⇒ 390/585/935
- Neeko - Dégâts : 150/225/350 ⇒ 160/240/385
- Shyvana - Dégâts magiques bonus sous forme de dragon : 125/250/500 ⇒ 135/260/500
- Veigar - Dégâts : 400/600/900 ⇒ 400/600/877
- Cho'Gath - PV de base : 1200 ⇒ 1250
- Olaf - Pourcentage de dégâts d'attaque de base : 40/40/40% ⇒ 35/35/35%
- Sejuani - PV de base : 1100 ⇒ 1200
- Tryndamere - Dégâts : 120/180/270 ⇒ 110/165/250
- Ornn - Durée d'étourdissement : 2/2,5/15 ⇒ 1,5/2/15
TypesEsprits/Tireurs d'élite de retour ?
- Ninja - Dégâts d'attaque/puissance : 50/140% ⇒ 55/150%
- Sage - Augmentation du mana : 50/100/150/250% ⇒ 60/110/160/260%
- Tireur d'élite - Réduction des dégâts du ricochet : 55/50/45% ⇒ 50/45/40%
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