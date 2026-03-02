TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 16.6 (2026)

"Mortdog" a dévoilé les grandes lignes du prochain patch de TFT, la mise à jour 16.6, et nous vous proposons de découvrir ce qui vous attend le 1er mars 2026 par ici.
Le set 16 de TFT
est sur le point d'être bouleversé. En effet, Riot Games prévoit d'assouplir toutes les conditions de déverrouillage des champions tout en proposant de nouveaux équilibrages, et le développeur a effectué une série de mises à jour (et d'observations) sur le PBE pendant plusieurs jours. Avant le déploiement du patch 16.6 de Lore & Legends
, "Mortdog" a dévoilé les changements à venir dans le patch du 1er mars 2026
.
À quoi s'attendre avec le patch 16.6 de TFT ?
La mise à jour 16.6 de TFT
va radicalement changer vos habitudes, puisque la plupart des champions vont voir leurs conditions de déverrouillage changer, dans l'optique d'offrir aux joueurs plus de flexibilité. De nouvelles compositions vont sans doute émerger, et ce bouleversement est accompagné d'équilibrages multiples des personnages.
D'autres changements seront de la partie, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 16.6 de TFT
ci-dessous :
Déverrouillage de champions
- Bard → 3 actualisations
- Graves → un objet sur n'importe quel Bilgewater
- Yorick → Viego une étoile équipé d'un objet
- Darius → un objet équipé sur Draven + niveau 5
- Gwen → 10 âmes + niveau 5
- Kennen → 5 niveaux d'étoile + niveau 5
- Kobuko → niveau 6
- Diana → Leona une étoile avec 3 objets + niveau 7
- Kai'Sa → 2 objets sur un tireur d'élite + niveau 7
- Kalista → 30 âmes + niveau 7
- Nidalee → Neeko 2 étoiles avec 3 objets + niveau 7
- Héraut de la Faille → Néant activé 2 combats + niveau 7
- Skarner → un caster ou un ADC avec une armure + niveau 7
- Veigar → un Yordle avec un Rabadon + niveau 7
- Yone → Yasuo 2 étoiles avec 3 objets + niveau 7
- Aatrox → 30 % d'omnivampirisme
- Galio → 8 niveaux d'étoile
- Mel → Ambessa 1 étoile avec un objet meurt au combat + niveau 8
- Ryze → 3 traits de région + niveau 9
- Sylas → vendre Garen 2 étoiles + niveau 9
- Tahm Kench → 350 serpents d'argent + niveau 8
- T-Hex → 7 niveaux d'étoile + niveau 8
- Thresh → 5 niveaux d'étoiles Îles obscures + niveau 8
- Volibear → 3 400 PV + niveau 8
- Ziggs → 2 objets sur un Zaunite ou un Yordle + niveau 9
Synergies
- Bagarreur (4 et 6) → nerf des PV
- Demacia (5 et 7) → buff de l'armure et de la RM
- Ionia, Transcendance → 3 étoiles bonus buff
- Ionia, Blades → ne donne plus d'AD en tapant mais octroie aussi de l'AP aux Ioniens
- Piltover, Mining drill → nerf
- Bourreau → nerf de l'AD
- Néant, Adrenaline → buff
- Néant, Leeching Nucleus → nerf
- Ixtal → plusieurs nerfs de quêtes
Champions
Buffs
Nerfs
- Lulu
- Ashe
- Ekko
- Ahri
- Draven
- Gangplank
- Leona
- Vayne
- Zoé
- Diana
- Lissandra
- Singed
- Warwick
- Annie
Ajustements
- Yorick
- Nidalee
- Kalista
- Veigar
- Yone
- Aatrox
- Mel
- Sylas
- Tahm Kench
- Thresh
- T-Hex
- Xerath
- Sett
Optimisations
- Bandle Bounty I → désactivé
- Bande Bounty II → nerf
- Cooking Pot → buff
- Epoch → nerf
- Évoluer et Vaincre → nerf
- Lancer de dès → nerf
- Find your Center → buff
- Firesale → désactivé
- Froger in Strength → buff
- Going long → nerf
- Golemify → nerf
- Good for something → nerf
- Hard bargain → nerf
- Hustler → nerf
- Indecision → nerf
- Leap of Faith (augment Illaoi) → buff
- Niveau supérieur ! → nerf
- Malicious monetization → ajustements
- Max build → désactivé
- Pilfer → buff
- Préparation → buff
- Prismatic destiny → nerf
- Solo leveling → nerf
- Solo Plate → buff
- Secteur commercial → nerf
- Trait Tree → accorde aussi un reforgeur
- Walk the true path I → désactivé
- Walk the true path II → nerf
- We stick together → buff
Le patch 16.6 du set 16 de TFT
est sorti le mercredi 1er
mars 2026, retrouvez le patch notes ici
.
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