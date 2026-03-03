TFT : MàJ 16.6, les détails de la mise à jour (2026)

TFT : La composition Sett avec Exécuteur, comment la jouer ? (Set 18)
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sett avec Exécuteur sur le set 18 de TFT.
Patch notes 16.6 de TFT
Trésor de CroccLe Trésor de Crocc revient du 4 mars au 14 avril, notre mode de jeu avec encore plus de butin et des objets spéciaux. C'est le seul mode où vous pouvez obtenir la Cuichette de Crocc en tant qu'objet !
- Les champions de départ seront sélectionnés dans l'ensemble de la pool du palier concerné. Cela inclut les champions verrouillés et déverrouillés.
- Les champions de départ verrouillés ne sont pas déverrouillés pour le joueur. Ce dernier devra toujours remplir les conditions requises pour obtenir des exemplaires supplémentaires.
- Les champions à 7 PO sont exclus de la manche de départ.
- Zilean, Xerath, Shurima et Azir ont été ajustés en tant que champions/types de départ.
Modifications du système : déverrouillagesBien que les déverrouillages permettent de concevoir une multitude de compositions dans la méta, leurs conditions actuelles sont trop spécifiques, et les joueurs s'orientent souvent vers un style de jeu plus rigide et moins flexible que ce que nous souhaiterions, surtout à ce stade avancé d'un set. Dans cette optique, nous avons donc pris la grande décision de rendre la majorité de nos déverrouillages bien plus accessibles. Cela permettra d'utiliser encore plus de compositions grâce à des conditions moins strictes et à la possibilité d'adapter votre composition à la volée (lire : plus de flexibilité). Certes, ce changement intervient plus tard que nous ne l'aurions souhaité, mais nous sommes convaincus qu'il rendra le jeu à haut niveau plus expressif. Et nous sommes prêts à tirer la leçon des ajustements apportés au système de déverrouillage, qui pourraient finalement inspirer de futures mises en œuvre et améliorations de cette mécanique. Nous cherchons à améliorer TFT en permanence et nous sommes convaincus que cette direction est un bon moyen d'y parvenir.
Conditions de déverrouillageÀ mesure que nous facilitons le déverrouillage de chacun des champions ci-dessous, nous apporterons des ajustements d'équilibrage afin que leur accessibilité corresponde à leur rareté.
Attendez-vous à voir certaines unités jusqu'alors spécifiques à une composition participer à un éventail plus large de compositions. Des éléments comme le héraut de la Faille peuvent désormais être intégrés dans des compositions qui souhaitent jouer deux Bagarreurs. Galio peut désormais être déployé (ou placé sur le banc) dans les compositions Demacia 5 qui incluent des unités d'autres types. Et Veigar peut désormais être ajouté à la plupart des compositions Yordle simplement en étant tiré d'un chapeau… assurez-vous juste que c'est une Coiffe de Rabadon, c'est la seule qui peut accueillir son ego inutilement surdimensionné.
- Bard : 4 relances ⇒ 3 relances avant le carrousel de la phase 2
- Graves : Twisted Fate avec 2 objets équipés ⇒ N'importe quel champion de Bilgewater avec 2 objets équipés
- Yorick : Viego 2 étoiles ⇒ Viego 1 étoile avec 1 objet équipé
- Darius : faire que Draven lâche 1 PO ⇒ 1 objet équipé sur Draven + niveau 5
- Gwen : 20 âmes ⇒ 10 âmes et niveau 5
- Kennen : 7 niveaux d'étoile d'Ionia/Yordle/Défenseur ⇒ 5 niveaux d'étoile d'Ionia/Yordle/Défenseur et niveau 5
- Kobuko et Yuumi : 6 niveaux d'étoiles de Bagarreur/Incantateur/Yordle et niveau 7 ⇒ 6 niveaux d'étoiles de Bagarreur/Incantateur/Yordle et niveau 6
- Diana : Leona 2 étoiles et niveau 6 ⇒ Leona 1 étoile avec 3 objets et niveau 7
- Kai'Sa : 3 objets équipés sur un Tireur d'élite ⇒ 2 objets équipés sur un Tireur d'élite
- Kalista : 70 âmes ⇒ 30 âmes et niveau 7
- Nidalee : 2x Neeko 2 étoiles ⇒ Neeko 2 étoiles avec 3 objets et niveau 7
- Héraut de la Faille : déployez des unités du Néant pendant 8 combats ⇒ déployez des unités du Néant pendant 2 combats + niveau 7
- Skarner : non-tank avec un Lithoplastron de gargouille ⇒ lanceur de compétences ou tireur avec 1 Cotte de mailles
- Veigar : champion avec 2× Coiffe de Rabadon ⇒ Yordle avec 1× Coiffe de Rabadon
- Yone : Yasuo 3 étoiles ⇒ Yasuo 2 étoiles avec 3 objets et niveau 7
- Aatrox : 40% d'omnivampirisme ⇒ 30% d'omnivampirisme
- Galio : 12 niveaux d'étoiles de Demacia ⇒ 8 niveaux d'étoiles et niveau 8
- Mel : Ambessa 2 étoiles avec 1 objet meurt ⇒ Ambessa avec 1 objet meurt et niveau 8
- Ryze : 4 types de région + niveau 9 ⇒ 3 types de région + niveau 9
- Sylas : vendre Jarvan 2 étoiles et Garen 2 étoiles + niveau 9 ⇒ vendre Garen 2 étoiles + niveau 9
- Tahm Kench : 450 serpents d'argent ⇒ 350 serpents d'argent + niveau 8
- T-Hex : 9 niveaux d'étoiles de Piltover ⇒ 7 niveaux d'étoiles de Piltover + niveau 8
- Thresh : 175 âmes ⇒ 5 niveaux d'étoile des Îles obscures + niveau 8
- Volibear : 3800 PV ⇒ 3400 PV + niveau 8
- Ziggs : 3 objets sur un Zaun/Yordle + niveau 9 ⇒ 2 objets sur un Zaun/Yordle + niveau 9
Changements majeursAussi majeurs que le héraut de la Faille et Volibear Bagarreurs 2 qui s'invitent en fin de partie.
TypesComme les Bagarreurs obtiennent leurs deux unités les plus puissantes (Volibear et Héraut de la Faille) plus tôt et de manière plus régulière, nous affaiblissons le bonus de type pour cette classe.
Nos nerfs de Demacia en 16.5 ont eu trop d'impact, nous les corrigeons donc avec la 16.6 tout en apportant un buff supplémentaire à leur carry à l'arbalète, qui a du mal à tenir la promesse de son surnom.
Nous apportons quelques ajustements à Ionia afin d'offrir plus de flexibilité et de réagir à nos modifications des déverrouillages. Pour commencer, la voie de la transcendance. Avec la grande tentation de la voie de la transcendance, qui consiste à relancer Yasuo pour finalement atteindre Yone, nous apportons un important bonus trois étoiles afin d'inciter à relancer, même si Yone est accessible avec un Yasuo 2 étoiles seulement. La voie de la générosité a été trop généreuse, créant une composition Ionia plus rigide qui décourage les changements de stratégie en fin de partie en raison de la puissance et des PO que le type génère. La voie des lames a surtout été la voie de Yunara (et encore...), se limitant souvent à Ionia (3) pour privilégier d'autres synergies. En ajoutant de la puissance à ce type et en supprimant les dégâts bonus à l'impact, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour jouer cette voie.
Nous affaiblissons Ixtal, car il est désormais beaucoup plus facile d'accéder à ses deux unités à 4 PO, ce qui rend les quêtes ne nécessitant pas de perdre bien plus puissantes.
Puisque Piltover (6) est plus facile d'accès, nous réduisons la probabilité d'obtenir des PO avec la Foreuse afin d'éviter que le type ne devienne un chemin facile au niveau 9 ou 10.
Maintenant qu'Aatrox et Yone sont bien plus faciles à débloquer, Bourreau reçoit un gros bonus, que vous utilisiez uniquement les Bourreaux coûteux ou que vous jouiez la classe complète.
Pour le Néant, nous souhaitons que les Modules d'adrénaline soit l'option axée sur les dégâts, tandis que Sangsues se concentre sur les soins. Cela n'a pas été le cas pour ce set, Sangsues surpassant largement sa version adrénalisée.
Yordle (8) a été trop performant, en particulier dans nos tranches de compétence intermédiaires, nous réduisons donc légèrement le rendement de leur économie de goutte, tout en permettant aux Yordles à 2 PO d'apparaître dans les pochettes surprises, ce qui devrait également rendre les compositions de relance Tristana/Teemo meilleures !
Sac surprise Yordle 8 :
- % de PV max de Bagarreur : 25/45/65 ⇒ 25/40/60
- Résistances de Demacia : 12/30/30 ⇒ 12/35/35
- Bonus 3 étoiles de la voie de la transcendance d'Ionia : 100% ⇒ 130%
- PO de la voie de la générosité d'Iona : 3 ⇒ 4
- La voie des lames d'Ionia ne confère plus de dégâts bonus à l'impact.
- La voie des lames d'Ionia confère également aux Ioniens 15/25/50/100% de puissance.
- Ionia (10) - Réduction de la vitesse d'attaque ennemie : 40% ⇒ 30%
- Fragments solaires d'Ixtal (phase 2-5) :
- Morts d'un champion d'Ixtal : 105/125/175/225 ⇒ 100/100/140/230
- Éliminations par un champion d'Ixtal : 70/90/110/140 ⇒ 70/70/90/110
- Acheter de l'XP (facile) : 40/40/40/40 ⇒ 20/20/20/20
- Acheter de l'XP (difficile) : 125/125/100/100 ⇒ 125/100/80/80
- Relances (intermédiaire) : 90/90/50/50 ⇒ 80/70/50/50
- Relances (difficile) : 135/135/70/70 ⇒ 135/120/70/70
- Banc d'objets vide : 80/80/100/120 ⇒ 70/70/80/120
- Série de défaites (petite) : 120/200/200/300 ⇒ 120/170/200/300
- Qiyana 3* : 150/150/200/200 ⇒ 120/120/160/160
- Probabilités d'obtenir des PO avec la Foreuse de Piltover réduites
- Dégâts d'attaque bonus de Bourreau : 22/33/44% ⇒ 20/30/40%
- Modules d'adrénaline du Néant - Amplification des dégâts de base : 15% ⇒ 18%
- Sangsues du Néant : volez 2% des dégâts d'attaque et de la puissance de l'ennemi jusqu'à 15 fois ⇒ 2% des dégâts d'attaque et de la puissance jusqu'à 10 fois
- PO : 6 PO ⇒ 5 PO
- 2 Yordles à 2 PO ajoutés comme récompense potentielle
- La valeur moyenne du butin distribué a été légèrement réduite.
Unités : Palier 1Nous ne nous attendons pas à ce que vous commenciez à relancer Lulu de sitôt, mais cela devrait en faire une porteuse d'objets Arcaniste légèrement meilleure.
- Dégâts principaux de Lulu : 285/425/635/845 ⇒ 330/500/750/1000
- Dégâts secondaires de Lulu : 120/180/270/360 ⇒ 140/210/315/420
Unités : Palier 2Tryndamere et Ashe relance peinent toujours à se remettre complètement des nerfs subis dans la version 16.2. Ils en sont cependant très proches, même si Ashe a du mal à réaliser son fantasme de cumul en raison de ses stats de début de partie plus faibles. Un peu plus de vitesse d'attaque et de dégâts d'attaque devraient vraiment donner cette sensation de glace pure.
Avec notre correction de bug de Zaun en 16.5, Ekko est sorti de la méta. Nous espérons qu'un bonus de dégâts lui permettra de faire son retour dans les compositions de relance près de chez vous.
Yorick sera beaucoup plus facile à débloquer, nous ajustons donc sa forme 1 étoile pour qu'elle soit plus conforme à nos champions à 2 PO standard.
- Ashe - Dégâts d'attaque de base : 58 ⇒ 60
- Ashe - Vitesse d'attaque de base : 0,7 ⇒ 0,75
- Dégâts de la compétence d'Ekko : 150/225/340/455 ⇒ 160/240/380/520
- Yorick - Soins : 325/370/500 ⇒ 250/350/500
Unités : Palier 3Le dernier patch n'a pas eu suffisamment d'impact sur nos carrys à 3 PO à trois étoiles, alors que c'était l'objectif principal de la mise à jour. Nous allons donc faire en sorte qu'ils soient dignes de l'investissement et du risque nécessaires pour les obtenir trois étoiles.
Remarquons ici nos généreux buffs pour les carrys à cible unique, qui doivent, bien sûr, éliminer leur cible unique. Certains de ces buffs dépassent même notre cadre habituel, mais comme pour Ahri par exemple, nous devons compenser la fréquence à laquelle ces champions infligent des dégâts excédentaires à leur cible. Nous avons également prévu un important buff pour Leona, dont la réduction de dégâts fixe devient moins efficace en fin de partie. En plus d'une légère augmentation de cette réduction, elle pourra désormais toucher (et infliger un étourdissement à) une cible supplémentaire lorsqu'elle atteindra trois étoiles. Placez-la judicieusement et vous pourrez peut-être infliger un étourdissement à un champion de l'arrière-ligne dès le début d'un combat. À l'instar de Leona, Zoé n'a pas connu le succès que nous souhaiterions, en partie à cause de son type, mais aussi en raison du nombre limité de cibles de sa compétence. Augmenter considérablement ses dégâts à trois étoiles devrait rendre un peu plus maléfique la bulle du Jumeau maléfique.
- Ahri - Dégâts de la compétence : 82/125/195 ⇒ 82/125/225
- Draven - Dégâts de la compétence : 120/170/290 ⇒ 120/180/350
- Gangplank - Dégâts de la compétence : 190/285/450 ⇒ 205/310/500
- Leona - Réduction des dégâts fixes : 15/30/70 ⇒ 15/30/80
- Leona - Nombre de cibles : 3 ⇒ 3/3/4
- Vayne - Dégâts de la compétence : 100/150/250 ⇒ 110/165/285
- Zoé - Dégâts de la compétence : 330/500/900 ⇒ 330/500/1000
Unités : Palier 4Puisque Nidalee dépend moins d'une Neeko super-tank (auparavant nécessaire pour son déverrouillage), nous pouvons la rendre un peu plus résistante elle-même tout en réduisant également ses dégâts.
Lissandra est notre champion AP à 4 PO ayant les moins bons résultats. Nous lui accordons un bonus de mana qui peut sembler minime sur le papier ou dans les notes de patch, mais que son type d'Incantateur rend en réalité bien plus important qu'il n'y paraît.
Comme Ekko, Warwick hurle de douleur depuis la correction du bug de Zaun. Mais avec ce buff, il hurlera plus tôt, et ce ne sera pas de douleur...
Veigar devient débrouillable rapidement et facilement, aussi réduisons-nous ses dégâts pour éviter qu'ils n'atteignent le sommet des classements trop rapidement.
Puisqu'il est plus facile d'obtenir Yasuo deux étoiles que trois étoiles, nous alignons Yone sur les autres unités à 4 PO et pour qu'il ne soit plus stable à 1 étoile : c'est souvent là qu'il restait, avec des joueurs qui restaient au niveau 6 pour l'obtenir.
- Diana - Dégâts secondaires de la compétence : 140/210/1350 ⇒ 160/240/1500
- Kalista - Dégâts de compétence : 32/48 ⇒ 30/48
- Kalista - Lances initiales : 20 ⇒ 25
- Kalista - Augmentation des lances : +1 lance toutes les 25 âmes ⇒ +1 lance toutes les 50 âmes
- Lissandra - Mana : 20/70 ⇒ 20/65
- Nidalee - PV : 1100 ⇒ 1200
- Nidalee - Vitesse d'attaque de base : 0,9 ⇒ 0,85
- Nidalee - Dégâts de la compétence : 320/500/2000 ⇒ 290/470/2000
- Singed - Résistances bonus de la compétence : 20 ⇒ 20/60/100
- Veigar - Dégâts : 62/93/199 ⇒ 56/84/199
- Warwick - Mana : 0/90 ⇒ 0/70
- Warwick - Dégâts de la compétence : 45/70/550 ⇒ 55/85/550
- Yone - Vitesse d'attaque de base : 0,9 ⇒ 0,85
- Yone - Dégâts de compétence : 160/240 ⇒ 140/210
- Yone - Dégâts passifs physiques ⇒ 55/85
- Yone - Dégâts passifs magiques : 140/210 ⇒ 110/165
Unités : Palier 5Entre sa quête pour débloquer l'intégralité de Shurima et ses précieux soldats de sable, nous n'avions pas prévu assez de puissance pour faire d'Azir un véritable carry. Nous allons échanger une partie de la durabilité de ses soldats de sable contre un potentiel de carry accru.
Nous avons apporté quelques ajustements à Ryze, maintenant qu'il est plus facile à jouer avec trois types. Nous retirons de la puissance à ses origines surperformantes pour la réinjecter dans ses compétences de base, afin de permettre aux joueurs de s'orienter vers une diversité de types tout en bénéficiant de la fiabilité d'un Ryze renforcé.
Nous avons dû retourner à Piltover Park dans le patch 16.5. Et cela a permis aux joueurs de découvrir une combinaison puissante avec le Buff bleu et les amplificateurs de dégâts (Lame d'infini/Fléau du vengeur), qui ont rendu le T-Hex plus fort que prévu. Nous allons corriger cela et ajouter un nerf supplémentaire afin de compenser l'accès anticipé à ce théropode.
Thresh est un tank à drain qui fonctionne très bien à la phase 5-1, mais puisqu'il arrive plus tôt, il lui faut un nerf, principalement au niveau de sa durabilité (ce qui rend ses PV drainés encore plus efficaces).
Tahm Kench - PV de Glouton :
- Aatrox - Dégâts de compétence : 95/185 ⇒ 85/170
- Annie et Tibbers :
- Annie - Vitesse d'attaque de base : 0,8 ⇒ 0,85
- Tibbers - Bouclier : 1000/1200 ⇒ 1200/1400
- Azir - Vitesse d'attaque de base : 0,8 ⇒ 0,85
- Azir - Dégâts des soldats de la compétence active : 70/105 ⇒ 90/135
- Azir - PV des soldats de sable : 750/1350 ⇒ 600/1080
- Mel - Seuil pour l'objet de la lumière : 225 ⇒ 235
- Ryze - Dégâts de la compétence de base : 235/435 ⇒ 255/460
- Ryze - Dégâts du canon de Bilgewater : 25% ⇒ 18%
- Ryze - Réduction des dégâts de Yordle : 12% ⇒ 8%
- Ryze - Durée du gel de Freljord : 4 sec ⇒ 2 sec
- Ryze - Dégâts bonus de Freljord : 6% des PV ⇒ 8% des PV
- Sett - Dégâts de compétence : 220/350 + 3/9% des PV max de l'ennemi ⇒ 200/350 + 2/5% des PV max de l'ennemi
- Sylas - PV de base : 1600 ⇒ 1450
- Sylas - Dégâts de Justice de Demacia : 700/1050 ⇒ 630/950
- Tahm Kench - PV : 1100 ⇒ 1000
Tahm Kench - Puissance de Glouton :
- 1* 1 PO : 55 > 40
- 1* 2 PO : 85 > 70
- 1* 3 PO : 115 > 100
Ainsi que :
- 1* 1 PO : 10 ⇒ 8
- 1* 2 PO : 12 ⇒ 10
- T-Hex - PV : 1400 ⇒ 1100
- T-Hex - Dégâts de compétence : 360/540 ⇒ 280/420
- T-Hex - Dégâts des roquettes : 10% des dégâts de base ⇒ 6% des dégâts de base
- T-Hex - Coût en mana par seconde : 25 ⇒ 30
- Thresh - Résistances : 75 ⇒ 65
- Thresh - Progression par âme : +1 de dégât toutes les 15 âmes ⇒ +1 de dégât toutes les 30 âmes
- Xerath - Dégâts d'attaque bonus de la breloque Golems du désert : 40 ⇒ 25
- Xerath - Résistance magique et armure bonus de la breloque Golems du désert : 60 ⇒ 45
Optimisations d'économiePuisque de nombreux déverrouillages sont désormais liés au niveau, la valeur des PO (et de la montée en niveau) a augmenté. Nous allons donc affaiblir l'ensemble des optimisations économiques trop performantes afin de contrôler leur puissance.
L'une de ces optimisations, Duplication, a été désactivée car, avec ces déverrouillages plus accessibles, obtenir systématiquement une unité à 4 ou 5 PO rendait la production constante d'une unité deux étoiles par Duplication trop puissante.
- Lancer de dés - Récompense en PO par phase : 11/15/20 ⇒ 9/12/18
- Expérience à tout prix - PO initiales : 15 ⇒ 8
- Butin funéraire - Chances de gagner des PO : 50% ⇒ 40%
- Cycle épique/Cycle épique+ - Relances : 3 ⇒ 2
- Cleptomanie retirée
- Carrousels trafiqués - PO : 10 ⇒ 8
- Gredin - PO initiales : 6 ⇒ 3
- Indécision I - PO : 5 ⇒ 4
- Indécision II - PO : 8 ⇒ 6
- Niveau supérieur ! XP initiale : 12 ⇒ 8
- Monétisation malveillante - PO initiales : 2 ⇒ 10
- Monétisation malveillante - Manches : 3 ⇒ 2
- Duplication désactivée
- Chapardage déplacé en 3-2 uniquement
- Chapardage - Condition de récompense : 35 PO ⇒ 25 PO
- Destin prismatique - PO : 4 ⇒ 3
- Destin prismatique+ - PO : 10 ⇒ 7
- Solo Leveling - PV bonus : 666 ⇒ 525
- Butin de guerre III - Chances de butin : 45% ⇒ 40%
- Secteur commercial - PO initiales : 4 ⇒ 2
- Avènement des deux - Unités à 2 PO initiales : 2 ⇒ 1
OptimisationsCertains sont un peu plus faciles à atteindre avec les nouveaux déverrouillages, donc leurs optimisations doivent être réduites. Nous avons désactivé les versions Or de certains types en raison de cette nouvelle accessibilité, pour qu'ils restent intéressants à acquérir.
- Prime de Bandle I supprimée
- Butin de Bandle II - PO par Yordle déverrouillé : 4 ⇒ 2 Yordle 10 prismatique nécessite désormais également d'atteindre le niveau 10.
- Chefs cuisiniers - PV : 50 ⇒ 60
- Évoluer et vaincre - Eliminations requises : 5 ⇒ 6
- Centre d'excellence - PV max : 15% ⇒ 25%
- Artefacts à la rescousse - Seuil de PV : 35 ⇒ 40
- Golemification - Coût du champion : 3 ⇒ 2
- Acte de foi - Dégâts de la compétence : 220/330/500/670 ⇒ 240/360/550/740
- Préparation II - Dégâts d'attaque et puissance : 4% ⇒ 5%
- Lithoplastron solo - PV max : 15% ⇒ 20%
- Emblématiquement accorde également un Reforgeur
- Le droit chemin I retiré
- Le droit chemin II - Champions : Shen et Jhin ⇒ Yasuo
- Le droit chemin II : Lame d'infini ⇒ BF Glaive
- Le droit chemin II n'apparaît pas sur la voie de la sagesse
- Le droit chemin II - Ionia 10 prismatique nécessite désormais également d'atteindre le niveau 10
- Partage emblématique - Vitesse d'attaque : 20% ⇒ 25%
Corrections de bugs
- Correction d'un bug qui faisait qu'un Galio allié pouvait supprimer les bonus de Freljord d'un allié en plein combat.
- Correction d'un bug empêchant la progression de la mission « Ensemble, même de loin ».
- Correction d'un bug qui faisait disparaître le tableau des scores pendant l'intro de l'arène du Sommet de la Lanterne céleste.
Retour : Festival des BêtesPour rappel, le Festival des bêtes sera disponible jusqu'au patch 17.1, qui apportera également un nouveau set qui vous fera voyager dans une galaxie très lointaine.
UnitésNous avons préparé un patch axé sur les buffs pour le Retour afin de garantir que tous les élus soient jouables !
- Brand - Dégâts : 200/350/550 ⇒ 250/400/600
- Tahm Kench - PV de base : 700 ⇒ 800
- Tristana - Dégâts par attaque : 44/66/88 ⇒ 50/75/115
- Braum - PV de base : 800 ⇒ 850
- Teemo - Dégâts : 340/510/765 ⇒ 360/540/810
- Zed - Dégâts de la 3e attaque : 30/60/90 ⇒ 40/80/100
- Kindred - Dégâts : 340/510/815 ⇒ 360/540/865
- Cho'Gath - PV de base : 1100 ⇒ 1200
- Olaf - Pourcentage de dégâts d'attaque de base du Fendoir : 50/50/50% (puissance) ⇒ 40/40/40% (puissance)
- Ornn - Armure et résistance magique de base : 70 ⇒ 60
- Sett - Dégâts principaux : 20/30% ⇒ 22/33% des PV max de la cible
- Sett - Dégâts secondaires : 10/15% ⇒ 12/18% des PV max de la cible
TypesPuisque le règne de Shyvana Bagarreuse en 16.4 a été mis à mal par un nerf nécessaire lors du dernier patch, nous pouvons redonner plus de puissance à la synergie elle-même, afin de soutenir les compositions classiques de Bagarreur verticales en début et milieu de partie.
- PV bonus de Bagarreur : 400/700/1000/1400 ⇒ 425/750/1100/1400
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