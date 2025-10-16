TFT : Ce que nous savons sur la mise à jour 15.7 (2025)

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 15.7 de TFT dans cet article.
La mise à jour 15.7 de TFT
sera déployée le mercredi 22 octobre 2025, et comme d'habitude, plusieurs ajustements seront appliqués pour équilibrer la méta. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous indiquons ici tout ce que nous savons à propos du patch 15.7 de Teamfight Tactics
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 15.7 de TFT
La mise à jour 15.7 de TFT
est en train d'être testée sur le PBE, ce qui a permis à la communauté de découvrir les changements qui devraient arriver avec elle. Il apparaît ainsi que les Sniper devraient faire leur retour au sommet, tout comme Malphite. Or, le géant ne sera pas le seul à recevoir un buff, puisque Ashe, Kobuko, Rammus, Leona ou encore Yone verront leur puissance s'accroître. De plus, la Lame enragée de Guinsoo va enfin obtenir une amélioration, avec une vitesse d'attaque plus importante (+1 %).
Pour en apprendre plus sur ce qui vous attend, retrouvez un aperçu du patch 15.7
ci-dessous, en tenant compte du fait que les informations que nous vous présentons ici sont susceptibles d'être modifiées.
Traits
- Sniper (3, 4) : buff des dégâts
- Sorcier (4) : buff de l'AP
- Combattant spirituel (4, 6) : buff du ratio AD/AP par seconde
- Stratège (3, 4, 5) : nerf du bouclier
- Spectre (4) : buff des dégâts
Champions
- Malphite : buff de la santé
- Kobuko : buff du bouclier et du mana
- Kog'Maw : nerf des dégâts du passif
- Rammus : buff du bouclier et de la santé en fonction du taunt
- Udyr : buff des soins prodigués
- Ashe : buff du mana
- Leona : buff du bouclier
- Volibear : buff de l'AD
- Ekko : nerf de la santé
- Yone : buff des dégâts
Objets
- Lame enragée de Guinsoo : buff de la vitesse d'attaque par seconde
- Bâton du vide : appliquera désormais la scission avec les attaques et les compétences
- Fureur du kraken : buff de l'AD par attaque
- Dernier souffle / version de la lumière : s'appliquera désormais avec les attaques et les compétences
- Lame enragée de Guinsoo de la lumière : buff de la vitesse d'attaque par seconde
- Fureur du kraken de la lumière : buff de l'AD par attaque
- Emblème de Bastion : nerf du scaling de l'armure et de la résistance magique
- Emblème de Protecteur : nerf des soins liés au bouclier
- Concentration du Sniper : nerf de la porté
- Mailles du magnat : buff de l'or
Optimisations & Power Up
- Ascension → clarification de l'effet
- Blood Rage → nerf du scaling maximal
- Game Plan → nerf des dégâts
- Know Your Enemy → ajustements
- Overheal → buff des soins et du bouclier
- Best Defense → nerf
- Fury Break → buff de la vitesse d'attaque
- Max Arcana → nerf de l'AP
- Tesla Coil → nerf des dégâts
- Tournament Titans → nerf de la santé par victoire
- Unstoppable → nerf de la santé et de la durée de l'étourdissement
- Fairy Tail → nerf des dégâts
- Stalking Dart (Ahri) → buff des dégâts
- Super Mega (Jinx) → buff de l'AD
- Tiny Team → buff
- Vi (Denting Blows) → buff du bouclier
- Resistant → ajustement
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