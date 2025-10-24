TFT : 7 compositions redoutables à reproduire avec le mode Revival de Dragonlands (set 7.5)

Découvrez 7 compositions cultes du set 7.5, L'ère des dragons : Royaumes inconnus, de TFT.
Le set 7.5 de TFT
s'était démarqué en 2022 grâce à des unités spéciales, les dragons, si bien que Riot Games vous a donné l'opportunité d'y goûter de nouveau du 22 octobre au 2 décembre 2025 à travers le mode Revival. Afin de vous aider à vous rafraîchir la mémoire, et pour vous aider à remporter de belles victoires, nous vous présentons ici 7 compositions à jouer sur Dragonlands.
7 compositions à construire sur le set 7.5 Revival
1- Diana Brise-écaille
S'il y a bien une composition qui a donné du fil à retordre aux joueurs sur le set 7.5 de TFT, ce sont celles qui tournent autour des assassins, en particulier lorsque Diana
est le carry principal. Aux côtés d'Olaf et Sylas, Diana peut accomplir des miracles en détruisant les carrys adverses, mais pour cela, encore faut-il être en mesure de la reroll, une entreprise périlleuse si vous êtes contesté.
2- Xayah Guilde
Axée sur des unités épiques, la composition faisant de Xayah votre carry principal avec Guilde et Furiaile
fait des merveilles si elle est réussie. Toutefois, sa mise en place n'est pas évidente car vous devrez atteindre le niveau 8 dans les meilleurs délais et les poches pleines pour pouvoir acheter vos champions. L'opération peut devenir complexe si vous n'êtes pas le seul à vous orienter vers cette équipe, alors n'oubliez pas de scout !
3- Jade et Dragons
Si une sortie en lien avec la synergie Jade se distingue dans votre partie, pourquoi ne pas tenter de construire autour ? La composition Jade avec Soraka et Sy'fen carry
peut vous réserver de belles surprises, et pour y parvenir, il vous faudra jouer autour des Dragons dès que possible. N'oubliez pas de positionner vos statues à côté de vos unités, et envolez-vous vers les niveaux supérieurs pour parfaire votre équipe et peut-être remporter la victoire.
4- Cosmique
Le trait Cosmique (Astral)
avait fortement séduit les joueurs sur le set 7.5, puisqu'il s'agit de la synergie reroll de l'ensemble. Facile à construire, cette composition peut vraiment surprendre, en particulier en posant l'unité finale, le destructeur Aurelion Sol.
5- Miamsy Ensorceleur
Vous l'aviez apprécié en 2022 : le redoutable Miamsy Ensorceleur
incarne une véritable machine de guerre dans le cadre d'une composition axée sur ce trait. Accompagné de Seraphine et Sylas en tant que tank principal, cette équipe est amusante à jouer et promet des dégâts colossaux. N'hésitez donc pas à la tester, vous risquez de l'adorer !
6- Lagon avec Sohm
Kai'Sa avait dominé la première partie de l'ensemble L'ère des dragons, puis Sohm
avait pris sa place en tant que grand carry des unités Lagon ensuite, accompagné de Nilah. Cette composition est sans doute la plus puissante de celles basées sur les Mages, et peut faire des ravages chez vos adversaires.
7- Les Dragons
Dragonlands
porterait bien mal son nom s'il n'existait pas une composition basée sur ces unités atypiques. Fort heureusement, cette équipe ultra late game
existe, et repose sur la combinaison de l'impitoyable Ao Shin, ainsi que Shyvana, Terra et Idas
. Si toutes les étoiles sont alignées, engagez vous dans cette voie, vous ne serez pas déçu.
Nous aurions pu ajouter d'autres compositions à cet article, puisque beaucoup avaient su tirer leur épingle du jeu sur cet ensemble réussi. N'ayez donc pas peur de vous montrer créatif et de sortir des sentiers battus en tentant aussi de construire autour d'autres synergies, et pour vous aider, nous vous soufflons quelques dernières idées : Jayce Guilde, Murmure avec Sy'fen, Seraphine reroll, ou encore, Nunu Dracomancien.
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