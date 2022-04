Vulcan TKL Pro Blanc : Test du clavier ROCCAT

TKL Pro blanc, caractéristiques du clavier

Type : Mécanique TKL

Mécanique TKL Switches : Titan Optique Linéaire, par ROCCAT

Titan Optique Linéaire, par ROCCAT Macro : Oui

Oui Câble : USB 2.0 en nylon tressé noir de 1,8 m

USB 2.0 en nylon tressé noir de 1,8 m Dimensions : 133 mm(L) x 360 mm(l) x 34 mm(h)

133 mm(L) x 360 mm(l) x 34 mm(h) Éclairage : RGB AIMO

RGB AIMO Touches multimédias : Oui + molette son

Oui + molette son Poids : 660g

660g Logiciel : ROCCAT Swarm

ROCCAT Swarm Technologie : ROCCAT Easy-Shift[+]

ROCCAT Easy-Shift[+] Prix : 159,99 €

Unboxing du TKL Pro blanc

Clavier Vulcan TKL Pro blanc

Câble détachable USB-C

Manuel d'installation et de garantie

Design et châssis du TKL Pro blanc

Couleur blanche, clavier épuré et élégant

Châssis robuste et pratique

De bonnes dimensions

TKL Pro blanc, un clavier RGB

Une belle luminosité et de l'allure

Un logiciel accompagnant le tout

Efficacité et petit plus

Grande efficacité

Les touches multimédia, en plus

Avant de passer à l'aspect réellement technique et toutes nos appréciations concernantnotons que le packaging du produit est. Simple, le clavier arrive dans un carton affichant, sur ses différentes faces, les caractéristiques et design du produit. En ouvrant le paquet, nous retrouvons les éléments suivants :Ce qu'il convient de remarquer, dès le début, est le format proposé avec le clavier Vulcan TKL Pro. En effet, celui-ci se veut compact. Ainsi, ROCCAT a sacrifié le pad numérique afin de proposer un produit plus léger, plus petit et surtout. Si l'absence de ces touches peut gêner certains joueurs ou joueuses, notamment lors de la prise de notes ou autres, nous avons trouvé ce choix tout à fait judicieux, si tant est que l'on utilise, quasiment, exclusivement le clavier pour jouer. Notons tout de suite que ROCCAT propose un clavier disposant dudit pavé et d'un repose-poignet, le modèle Vulcan Pro, pour près de 200 €. Contrairement à cette version compacte vendue à environ 160 €.Par ailleurs, et cela n'a pas pu vous échapper au vu des nombreuses mentions et des photographies, nous avons opté pour. Le noir ou le gris étant les deux couleurs les plus présentes dans les setup, le blanc donne le change. De notre côté, nous avons trouvé. Le gris du châssis mélangé au blanc, présent sur les touches et le pourtour, donne un aspectEt si nous pouvions croire que cette couleur est plus salissante que le noir ou le gris, en réalité il n'en est rien. En revanche, tout comme pour la version noire du TKL Pro, le châssis gris laisse apparaître les poussières et poils de vos animaux de compagnie. Mais, le fait que les touches soient hautes et ne disposant pas de capots permet de nettoyer plus facilement les interstices et recoins.Pesant environ 660g, le TKL Pro blanc n'en reste pas moins. Grâce à son châssis en aluminium, disposant d'un effet brossé, le clavier gagne tout aussi bien en légèreté qu'en robustesse. Il est alors facile de le déplacer rapidement, et ce même au cours d'une partie. Ajoutons également qu'en raison de sa taille compacte, il est relativement simple de glisser le clavier dans un sac à dos ou bagage quelconque. Pour autant, son poids et ses tampons, fixés sur deux petits rehausseurs pliables permettant une élévation jusqu'à 30°, lui octroient un bon ancrage sur un tapis de souris traditionnel, peu importe la matière. Aucun glissement, aucun dérapage, le tout tient parfaitement bien.Mentionnons, par ailleurs, le fait que le clavier est muni d'un câble USB-C détachable et tressé. Deux petits détails qui auront de l'importance pour tous les joueurs et les joueuses désirant emmener leur clavier n'importe où.et le rend ainsi plus pérenne, pour des années et des années d'utilisation (à condition de ne pas le malmener violemment, évidemment).De plus, le clavier TKL Pro Blanc offre: 3,40 cm en hauteur, 36 cm en largeur et 13,33 cm en longueur. Ainsi, comme vous pourrez le constater grâce à ces statistiques, ce modèle ne prend pas trop de place sur la surface de votre bureau.conviendra très probablement à toutes celles et tous ceux jouant avec une grande sensibilité sur la souris et ayant besoin de faire de grands et amples mouvements avec celle-ci. Par ailleurs, les joueurs et les joueuses ont ainsi les mains plus rapprochées, pour plus de réactivité et moins d'encombres.Au sujet de l'épaisseur, plus particulièrement : elle est relativement correcte. Nous n'avons pas de douleurs au poignet, du fait que le clavier n’est pas trop surélevé. Nos doigts ne sont pas non plus engourdis, car nos mains sont suffisamment à plat, pour ne pas trop nous fatiguer.Comme pour beaucoup de ces claviers, ROCCAT propose, de nouveau, un système d'éclairage avec le TKL Pro Blanc. Tout de suite, nous remarquerons que le châssis gris et brossé permet. Le blanc de l'ensemble favorisant, également, grandement ce rendu plus que satisfaisant pour les yeux. Le mélange de ces deux tons apporte, dans l'ensemble. De la même manière, l'absence de capots inférieurs sur les touches permet de profiter davantage de l'éclairage etau clavier.Afin de gérer l'éclairage, vous pourrez, bien évidemment, compter sur un logiciel particulier, soit le ROCCAT Swarm . Il est à retrouver directement sur le site de ROCCAT, et demandera de le télécharger et de l'installer, en plus de redémarrer votre PC, avant de pouvoir en profiter. Si toutes ces manipulations nécessaires peuvent sembler assez frustrantes et longues, le jeu en vaut la chandelle : nous comptons pas moins de, à paramétrer, allant de la vague, au battement 2.0, à l'onde ou encore à l'effet serpent, pour ne citer que ces quelques exemples. Ainsi, tous les joueurs pourront y retrouver leur compte, sur ce point.En jeu,. Nous avons pu essayer le clavier TKL Pro Blanc sur divers jeux, et notamment. Que dire, à part peut-être : « exceptionnel ! ». Par le passé, nous avons pu tester plusieurs produits de différents constructeurs, et le constat est sans appel pour ce produit de chez ROCCAT : la rapidité d'action, la précision de frappe, l'effet léger de rebond, l'absence de bruits trop importants font du, qui conviendra aussi bien aux joueurs débutants qu'aux férus de jeux vidéo sur PC.D'ailleurs, à ce sujet, rappelons que ce modèle de clavier dispose de switches Titan Optimal, avec un, qui offrent. La marque indique, avoisinant les 100 millions de clics. Que demander de plus, à vrai dire ? Le clavier TKL Pro blanc offre rapidité, efficacité et le tout avec classe.Cela ne vous a probablement pas échappé,, permettant de gérer le son général du PC, sont disposés sur la partie supérieure droite. La molette octroie à chacun la possibilité de réduire ou augmenter le volume, et ce rapidement. À l'inverse, en activant le bouton situé à gauche de la molette, vous pourrez rendre muets tous les sons venant de votre machine.