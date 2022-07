Caractéristiques

Dimensions : 354 x 140 x 33 mm TKL (80 %)

354 x 140 x 33 mm TKL (80 %) Poids : 560 g / 920 g

560 g / 920 g Câble d'alimentation : tressé Type-C vers Type-A de 1,8 mètre détachable

tressé Type-C vers Type-A de 1,8 mètre détachable Couleurs : Noir/gris

Noir/gris Switchs : mécaniques sonores Kailh Low Profile White

mécaniques sonores Kailh Low Profile White Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : MSI CENTER

MSI CENTER Connectivité : Filaire

Filaire Prix : 89 €

Unboxing

1 x Vigor GK50 low profile TKL

1 x USB Type-C vers Type-A de 1,8 mètre détachable

1 x pince

2 x touches de forme convexe (CTRL & ALT)

1 x pochette de transport

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Switchs

Distance d'activation : 1,5 mm

1,5 mm Distance totale : 3,0 mm

3,0 mm Force tactile : 50 gf

50 gf Style : Clicky

Éclairage

Panel multimédia et raccourcis

MSI Center, le nouveau logiciel

L'utilisation

Nous avons reçu le clavier dans un coffret spécial. Toutefois, voici ce que le packaging « normal » comprend :Le clavierentre parmi les normes des claviers compétitifs actuels. Le format TKL signifie« tenkeyless », soit démuni de pavé numérique.. Enfin, une pochette de transport est incluse avec le clavier afin de confirmer son aspect nomade.Sans étonnement, le GK50 nous fait le plaisir d'être revêtu d'une plaque en aluminium brossé qui, non seulement le rend plus solide, mais propose également un rendu visuellement agréable et professionnel. Par ailleurs, bien qu'il soit de format TKL, il donne le ressenti d'un clavier encore plus compact, aux touches rapprochées à l'effigie d'un clavier d'ordinateur portable.Sous le produit se situent les pieds du clavier qui permettent une utilisation sous trois angles d'inclinaison 5°, 8° et 11°. Ces derniers sont équipés de patins antidérapants, ce qui reste assez standard, et s'ouvrent vers l'extérieur du clavier afin de ne pas les fermer en le faisant glisser de haut en bas.Pour finir, le câble d'alimentation est détachable et renforcé, pour l'emmener partout sans risquer de le détériorer.Les performances d'un clavier restent son atout majeur. Outre le confort d'utilisation des switches, pouvoir garder une certaine durabilité et réactivité reste un plus. Bien que l'intérêt du constructeur soit basé sur l'évolution, il faut, parfois,. Pour MSI et ce clavier, il est important de proposer une solution performante à moindre coût. C'est ainsi que le constructeur a fait le choix d'équiper le GK50 de. Difficile de les comparer aux fameux switches cherry ou maison, mais ils seront se rendre utiles sur votrePour celles et ceux qui préfèrent parler en chiffres,Un point faible vient toutefois se glisser dans tout cela, car il est impossible de choisir les switches désirés lors de l'acquisition du clavier. Ceci n'aurait pas été dérangeant si nous n'étions pas sur. Ces derniers, à l'appréciation de chacun, sont aussi bruyants qu'efficaces. De fait, si vous jouez non loin d'une autre personne, ou pendant la nuit, ils. Pour le reste, un kit est fourni dans le packaging du clavier dans le but de retirer les capots ainsi que deux touches de forme convexe (CTRL & ALT) dont l'utilité reste à prouver.L'ensemble de la personnalisation visuelle se fait directement depuis le logiciel, sur lequel nous reviendrons plus tard. Le clavier propose un rétroéclairage assez commun, mais propre, sur la quasi-totalité des zones qui le compose. Nous notons qu'il est possible de modifier chaque touche ou zone de manière distincte et avec un grand panel d'effets de base. Le logiciel permet également de. De quoi adapter le périphérique à vos envies sans réel souci.Pour s'associer au mieux sur le format TKL, les panels multimédia dédiés sont souvent positionnés sur des raccourcis. Pas de mystère donc ici avecqui laisse la possibilité de gérer tout l'espace multimédia à condition de combiner avec la touche où se situe un dragon (fait office de FN).Finalement, malgré un aspect compact,, à l'instar du panel multimédia, mais pour des fonctionnalités telles que le changement de mode, la luminosité, macro...Pour pallier les problèmes de l'ancien logiciel, tout en sortant de l'univers dragonnique qui colle à la peau du constructeur, c'est, un tout nouveau logiciel qui fait son apparition. Disponible sur le Microsoft Store, il a pour avantage de n'être qu'un support de téléchargement. Ainsi vous ne choisissez que les options dont vous avez besoin et il les installe., il saura se montrer utile dans de nombreuses applications, sans encombrer inutilement votre ordinateur. Pour le reste, tout coïncide avec les habitudes de la marque concernant les configurations disponibles.Pour conclure,Notons tout de même que son aspect low profile et compact vous demandera un temps d'adaptation pour ne plus appuyer sur deux touches en même temps. Une fois cette gymnastique réalisée et malgré le choix de réduire le coût de certains composants pour proposer un excellent rapport qualité-prix, c'est un périphérique qui s'adapte aussi bien au jeu qu'à la bureautique. Un compagnon fidèle et compact, mais bruyant.