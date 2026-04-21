Test du Sihoo Doro C300 Pro V2 : Le soutien lombaire ultime pour votre dos

Nous avons testé le Sihoo Doro C300 Pro V2 pendant plusieurs semaines pour voir si ses promesses ergonomiques résistaient à nos sessions les plus intenses. Entre un soutien lombaire bluffant et quelques petits défauts de conception, voici notre verdict sans langue de bois sur ce siège qui veut révolutionner votre confort.

Caractéristiques

Coloris disponibles : Noir / Blanc

Noir / Blanc Système de support : DynaCore (soutien corps entier, 4 zones coordonnées) + SyncroFlex (suivi dynamique de la colonne)

DynaCore (soutien corps entier, 4 zones coordonnées) + SyncroFlex (suivi dynamique de la colonne) Soutien lombaire : Auto-adaptatif dynamique 2.0, 3 niveaux (ferme, doux, sacrum), surface élargie

Auto-adaptatif dynamique 2.0, 3 niveaux (ferme, doux, sacrum), surface élargie Accoudoirs : 8D bioniques (réglage hauteur 85 mm, avant/arrière 40 mm, latéral 125 mm, inclinaison avant 20°, inclinaison arrière 40°, rotation, basculement arrière 36°, synchronisation avec inclinaison dossier)

8D bioniques (réglage hauteur 85 mm, avant/arrière 40 mm, latéral 125 mm, inclinaison avant 20°, inclinaison arrière 40°, rotation, basculement arrière 36°, synchronisation avec inclinaison dossier) Mécanisme d'inclinaison : Smart Weight-Responsive 2.0 (résistance auto-adaptée au poids)

Smart Weight-Responsive 2.0 (résistance auto-adaptée au poids) Inclinaison dossier : jusqu'à 135°

jusqu'à 135° Assise : Coussin anti-pression avec réglage de profondeur (4 cm)

Coussin anti-pression avec réglage de profondeur (4 cm) Revêtement : Mesh Cloud 2.0 respirant

Mesh Cloud 2.0 respirant Repose-pieds : En option (non inclus de série) + 40 €

En option (non inclus de série) + 40 € Prix indicatif : 499,99 €, prix de lancement 429,99 €

499,99 €, prix de lancement 429,99 € Code Promo GAMEWAVE (-6%) : SihooGV6 - soit 404.19 € au lancement

Unboxing et premières impressions

À la réception, on comprend vite que le Sihoo Doro C300 Pro V2 ne fait pas dans la dentelle : il arrive en deux cartons distincts. Si ce choix permet de manipuler les boîtes plus facilement, il s'avère un peu moins pratique qu'un colis unique et impose de s'organiser un peu pour le stockage avant de passer aux choses sérieuses.





Au déballage, l'organisation intérieure nous a semblé soignée et méthodique, chaque composant bénéficiant d'une protection individuelle. Nous déplorons cependant un suremballage plastique impressionnant qui nuit franchement à l'aspect écoresponsable, à l'image des roulettes emballées deux fois sans raison apparente.





Malgré cet excès de polyane, les éléments inspirent confiance avec des soudures propres et une fabrication sérieuse. Le siège adopte une esthétique « bureau » sobre et réussie, bien loin du look agressif des fauteuils gaming traditionnels. Les touches chromées apportent d'ailleurs un vrai standing à l'ensemble. Toutefois, le montage a représenté une étape longue et exigeante, car presque tout doit être assemblé de zéro. Contrairement à certains concurrents qui facilitent la vie de l'utilisateur, rien n'est prévu ici pour stabiliser les pièces durant l'effort. Nous avons même dû composer avec un pas de vis capricieux, ce qui montre que le contrôle qualité pourrait encore être peaufiné.















Design et intégration dans le setup

Bien que notre environnement soit très marqué gaming, le siège s'y est adapté avec une aisance remarquable. Son look de siège ergonomique moderne, plus compact et aérien qu'un fauteuil baquet, évite d'étouffer visuellement l'espace de travail.



Les finitions en plastique ne nuisent pas à la qualité globale, bien que nous aurions apprécié davantage de métal sur les articulations visibles. Les touches chromées donnent un cachet premium, même s'il faudra rester vigilant face aux rayures qui marquent facilement ce type de surface. Le toucher du mesh est, quant à lui, particulièrement agréable car il ne retient pas la chaleur tout en offrant une rigidité idéale pour l'assise.



Ce qui peut surprendre, compte tenu de la difficulté de montage liée notamment au poids du mécanisme, c'est la sensation globale de légèreté qui se dégage une fois le siège assemblé. Sa construction majoritairement en plastique y contribue, au prix d'une structure légèrement plus souple que celle des références les plus massives du marché. Cela se ressent dès la prise en main, avec une impression de fragilité sur certaines zones en cas de manipulation un peu brusque. Pourtant, le siège reste globalement solide à l'usage. On notera simplement que les roulettes sont un cran en dessous des standards haut de gamme, avec une glisse moins fluide que ce que l'on pourrait attendre à ce niveau de prix.

















DynaCore et SyncroFlex : Le marketing face au réel

Sihoo axe sa communication sur deux piliers : le DynaCore et le SyncroFlex. En réalité, si le système DynaCore permet bien à l'ensemble du siège de suivre le mouvement initié par le coussin lombaire, le terme de coordination « automatique » nous semble un peu survendu.





En effet, bien que les éléments soient liés mécaniquement, nous avons dû configurer chaque zone indépendamment au préalable. Le système se contente de faire descendre ou s'incliner les supports de concert, mais sans cet ajustement manuel initial, l'ergonomie ne fait pas de miracle. Toutefois, une fois ces réglages verrouillés, la structure devient cohérente et accompagne chaque changement de posture.



C'est là que le système SyncroFlex nous a véritablement bluffés. Le coussin lombaire épouse la cambrure du dos avec une fluidité remarquable, éliminant enfin cette sensation de vide si commune. Contrairement aux coussins gaming classiques souvent trop rigides, la pression est ici répartie de manière intelligente et douce via trois modes de réglage (Ferme, Doux, Sacrum). Donc, après plusieurs heures, on réalise que le dos est activement sollicité par cet appui constant. Loin d'être un défaut, cela prouve que le siège travaille à corriger votre posture, évitant ainsi la fatigue chronique. En clair, c'est bien la mécanique simple et efficace de ce maintien lombaire qui justifie l'intérêt pour ce siège.











Ergonomie mobile : Accoudoirs et Appui-tête

Les accoudoirs constituent une autre grande curiosité de ce test. La possibilité d'incliner la partie arrière vers le haut permet de caler nos coudes de façon inédite, ce qui s'avère idéal pour jouer à la console, lire un livre ou même scroller sur un smartphone.























Mécanique et gestion thermique

, comme ils sont liés au dossier, ils suivent l'inclinaison naturellement, évitant de fastidieux réglages entre une position de travail et de repos. Nous devonspointer du doigt l'absence de verrouillage. Les crans nous ont paru, et il nous est arrivé fréquemment de dérégler la position simplement en nous relevant. Petite anecdote, notre chat a déréglé les accoudoirs simplement au sautant dessus depuis le sol, manquant de tomber. Parallèlement, l'appui-tête 3D suit la même philosophie de confort. Sapermet de reposer la nuque même lors de l'inclinaison, offrant un relâchement total des tensions du haut du dos une fois le réglage trouvé.

Nous avons eu une excellente surprise avec le mécanisme d'inclinaison qui détecte automatiquement le poids de l'utilisateur. La résistance s'adapte d'elle-même avec une précision bluffante, offrant un basculement souple et équilibré quel que soit le gabarit.





En effet, cette technologie simplifie grandement la vie en évitant les réglages manuels complexes, même si nous regrettons un nombre d'angles de blocage un peu restreint. Côté assise, le mesh Cloud 2.0 offre une sensation de suspension très reposante. Surtout, la respirabilité est exemplaire : l'air circule librement et la chaleur corporelle ne stagne jamais. C'est un avantage immense pour les sessions estivales. Le réglage de profondeur d'assise permet également d'affiner l'ergonomie, bien que nous aurions aimé trouver le repose-pieds de série sur cette version « Pro ».





Le verdict à l'usage : Travail, Gaming et Détente

Au quotidien, le Sihoo Doro C300 Pro V2 s'affirme avant tout comme un siège de travail d'une efficacité redoutable. En position bureau, le soutien lombaire encourage une posture saine même en se penchant en avant, réduisant ainsi drastiquement la fatigue en fin de journée.





Cependant, pour les joueurs, l'expérience est plus nuancée. Avec un gabarit plutôt trapu et musclé (1m69 pour 90 kg), nous avons ressenti que le châssis est à la limite de l'étroit. Si la liberté de mouvement du mesh est un régal, ce format compact pourrait s'avérer frustrant pour les carrures plus imposantes ou ceux qui aiment s'étaler. Un format un peu plus généreux aurait été un atout majeur pour convaincre totalement le public gamer.



Cela dit, le siège nous accompagne parfaitement dans toutes les phases, même en position allongée. Grâce au duo DynaCore et SyncroFlex, la structure ne se contente pas de basculer : elle épouse réellement la forme du corps pour un sentiment de flottement apaisant. Nous avons toutefois buté sur un détail peu pratique : le système de réglage par crans (le fameux "clic-clac"). Impossible de revenir d'un cran en arrière pour affiner une position ; il faut obligatoirement atteindre le dernier cran pour débloquer le mécanisme et repartir du début.





Prise en main et structure globale

La commande centralisée est sans doute l'une des meilleures trouvailles de ce modèle. Grâce à elle, tout se pilote depuis une seule manette de façon limpide. Toutefois, la prise en main globale demande de la patience car presque rien ne peut se régler en restant assis.



Le système de crans unidirectionnels oblige souvent à recommencer un réglage depuis zéro si l'on dépasse la position idéale d'un millimètre. On regrette également que les accoudoirs soient si instables, car ils contrastent avec le reste de la structure qui respire le sérieux. Malgré ces petits agacements ergonomiques, une fois la « bataille » des réglages remportée, le siège finit par se faire oublier pour devenir un prolongement naturel du corps, offrant un confort que peu de fauteuils gaming peuvent égaler.



