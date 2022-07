Caractéristiques

Couleur du produit : Noir

Noir Puissance de sortie : 2 x 5W

2 x 5W Puissance de crête totale du système : 20W

20W Gamme de fréquences : 80 –20000 Hz

80 –20000 Hz Rapport signal/bruit (RSB) : ≥75dB

≥75dB Lecture audio USB : Prend en charge jusqu'à 16 bits 48 kHz

Prend en charge jusqu'à 16 bits 48 kHz Batterie : 2200 mAh lithium-ion rechargeable

2200 mAh lithium-ion rechargeable Temps d’écoute total : Jusqu'à 6heures de lecture audio

Jusqu'à 6heures de lecture audio Connectivité : Aux - USB - Bluetooth 5.3

Aux - USB - Bluetooth 5.3 Codec audio : SBC

SBC Interface de charge : Port de chargement : USB-C

Port de chargement : USB-C Dimensions (L x l x H) : 410 x 94 x 75 mm

410 x 94 x 75 mm Poids de la barre de son : 1,23 kg

Unboxing

1 x Creative Stage Air V2

1 x Câble USB-C vers USB-A

1 x Câble stéréo 3,5mm vers stéréo 1,2m

1 x Guide de démarrage rapide

1 x Fascicule de garantie internationale

1 x Fascicule de conformité

Châssis

Structure

boutons

Fonctionnalités & connectivités

Utilisation

Bureautique

Jeu

Voici ce dont à quoi il faut s'attendre en ouvrant la boîte :Lors du premier contact visuel, la barre de son a un rendu professionnel. Revêtue d'un plastique noir mat pour la partie quadrillée et brillant pour les trois autres faces, hors flancs, le rendu est élégant. Avec une longueur de 410 mm, le châssis se veut plus grand qu'une enceinte nomade, sans en devenir imposant, ce qui fait corps avec l'utilisation que nous en faisons puisqu'elle est destinée à se positionner sur notre bureau, sous l'écran ou la TV. Concernant la stabilité, deux patins antidérapants en caoutchouc équipent la face inférieure de la barre de son. Enfin, le revêtement en plastique brillant prend facilement la poussière, mais également les traces de doigts, qui sont toutefois sont assez simples à faire disparaître avec un produit adaptéPas de télécommande à l'horizon, le réglage se fera exclusivement sur le périphérique, et ce, même en connexion. Pour une utilisation avec des périphériques capables de gérer eux-mêmes les niveaux, pas de soucis. Pour les autres, ou simplement aller plus loin dans la configuration, il faudra forcément se rapprocher de la barre de son et utiliser les boutons à la volée. Notons qu'Lanous fait l'honneur de proposer une connectique diversifiée pour une polyvalence exemplaire. Ainsi, sans compter la connexion par USB et/ou jack 3.1, le Bluetooth lui permet un appairage sur PC, mais également de nombreuses consoles et périphériques (PS5, Nintendo Switch, téléphone...). Néanmoins, nous avons constaté quelques latences lors d'une connexion sans-fil ainsi qu'un rendu audio légèrement moins performant.Une télécommande aurait été la bienvenue pour pouvoir utiliser cette barre de son dans les meilleures conditions, surtout lorsque vous souhaitez la connecter en Bluetooth. L'ensemble des boutons de configuration se situent sur le flanc droit de la barre de son et permettent de régler le volume, mais aussi l'appairage et l'alimentation. Pour un rendu économe et éviter une utilisation inutile de la batterie,s'éteint toute seule après quelques minutes d'inactivité. Pour le reste, un voyant LED change de couleurs dans le but de confirmer la connexion actuellement utilisée.Malgré sa polyvalence, nous constatons qu'il est impossible de combiner plusieurs connexions. De fait, vous ne pouvez pas brancher cette barre de son à votre ordinateur tout en conservant la possibilité de répondre à un appel sur votre téléphone. Pour finir, le câble USB ne permet l'utilisation que sur un PC et aucun chargeur mural n'est disponible dans le packaging.Entrons à présent dans le vif du sujet. Nous l'avons testé autant en jeu que pour de la bureautique ainsi que sur des applications très polyvalentes. Équipée depour une puissance de crête de 20 W associés à des basses annoncées comme « puissantes », nous avions hâte de la voir en application.Sur cette partie nous combinerons l'aspect télévision et ordinateur. Si la distance d'utilisation n'est pas comparable, l'utilisation se veut quelque peu identique. C'est d'ailleurs ici que ses petits défauts font rapidement surface, car malgré une puissance exemplaire pour une barre de son nomade, il est facile de se rendre compte de la disparité du rendu.Du classique à l'électro en passant par le rap, la pop le rock et une multitude d'autres, l'accent est mis sur. De fait, ces dernières sont représentatives sur des morceaux vouant une focalisation particulière aux graves. Le bureau tremble sous l'à-coup des basses tandis que la musique profite d'un rendu efficace et propre. Néanmoins, la magie cesse d'opérer sur les musiques plus complexes. La barre de son dissocie difficilement l'ensemble des mélodies et nous fait profiter d'un aigu parfois trop prononcé. Ce point se répercute sur les basses puisque lorsqu'elles ne sont pas proéminentes, elles se retrouvent timides et plus effacées.Notons que l'absence de stéréo n'est pas contraignante tandis que laoffre un rendu confortable pour les moins initiés. Proche comme éloignée de vous, elle dispose d'assez de puissance pour faire parvenir un son performant, mais moins riche en diversité. Finalement, aucun égaliseur n'est présent sur le périphérique pour tenter de modifier le rendu selon l'application.Sans grand étonnement, nous retrouvons les mêmes forces et faiblesses en jeu. Pour une utilisation dite « occasionnelle »apporte tout ce dont vous avez besoin. Elle devient problématique si vous souhaitez une spatialisation plus poussée et rendre le jeu compétitif. Les cinématiques, quant à elles,qui seront à l'appréciation de chacun.Ne vous méprenez pas pour autant, la barre de sonreste un produit de qualité et capable de rejoindre une majorité de configurations, quelle qu'en soit l'utilisation dès lors que vous n'êtes pas musicien ou professionnel de l'audio. Grâce à son allure nomade, vos jeux mobiles seront obligatoirement boostés.