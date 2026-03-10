Razer Raiju V3 Pro : Test de la manette sans fil pour PS5

Pour ses manettes à destination des consoles, Razer ne cesse de faire évoluer sa gamme, afin de répondre aux demandes et aux exigences de la communauté. Avec la Razer Raiju V3 Pro, la marque entend bien satisfaire les joueurs et les joueuses désirant un controller dédié aux jeux compétitifs, et plus généralement à l'eSport. Nous avons eu l'occasion de tester la Razer Raiju V3 Pro pendant de nombreuses heures, voici toutes nos impressions sur cette manette sans fil pour PS5.

Caractéristiques

Connectivité : Razer HyperSpeed Wireless via le dongle fourni Connexion filaire (câble USB Type A vers Type C)

: Configuration requise : PS5 ou PC (Windows 11 64 bits ou ultérieure)

: PS5 ou PC (Windows 11 64 bits ou ultérieure) Boutons d'actions mécaniques : Boutons d'action PBT méca-tactiles Razer

: Boutons d'action PBT méca-tactiles Razer Joysticks interchangeables : Sticks analogiques TMR

: Sticks analogiques TMR Butées de gâchettes : 2 gâchettes analogiques à effet Hall avec arrêts de gâchette de clics de souris

: 2 gâchettes analogiques à effet Hall avec arrêts de gâchette de clics de souris Entrée microphone et sortie audio : Oui

: Oui Étui de transport : Boîtier de transport pour la manette et les accessoires

: Boîtier de transport pour la manette et les accessoires Dimensions : Longueur : 168,8 mm Largeur : 113,4 mm Hauteur : 65,1 mm

: Poids : 258 g (environ)





Unboxing

Une boîte de rangement transportable

La manette Razer Raiju V3 Pro

Le dongle USB Type A Razer HyperSpeed Wireless 2.4 G Hz

Le câble USB Type A à Type C

Deux joysticks de remplacement (tall concave et short convex)

Quatre capuchons pour les boutons modulables/palettes

Un petit tournevis

Design

Châssis et prise en main

Gâchettes, joysticks et boutons

Coup d'œil sur les joysticks de la manette Razer Raiju V3 Pro

Des boutons performants mais bruyants





Un nombre conséquent de gâchettes pour une utilisation compétitive





Connectivité, compatibilité et accessoires

La manette Razer Raiju V3 Pro et ses options de connectivité

Une manette polyvalente

Personnalisation et autonomie











. Ainsi, les potentiels acquéreurs possèdent tous les détails concernant ce périphérique et peuvent même avoir un premier aperçu des boutons modulables au dos de la boîte grâce à plusieurs images. Remarquons, toutefois, que les descriptions étaient en anglais, dans notre cas (cela pourrait ne pas être le vôtre).Dans tous les cas,L'ensemble de ces éléments est rangé dans la boîte/sacoche de rangement, qui arbore une forme ovale et est de couleur noire. À l'intérieur, nous retrouvons plusieurs inserts, accueillant les différents objets (dongle, tournevis, etc.) et offrant un rangement aussi facile que sécurisé. L'étui en question profite d'un revêtement fin et dispose d'une matière plutôt robuste, qui amortit les chocs.: noir, blanc et vert (eSports Green Edition, qui coûte 10 € de plus). Si vous optez pour la version blanche, notez que celle-ci intègre aussi des zones noires, notamment au niveau des touches et des joysticks, mais aussi sur la partie inférieure et l'arrière des poignées, qui bénéficient d'un revêtement antidérapant. S'il convient de rappeler que le blanc reste une couleur assez salissante et qui demandera, de fait, un entretien particulier,. D'autant plus qu'il rappelle judicieusement le design de la PlayStation 5, permettant à la manette de s'intégrer facilement dans la plupart des écosystèmes gaming.Notons, à ce sujet, que, par exemple. Cela transparaît principalement au niveau de la longueur et de la largeur donnant au périphérique un rendu plus carré que les produits de chez Sony et Microsoft.. Après plusieurs heures passées en sa compagnie, sur divers jeux (comme Fallout 76),(Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7).D'ailleurs,. Le grain est assez fin, évitant ainsi des gênes au niveau de la texture tout en offrant un vrai maintien. Ainsi, la manette Razer Raiju V3 Pro s'adapte facilement à toutes les prises en main, bien que l'utilisation de certaines touches exige d'adopter une posture spécifique pour les doigts (nous y reviendrons). Toutefois,, et surtout accéder à ses boutons modulables et gâchettes arrières.. D'ailleurs, les joueurs peuvent changer le capuchon des joysticks en optant pour celui plus court (légèrement bombé), offrant plus de rapidité, ou bien celui plus haut (légèrement creusé), pour davantage de précision. Là encore, le changement se fait assez rapidement puisqu'il suffit de tirer sur le capuchon déjà présent, puis le remplacer par un autre. Ainsi, en une fraction de seconde,En outre, soulignons le fait queDe ce fait,. Cela a un grand avantage comme un grand inconvénient. Grâce à cela,. Pour autant, cela signifie que. Ce point pourrait déranger les joueurs à la longue, et surtout les personnes présentes dans la même pièce.C'est également vrai pour la croix directionnelle, qui n'est pas interchangeable. À ce sujet, remarquons que la croix directionnelle est à 8 directions par défaut. Toutefois, via le logiciel Razer Synapse 4 ou via l'application mobile, il est possible de modifier cela en optant pour 4 directions (haut, bas, gauche, droite), et donc en désactivant les diagonales. Et cet aspect « clic de souris » de la manette Razer Raiju V3 Pro transparaît également dans les gâchettes.Bien évidemment, la manette Razer Raiju V3 Pro possède les gâchettes habituelles, c'est-à-dire L2, R2, L1 et R1, qui sont faciles d'accès mais qui ne disposent pas du retour haptique et des vibrations. Toutefois,À ce sujet,et nécessitant un peu plus de force.. Ce changement peut se faire en cours de partie, étant donné qu'il suffit de faire glisser les deux boutons, situés en haut et à l'arrière de la manette.Par ailleurs, la manette Razer Raiju V3 Pro dispose d'autres gâchettes : quatre sont placées à l'arrière du périphérique (M3, M4, M5, M6), et plus précisément en bas (au bout des doigts). Autant dire que nous étions un tantinet dubitatifs à leur sujet au départ, car nous avions essayé des manettes avec des palettes par le passé et leur positionnement n'était pas à notre convenance. Or,, avec une prise en main classique. Ces touches sont, d'ailleurs, modulables : en utilisant le petit tournevis, il est très simple de les retirer et de masquer leur absence à l'aide des capuchons fournis.À l'inverse,. Ceux-ci peuvent être atteints à condition d'opter pour une prise en main de type griffe/claw. Pour autant, si vous n'avez pas l'habitude de jouer de cette manière, leur non-utilisation n'est pas trop préjudiciable, en raison de la présence des gâchettes à l'arrière.Comme dit précédemment, la manette Razer Raiju V3 Pro est fournie avec plusieurs accessoires, dont certains sont liés à ses options de connectivité et compatibilité. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent utiliser ledit périphérique en Bluetooth en branchant le dongle Razer HyperSpeed Wireless, qui promet une très faible latence, à leur console.Sur ce point,. En effet, sur la façade avant de la PS5, il n'y a qu'un port USB Type A et un autre de Type C. Malheureusement, si vous utilisez (comme nous) un casque en Bluetooth avec un dongle de Type A, il n'est pas possible de brancher celui de la manette Razer Raiju V3 Pro en plus. Évidemment, d'autres ports USB sont disponibles à l'arrière de la console, mais, en fonction de votre installation, ceux-ci pourraient être moins accessibles.Autrement, sachez qu'il est tout à fait possible d'utiliser la manette Razer Raiju V3 Pro en filaire. D'ailleurs,. Un câble tressé aurait été un véritable plus, tant cela tend à fournir davantage de robustesse et longévité.En fonction de la plateforme sélectionnée et du mode de connectivité choisi, il faut pousser vers le haut ou vers le bas les boutons figurant à l'arrière du produit (Wired/Wireless pour PS5 et PC). Cette manipulation est à effectuer à chaque changement, mais rassurez-vous, cela ne vous demandera qu'une seule seconde. Hormis cela,Dans tous les cas, et si besoin, le manuel, qui ne figurait malheureusement pas dans notre boîte mais facilement trouvable sur internet, détaille les marches à suivre pour débuter l'utilisation de la manette Razer Raiju V3 Pro, que ce soit sur PS5 ou PC, en Bluetooth ou en filaire. Après, il ne reste plus qu'à la personnaliser et en profiter., soit d'environ une vingtaine d'heures. Même si cela peut sembler peu, rappelons que la batterie de la DualSense est nettement inférieure, c'est-à-dire de 12 heures environ. De ce fait, le produit de chez Razer permettra aux joueurs et aux joueuses d'enchaîner de longues sessions, sans trop avoir à se soucier de la batterie. Un plus non négligeable, vous en conviendrez certainement.. Paramétrer les gâchettes supplémentaires est un véritable jeu d'enfants et ne nécessite pas de logiciel tiers. Pour remapper les touches désirées aux boutons M1 à M6, il suffit d'appuyer sur Hold (élément avec le petit rond au centre), la gâchette souhaitée et la touche à lier (le mapping est indiqué comme validé si la diode devient verte).. Les joueurs peuvent, par exemple, modifier la croix directionnelle (4 ou 8 directions), régler la portée des gâchettes L2/R2 ou encore ajuster la zone morte des joysticks., et surtout selon ses besoins, que ce soit en jeu ou en dehors de ses sessions.