Razer Raiju V3 Pro : Test de la manette sans fil pour PS5

Pour ses manettes à destination des consoles, Razer ne cesse de faire évoluer sa gamme, afin de répondre aux demandes et aux exigences de la communauté. Avec la Razer Raiju V3 Pro, la marque entend bien satisfaire les joueurs et les joueuses désirant un controller dédié aux jeux compétitifs, et plus généralement à l'eSport. Nous avons eu l'occasion de tester la Razer Raiju V3 Pro pendant de nombreuses heures, voici toutes nos impressions sur cette manette sans fil pour PS5.
Caractéristiques
- Connectivité :
- Razer HyperSpeed Wireless via le dongle fourni
- Connexion filaire (câble USB Type A vers Type C)
- Configuration requise : PS5 ou PC (Windows 11 64 bits ou ultérieure)
- Boutons d'actions mécaniques : Boutons d'action PBT méca-tactiles Razer
- Joysticks interchangeables : Sticks analogiques TMR
- Butées de gâchettes : 2 gâchettes analogiques à effet Hall avec arrêts de gâchette de clics de souris
- Entrée microphone et sortie audio : Oui
- Étui de transport : Boîtier de transport pour la manette et les accessoires
- Dimensions :
- Longueur : 168,8 mm
- Largeur : 113,4 mm
- Hauteur : 65,1 mm
- Poids : 258 g (environ)
Unboxing
La boîte de la manette Razer Raiju V3 Pro dispose de toutes les informations utiles, réparties sur ses différentes faces
. Ainsi, les potentiels acquéreurs possèdent tous les détails concernant ce périphérique et peuvent même avoir un premier aperçu des boutons modulables au dos de la boîte grâce à plusieurs images. Remarquons, toutefois, que les descriptions étaient en anglais, dans notre cas (cela pourrait ne pas être le vôtre).
Dans tous les cas, en ouvrant la boîte de la manette Razer Raiju V3 Pro, qui est à destination de la PS5 ainsi que du PC, les joueurs et les joueuses retrouveront les éléments suivants
:
- Une boîte de rangement transportable
- La manette Razer Raiju V3 Pro
- Le dongle USB Type A Razer HyperSpeed Wireless 2.4 G Hz
- Le câble USB Type A à Type C
- Deux joysticks de remplacement (tall concave et short convex)
- Quatre capuchons pour les boutons modulables/palettes
- Un petit tournevis
L'ensemble de ces éléments est rangé dans la boîte/sacoche de rangement, qui arbore une forme ovale et est de couleur noire. À l'intérieur, nous retrouvons plusieurs inserts, accueillant les différents objets (dongle, tournevis, etc.) et offrant un rangement aussi facile que sécurisé. L'étui en question profite d'un revêtement fin et dispose d'une matière plutôt robuste, qui amortit les chocs. De taille appréciable, cette sacoche permet le transport de la manette Razer Raiju V3 Pro en toute sécurité et simplicité
.
Design
La manette Razer Raiju V3 Pro existe en plusieurs coloris
: noir, blanc et vert (eSports Green Edition, qui coûte 10 € de plus). Si vous optez pour la version blanche, notez que celle-ci intègre aussi des zones noires, notamment au niveau des touches et des joysticks, mais aussi sur la partie inférieure et l'arrière des poignées, qui bénéficient d'un revêtement antidérapant. S'il convient de rappeler que le blanc reste une couleur assez salissante et qui demandera, de fait, un entretien particulier, ce mariage avec le noir est du plus bel effet et apporte une certaine élégance au produit
. D'autant plus qu'il rappelle judicieusement le design de la PlayStation 5, permettant à la manette de s'intégrer facilement dans la plupart des écosystèmes gaming.
Notons, à ce sujet, que la manette Razer Raiju V3 Pro ne dispose pas de l'éclairage Razer Chroma, ce qui n'est absolument pas dérangeant, en réalité
.
Châssis et prise en main
La manette Razer Raiju V3 Pro propose un châssis plus imposant qu'une DualSense ou qu'un controller Xbox
, par exemple. Cela transparaît principalement au niveau de la longueur et de la largeur donnant au périphérique un rendu plus carré que les produits de chez Sony et Microsoft. Ces légères différences pourraient demander un petit temps d'adaptation
. Après plusieurs heures passées en sa compagnie, sur divers jeux (comme Fallout 76), nous avons réussi à bien prendre en main la Razer Raiju V3 Pro, afin de l'exploiter comme il se doit sur des titres compétitifs
(Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7).
D'ailleurs, le revêtement en caoutchouc sur les poignées du périphérique rend la préhension vraiment excellente
. Le grain est assez fin, évitant ainsi des gênes au niveau de la texture tout en offrant un vrai maintien. Ainsi, la manette Razer Raiju V3 Pro s'adapte facilement à toutes les prises en main, bien que l'utilisation de certaines touches exige d'adopter une posture spécifique pour les doigts (nous y reviendrons). Toutefois, ledit périphérique ne conviendra pas aux petites mains, qui pourraient avoir du mal à bien l'utiliser
, et surtout accéder à ses boutons modulables et gâchettes arrières.
Gâchettes, joysticks et boutons
Coup d'œil sur les joysticks de la manette Razer Raiju V3 Pro
Les joysticks de la manette Razer Raiju V3 Pro mettent aussi bien l'accent sur la rapidité que sur la précision
. D'ailleurs, les joueurs peuvent changer le capuchon des joysticks en optant pour celui plus court (légèrement bombé), offrant plus de rapidité, ou bien celui plus haut (légèrement creusé), pour davantage de précision. Là encore, le changement se fait assez rapidement puisqu'il suffit de tirer sur le capuchon déjà présent, puis le remplacer par un autre. Ainsi, en une fraction de seconde, la communauté peut adapter la manette en fonction de ses besoins, et ce, à la volée
.
En outre, soulignons le fait que les joysticks de la manette Razer Raiju Pro profitent de sticks TMR (Tunnel Magneto Resistance) magnétiques, qui sont anti-dérive et accentuent la précision
.
De ce fait, le périphérique de Razer s'offre donc une excellente longévité, couplée à une très bonne fluidité et précision
.
Des boutons performants mais bruyants
Pour la manette Razer Raiju V3 Pro, Razer a opté pour des boutons d'action PBT méca-tactiles
. Cela a un grand avantage comme un grand inconvénient. Grâce à cela, les boutons de la Razer Raiju V3 Pro, qui simulent un clic de souris, ont une course très courte et une excellente réactivité
. Pour autant, cela signifie que ceux-ci peuvent être bruyants
. Ce point pourrait déranger les joueurs à la longue, et surtout les personnes présentes dans la même pièce.
C'est également vrai pour la croix directionnelle, qui n'est pas interchangeable. À ce sujet, remarquons que la croix directionnelle est à 8 directions par défaut. Toutefois, via le logiciel Razer Synapse 4 ou via l'application mobile, il est possible de modifier cela en optant pour 4 directions (haut, bas, gauche, droite), et donc en désactivant les diagonales. Et cet aspect « clic de souris » de la manette Razer Raiju V3 Pro transparaît également dans les gâchettes.
Un nombre conséquent de gâchettes pour une utilisation compétitive
Bien évidemment, la manette Razer Raiju V3 Pro possède les gâchettes habituelles, c'est-à-dire L2, R2, L1 et R1, qui sont faciles d'accès mais qui ne disposent pas du retour haptique et des vibrations. Toutefois, la marque va encore une fois un peu plus loin en proposant des gâchettes à l'arrière (pour le remapping), et surtout avec la technologie Razer Pro Hypertriggers pour certaines d'entre elles
.
À ce sujet, les joueurs ont deux options : profiter de gâchettes de clics de souris ultrarapides ou opter pour la configuration habituelle, avec des mouvements longs
et nécessitant un peu plus de force. La première option offre une excellente réactivité, tandis que la deuxième met l'accent sur la précision
. Ce changement peut se faire en cours de partie, étant donné qu'il suffit de faire glisser les deux boutons, situés en haut et à l'arrière de la manette. Un élément qui permet de s'adapter à toutes les situations en jeu, et ce, en un seul mouvement
.
Par ailleurs, la manette Razer Raiju V3 Pro dispose d'autres gâchettes : quatre sont placées à l'arrière du périphérique (M3, M4, M5, M6), et plus précisément en bas (au bout des doigts). Autant dire que nous étions un tantinet dubitatifs à leur sujet au départ, car nous avions essayé des manettes avec des palettes par le passé et leur positionnement n'était pas à notre convenance. Or, notre appréhension a été très vite gommée : ces gâchettes à l'arrière sont idéalement positionnées et faciles d'accès
, avec une prise en main classique. Ces touches sont, d'ailleurs, modulables : en utilisant le petit tournevis, il est très simple de les retirer et de masquer leur absence à l'aide des capuchons fournis.
À l'inverse, les deux boutons-poussoirs (M1 et M2), placés près des gâchettes L2 et R2, sont plus difficiles d'accès et peuvent être complètement laissés de côté
. Ceux-ci peuvent être atteints à condition d'opter pour une prise en main de type griffe/claw. Pour autant, si vous n'avez pas l'habitude de jouer de cette manière, leur non-utilisation n'est pas trop préjudiciable, en raison de la présence des gâchettes à l'arrière.
Connectivité, compatibilité et accessoires
La manette Razer Raiju V3 Pro et ses options de connectivité
Comme dit précédemment, la manette Razer Raiju V3 Pro est fournie avec plusieurs accessoires, dont certains sont liés à ses options de connectivité et compatibilité. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent utiliser ledit périphérique en Bluetooth en branchant le dongle Razer HyperSpeed Wireless, qui promet une très faible latence, à leur console.
Sur ce point, nous avons trouvé qu'il était dommage que le dongle ne soit pas de Type C, au vu des limitations de la console de Sony/PlayStation
. En effet, sur la façade avant de la PS5, il n'y a qu'un port USB Type A et un autre de Type C. Malheureusement, si vous utilisez (comme nous) un casque en Bluetooth avec un dongle de Type A, il n'est pas possible de brancher celui de la manette Razer Raiju V3 Pro en plus. Évidemment, d'autres ports USB sont disponibles à l'arrière de la console, mais, en fonction de votre installation, ceux-ci pourraient être moins accessibles.
Autrement, sachez qu'il est tout à fait possible d'utiliser la manette Razer Raiju V3 Pro en filaire. D'ailleurs, le câble fourni dispose d'une très bonne longueur (2 mètres), qui couvre ainsi une excellente distance entre la console et le joueur
. Un câble tressé aurait été un véritable plus, tant cela tend à fournir davantage de robustesse et longévité.
Une manette polyvalente
En fonction de la plateforme sélectionnée et du mode de connectivité choisi, il faut pousser vers le haut ou vers le bas les boutons figurant à l'arrière du produit (Wired/Wireless pour PS5 et PC). Cette manipulation est à effectuer à chaque changement, mais rassurez-vous, cela ne vous demandera qu'une seule seconde. Hormis cela, la manette Razer Raiju V3 Pro se connecte très rapidement et peut être utilisée quasiment instantanément
.
Dans tous les cas, et si besoin, le manuel, qui ne figurait malheureusement pas dans notre boîte mais facilement trouvable sur internet, détaille les marches à suivre pour débuter l'utilisation de la manette Razer Raiju V3 Pro, que ce soit sur PS5 ou PC, en Bluetooth ou en filaire. Après, il ne reste plus qu'à la personnaliser et en profiter.
Personnalisation et autonomie
La manette Razer Raiju V3 Pro offre une bonne autonomie en Bluetooth
, soit d'environ une vingtaine d'heures. Même si cela peut sembler peu, rappelons que la batterie de la DualSense est nettement inférieure, c'est-à-dire de 12 heures environ. De ce fait, le produit de chez Razer permettra aux joueurs et aux joueuses d'enchaîner de longues sessions, sans trop avoir à se soucier de la batterie. Un plus non négligeable, vous en conviendrez certainement.
La manette Razer Raiju V3 Pro est un périphérique qui s'adapte à la plupart des exigences
. Paramétrer les gâchettes supplémentaires est un véritable jeu d'enfants et ne nécessite pas de logiciel tiers. Pour remapper les touches désirées aux boutons M1 à M6, il suffit d'appuyer sur Hold (élément avec le petit rond au centre), la gâchette souhaitée et la touche à lier (le mapping est indiqué comme validé si la diode devient verte). Cette manipulation, qui peut demander quelques essais avant d'être pleinement assimilée, peut être réalisée en jeu
.
Il est, bien évidemment, possible de pousser davantage sa personnalisation de la manette Razer Raiju V3 Pro en utilisant le logiciel Razer Synapse 4 sur PC ou l'application sur mobiles
. Les joueurs peuvent, par exemple, modifier la croix directionnelle (4 ou 8 directions), régler la portée des gâchettes L2/R2 ou encore ajuster la zone morte des joysticks. Chacun y trouvera donc son compte et pourra moduler le périphérique de Razer à sa guise
, et surtout selon ses besoins, que ce soit en jeu ou en dehors de ses sessions.
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