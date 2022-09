Caractéristiques

Taille recommandée : Gamme unique

Gamme unique Poids maximum : 150 kg

150 kg Revêtement : Matériaux composites, mousse de rembourrage de haute qualité issue du domaine du sport automobile et housses en tissu respirant et respectueux de l'environnement

Matériaux composites, mousse de rembourrage de haute qualité issue du domaine du sport automobile et housses en tissu respirant et respectueux de l'environnement Coussins : Aucun

Aucun Ajustabilité du dossier : de 25° maximum et Verrouillable en 5 positions

de 25° maximum et Verrouillable en 5 positions Couleurs : Bleu/Anthracite/Orange/Blanc

Bleu/Anthracite/Orange/Blanc Garantie : ?

? Hauteur totale : 120 - 138 cm

120 - 138 cm Prix : 599,00 €

Qualité allemande

RECARO Rae : Celle dont nous allons parler dans ce test, laquelle est considérée comme « entrée de gamme » par le constructeur, avec un prix variant entre 599 et 699 euros selon le modèle défini : Rae Essential ou Bright (différence de coloris).

RECARO Exo : disponibles sous trois formats différents que sont Exo, Exo FX et Exo Platinum, ils sont clairement à considérer comme étant les sièges haut de gamme (initiaux) du constructeur avec des prix allant de 949 à 1249 euros. Le prix de ces fauteuils est justifié par l'intégration de multiples innovations et technologies habituellement réservées au monde automobile.

Unboxing

Le retour du chat

Le montage

Zoom sur les composants

Revêtement et format

Dossier

Assise

Les accoudoirs

Châssis et finitions



Pour le reste nous n'avons pas de réelles informations concernant le cadre et/ou le châssis. Néanmoins, les éléments visibles sont qualitatifs, les finitions, perçages et autres ne comportent pas d'imperfections.



Note du constructeur : La base respecte la norme « globale » affiliée aux chaises de bureau qui est est la suivante : DIN EN 1335. En matériaux composites, elle se veut aussi résistante que de l'aluminium pour un prix plus adapté.



Roulettes

Le piston

Les coussins

Réglage et bascule

Initialement reconnue pour ses sièges baquets, souvent utilisés dans des voitures de sport et en compétition automobile, la marque allemande profite de son expertise pour intégrer le marché gaming avec deux gammes de chaises que sont :Nous portons un intérêt particulier au contenu ainsi qu'à l'emballage du produit, qui reste le premier contact avec celui-ci. Concernant le, la protection nous semble assez faible puisque seulement en carton. Pas de papier bulle, ni mousse pour protéger les différents éléments composant le fauteuil. Notons, toutefois, que le carton sera utile pour l'assemblage final entre l'assise et le dossier.les cartons sont soumis à la norme, demandée par Amazon, qui justifie une organisation spécifique ainsi qu'une résistance adapté afin d'empêcher que le contenu de l'emballage ne soit abîmé. Qui plus est, le constructeur appuie sur le fait que l'absence de plastique est économique, mais également écologique.Pour ne pas changer une équipe qui gagne, Coca, le chat, s'est fait un malin plaisir de courir dans le carton du siège. Le manque d'éléments de rembourrages ne semblait pas impacter son confort.Comme nous l'avions déjà vu avec le siège BACKFORCE, les constructeurs allemands semblent avoir leur propre méthodologie de montage. Si cette dernière est efficace, elle était tout de même plus difficile à appliquer. Par ailleurs, aucun manuel de montage n'était disponible dans notre carton (un oubli selon nos dernières discussions avec le constructeur) et il faut ainsi se rapprocher du site officiel pour comprendre certaines subtilités. Le carton du fauteuil gaming sera utile pour celles et ceux qui souhaitent monter leur siège seul,. En effet, l'assise et le dossier s'assemblent par le biais d'une platine qui vient s'insérer dans un emplacement attitré du fauteuil.Pour finir, les accoudoirs ne sont pas montés d'origine, mais disposent d'une saignée permettant de régler leur éloignement en rapport à l'assise.Le constructeur profite au maximum de son expertise dans le monde de l'automobile pour en faire profiter les joueurs. De ce fait, nous retrouvons des matériaux composites, de la mousse de rembourrage de haute qualité et housseset respectueux de l'environnement. Bien que nous ne soyons pas adeptes du tissu, il faut avouer qu'à l'utilisation le fauteuil offre une ergonomie agréable. Remarque intéressante,. In fine, vous ne serez jamais étonné d'avoir un dossier trop chaud ou trop froid, de quoi s’asseoir sans risque, quelle que soit la période de l'année.Le dossier est assez baquet pour accueillir au mieux votre dos, sans pour autant tomber dans l'excès et. Au premier contact, le dossier parait rigide, mais prendra facilement vos courbures.Le dossier se veut simple et sans option supplémentaire. Nous retrouvons l'aspect spécifique des constructeurs allemands, lesquels mettent tout l'effort de maintien sur la station assise. Par conséquent, l'intégralité des courbures nécessaires à un confort prolongé d'utilisation, telles que les lombaires ou l'arrière du dos, sont présentes.Très atypiques, ces derniers ne sont nullement un frein à l'emploi etNous restons dans l'aspect atypique, puisque l'assise en impose par son épaisseur. Cette dernière se combine à la perfection avec les courbes du dossier afin de profiter. Sa forme s'apparente plus à une hyperbole pour éviter un aspect baquet trop prononcé. Pour les adeptes de positions spécifiques, il est facilement possible desur le fauteuil à condition de régler au mieux les accoudoirs.Nous retrouvonsqui permettent quelques rotations ainsi que des mouvements haut/bas/avant/arrière. Le revêtement est agréable tandis que la mousse intégrée est assez rigide pour vous maintenir, mais assez molle pour laisser imprégner vos formes. Pas de fioritures particulières. Notons simplement que les boutons d'enclenchements sont réduits et parfois multitâches. Celui pour monter et descendre se situe sur la face avant du montant, ce qui n'est pas très inné.propose un assemble atypique puisque en plastique pour la base qui accueille les roulettes. Nous ne savons pas si le choix fait suite à une réflexion interne ou alors, tout simplement, afin de. Quoi qu'il en soit, aucun problème de finition dans ce cas, l'ensemble est relativement propre.Pas d'information particulière à communiquer concernant les roulettes. Elles sont à l'effigie de celles du marché, s'assemblent facilement et roulent à la perfection.La partie support est également l'une des plus importantes de votre siège puisqu'elle. Nous n'entrerons cependant pas dans les détails. Qui plus est, le constructeur n'annonce pas la classe de ses pistons. Néanmoins, lors de notre test, l'amorti était maîtrisé et sans défaut particulier à relever. Pour rappel, la classe d'un piston signifie simplement qu'il a subi une batterie de tests auxquels il a répondu positif. Le piston dispose d'un cache en plastique.Bien qu'il ne soit pas notifié, le piston est de Class 4.Etonnamment, surtout face à la concurrence qui met de nombreux arguments dans ces derniers pour améliorer le confort d'utilisation, ici,met à notre disposition une zone de tête plate, tandis que la courbure en bas du dossier sert à remplacer le coussin lombaire. Néanmoins, cette dernière n'est pas trop rigide et prend avec aisance la courbure de votre dos afin de le maintenir au mieux.« La courbure dans le bas du dos correspond à un support lombaire intégré. Celle-ci a été conçue par nos ergonomes pour que tous les utilisateurs puissent avoir une assise parfaite et ainsi éviter d’utiliser une chaise mal réglée qui pourrait avoir l’effet inverse de celui souhaité. »

À l'instar de nombreux sièges, il est possible de faire pivoter et basculer le siège, mais également le stopper. Toutefois, il ne s'agit pas d'un point clef pour ce périphérique. Tout d'abord, l'inclinaison maximale est de 25°, ce qui reste bien plus intéressant pour un repos entre deux parties que pour regarder un film ou faire une petite sieste (nous sommes d'accord qu'il ne s'agit pas de son utilisation primaire).



Utilisation quotidienne

Enfin, les manettes permettant l'inclinaison du siège, le blocage ainsi que l'action sur le piston sont peu intuitives., les manettes pivotent pour bloquer ou débloquer les commandes. Si nous avons pour habitude d'utiliser une molette sous le siège afin de régler la force de maintiens du dossier, RECARO propose une alternative nouvelle et assez pratique.En effet, la force d'appui du dossier se règle via la manette de droite, simplement en la faisant pivoter. De ce fait, nous perdons la possibilité de faire un réglage précis, mais le constructeur met à notre disposition assez de crans pour que ce soit efficace. Enfin, RECARO offre cinq inclinaisons réglables en bloquant/débloquant la poignée adéquate.Nous commençons à comprendre le fonctionnement des sièges allemands qui proposent une solution adaptée à une activité quotidienne liant travail ou jeu, mais un peu moins pour. En effet, le manque d'inclinaison du dossier ne permet pas de regarder un film couché dans votre fauteuil ou simplement une sieste pour profiter du confort de ce dernier.Cela étant, on se surprend très vite à apprécier le confort des matériauxet permettant un maintien particulier de votre corps. Le tissu antidérapant contient les changements de température tandis queévite de trop s'enfoncer. Un fauteuil que l'on n'apprécie pas au premier regard, mais qui, finalement, saura vous apprivoiser.