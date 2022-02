Caractéristiques

Type de souris : Droitier

Droitier Capteur : Optique PixArt PWM3389 16 000dpi (paliers de 50dpi avec 5 niveaux programmables)

Optique PixArt PWM3389 16 000dpi (paliers de 50dpi avec 5 niveaux programmables) accélération : 50 G

50 G Dimensions : (H) 38 mm x (L) 87 mm x (l) 115 mm

(H) 38 mm x (L) 87 mm x (l) 115 mm Boutons : 10

10 Fréquence USB : 125 / 3000 Hz

125 / 3000 Hz Câble USB : flexible en fibre tressée d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC

flexible en fibre tressée d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC Poids : 105 g

105 g Logiciel : MAD CATZ R.A.T PRO X3

MAD CATZ R.A.T PRO X3 Couleurs : Noir et gris

Noir et gris Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 249,99 €

Unboxing

Souris R.A.T. PRO X3 Supreme

Guide de démarrage rapide

Repose-paume x 2

Molette de défilement x 2

Pinkie Rest x 2

Repose-pouce x 1

Pieds Glide x 1 paire

Valise de voyage

Outils

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Aspect modulable

Capteur

Logiciel



Pour finir, il est possible de régler dix profils différents depuis le logiciel et les activer à la volée par le biais d'un bouton rouge se situant sous la souris. Cerise sur le gâteau, le profil actif apparait également à côté du bouton en question et ne s'éteint jamais. Un point assez gadget, mais qui reste intéressant.



Zones RGB

Le packaging comprend :Il s'agit très certainement du point sur lequel vous serez le plus sceptique, et ce, dès le premier contact visuel avec la souris. Les adeptes dey voient une énième souris tandis que les néophytes peuvent émettre quelques réserves tant. Nous allons voir, au fil de cet article, que la forme joue un rôle crucial sur son utilisation.Habituellement réservé aux châssis ambidextres, celui de lane dispose d'aucune inclinaison sur ses clics. De ce fait, lors des premières utilisations il est grandement possible d'appuyer sur le clic droit par mégarde. Nous reviendrons plus tard sur ce point. Le châssis de la sourisaux revêtements différents (lisse, rugueux…) qui donne un aspect jouet au périphérique, mais solide lors de la préhension. Nous retrouvons un repose pouce sur le flanc gauche et des clics larges.Sans système antidérapant, ce sont les aspérités de la souris qui permettent. On note qu'un bouton permettant d'activer les faibles DPI est disposé sur le flanc gauche au niveau du pouce. La prise en main est confortée par les différents repose doigt que l'on peut trouver sur la souris ainsi qu'un châssis un peu plus large qu'à l'habitude. Cela étant, le repose paume et un, mais très différent des constructeurs classiques. En effet, ce dernier se pose au creux de la main et aura tendance à surélever cette dernière là où, habituellement,. Votre main est ainsi soutenue d'un peu plus haut (vers la carpe sous la première phalange), ce qui peut être déconcertant au premier abord.Avec pas moins dela souris suit l'aspect modulable proposé par Mad Catz. On constate que chaque switch est différent, qu'il s'agisse des clics en rapport aux boutons de flanc, comme ceux pour. Par ailleurs, les deux boutons de flancs ne s'enclenchent pas à l'identique. En effet, celui à l'avant est mou tandis que l'autre plus rigide avec un clic prononcé. L'intérêt est notable pour éviter de se tromper à l'utilisation, néanmoins ils ne demandent pas non plus la même force d'utilisation. Si celui de l'avant s'enclenche facilement, celui à l'arrière nécessite l'utilisation de la phalange du pouce pour l'activer correctement. Une fois la technique assimilée, cette différence de clic est assez agréable.Pour revenir sur les clics, nous rappelons l'aspect linéaire de la souris. Le périphérique demande un temps d'adaptation pouret, concernant les clics, pour ne pas appuyer par inadvertance sur le clic droit à l'utilisation ou simplement lors d'un soulevé pour le déplacement. Pour le reste, les clics sont très réactifs, avec un rendu sonore acceptable pour une. Leur largeur permet une utilisation agréable, mais nous pourrions regretter une forme légèrement incurvée pour mieux accueillir nos doigts.Également modulable, puisqu'il est possible de modifier le revêtement de la molette, elle dispose de trois clics. Elle se soulève et se remet en place par aimantation, pour une utilisation plus haute. À savoir que les clics horizontaux sont plus difficiles à activer si la molette est en position basse. Sinon, rien à redire,avec un positionnement adapté à tous les types de grips.Grande force du périphérique, la possibilité d'adapter les composants selon votre envie. On retrouve donc un ensemble d'éléments supplémentaires ainsi que les outils pour faciliter le démontage. On note cependant qu'ils ne nécessitent pas tous d'outils et. Pour le coup, il s'agit ici d'une approche personnelle qui sera à l'appréciation de chaque utilisateur. L'ensemble des parties modifiables est énoncé dans la partie « Unboxing ».Finalement, si l'aspect modulable de la souris est son point fort et de cœur, on regrette de ne pas pouvoir modifier le poids de cette dernière. En effet,, elle mériterait d'être parfois plus lestée, surtout pour les utilisateurs désireux d'agrandir la souris et opter pour uneIl devient difficile de comparer les souris de par leurs capteurs puisqu'ils utilisent, pour la plupart, des constructeurs et DPI standards avec de très haut taux de rendement. Ici, c'est une nouvelle fois unpermettant d'atteindrepar paliers de 50 sous cinq profils enregistrables. Cela étant, au vu du prix du périphérique et de l'avancée actuelle des technologies, nous serions presque déçus de ne pas trouver un capteur plus performant là où l'on voit déjà apparaitre certains allant jusqu'à 19 000 + DPI. Rassurez-vous, pour une utilisation classique, les 16 000 DPI modifiables de cette souris. Un rappel lumineux et discret se situe sur le dessus de la souris pour connaître le profil de DPI choisi. Le petit bouton à l'arrière de la molette permet une modification à la volée selon quatre profils différents.Point fort, avec ses(à condition d'avoir un port compatible), c'est une réponse quasi instantanée puisqu'on se situe. Tout cela modifiable directement depuis le logiciel.Enfin, la souris est supportée par. Petit plus, il est possible de choisir entre les patins « Low Friction » et « Ultra Low Friction ». Dans tous les cas,. N'oubliez pas de combiner ces caractéristiques à un tapis adapté (pas de bureau en verre).Comme toute souris respectable, lafait son apparition dotée d'un logiciel permettant son total paramétrage. Nous ne nous étendrons pas sur les possibilités, que vous pouvez trouver au cœur des images ci-dessous. Toutefois, en passant outre le fait que le logiciel n'existe qu'en anglais, il est très facile à prendre en main. Qui plus est, c'est un énorme panel de configurations qui s'offre à vous, autant sur la configuration et l'association à des applications/jeux/logiciels, que sur les raccourcis possibles sur l'ensemble des dix boutons de la souris.Le point fort de lane se situe pas dans son rétroéclairage puisqu'il est synthétique et simplement là pour rajouter un peu de couleur. On retrouve donc le logo X3 ainsi que l'intérieur du flanc gauche sous RGB. Simple, mais suffisant pour apporterSi vous souhaitez vous procurer la, vous pouvez, notamment, la retrouver sur Amazon pour la somme de 174,99 €