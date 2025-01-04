PRO X TKL RAPID : Test du clavier Logitech G
le 04 janvier 2025 à 09h00
Caractéristiques
- Dimensions : L = 357 mm / l = 150 mm / H = 38 mm
- Format : 75% - TKL (sans pavé numérique)
- Poids : 880 g (sans câble)
- Câble de recharge : 1,8 m détachable
- Couleurs : Noir, Blanc ou Rose
- Technologie : RVB LIGHTSYNC / KEYCONTROL
- Switch : analogiques magnétiques
- Garantie : 2 ans de garantie matérielle limitée
- Logiciel : G HUB
- Prix : 189,99 €
UnboxingComme à son habitude, Logitech nous fait profiter d'un packaging sans faille et mobile avec :
- Clavier gaming sans pavé numérique PRO X TKL RAPID
- Câble de charge/transfert de données USB-A vers C
- Documentation utilisateur
Châssis
DesignFidèle à sa gamme Pro, le clavier PRO X TKL RAPID arbore un châssis familier mais efficace. Sans fioritures particulières, on pourrait cependant lui reprocher, en raison de son approche filaire, l'absence d'un bouton permettant de choisir la connectivité. En revanche, on apprécie la présence de boutons à la volée, accompagnés d'une molette dédiée au contrôle du volume audio de votre ordinateur. À noter toutefois qu'il est impossible de cliquer sur cette molette pour attribuer une action tierce.
Côté construction, le clavier combine habilement un contour en plastique avec une plaque en aluminium pour accueillir les keycaps. L'ensemble adopte un format TKL (Tenkeyless, sans pavé numérique), idéal pour optimiser l'espace sur votre bureau ou faciliter les déplacements.
Les keycaps, en PBT, se distinguent par leur lettrage transparent, ce qui améliore la visibilité lors de l'utilisation du RGB. Contrairement à d'autres périphériques de la marque, tous les caractères bénéficient d'un découpage soigné. Bien qu'aucune LED ne soit directement intégrée sous les symboles, leur visibilité reste excellente, même dans l'obscurité.
À l'arrière, le clavier arbore une conception assez classique, avec des pieds pivotants et des tampons antidérapants bien répartis, aussi bien sur ces derniers que sur la base du clavier.
Ergonomie
Fidèle à ses ambitions TKL, ce clavier se distingue par son format particulièrement compact. Bien qu'il soit un peu moins réduit qu'un 60 %, il reste suffisamment discret pour s'intégrer facilement dans n'importe quel espace, tout en évitant que la souris ne vienne heurter les bords en pleine session de jeu. Surprenamment, il n'est pas particulièrement léger, un choix sans doute pensé pour renforcer sa stabilité. En revanche, son fonctionnement exclusivement filaire limite un peu son potentiel d'utilisation en mobilité.
Comme évoqué plus tôt, le clavier mise sur un nombre réduit de contrôles directs, mais conserve l'essentiel à portée de main. On apprécie par exemple la possibilité de gérer le rétroéclairage (on/off) ou d'activer le mode jeu, qui désactive les touches redondantes, un atout très pratique pour un usage immédiat. Du côté des fonctionnalités multimédias, on trouve un raccourci dédié sur la partie supérieure droite, accompagné d'une molette audio en caoutchouc strié. Celle-ci, non crantée, offre une rotation libre mais légèrement freinée pour un réglage précis du volume.
En tant qu'héritier évident du G PRO X TKL, il propose naturellement deux inclinaisons réglables en plus de la position à plat. Enfin, notez qu'il n'est pas équipé d'un repose-poignets, même amovible. Un détail qui, au final, impacte très peu le confort d'utilisation.
Enfin, bien que cela n'impacte pas réellement l'utilisation, nous avons noté que le positionnement du câble d'alimentation pourrait être mieux pensé, surtout lorsque le clavier est réglé à son inclinaison maximale. La connectique orientée vers le haut oblige le câble à subir une légère torsion pour se poser correctement sur le bureau, notamment si vous préférez qu'il reste discret. Ce n'est pas particulièrement gênant au quotidien, mais il reste visuellement présent et peut agacer les utilisateurs soucieux d'un setup parfaitement épuré.
PerformancesFidèle à ses standards, Logitech continue d'offrir aux joueurs professionnels le meilleur de sa technologie. Leur nouveau clavier ne fait pas exception, intégrant des switchs de pointe qui repoussent les limites de la personnalisation. Le fabricant mise tout particulièrement sur l'innovation « analogique » de ces derniers : grâce au logiciel G-Hub, vous pouvez ajuster la course d'activation à votre convenance. Cela permet non seulement de maximiser la réactivité, mais aussi d'adapter le clavier à vos préférences. Que vous choisissiez une activation en butée pour une course longue, ou une frappe ultra légère pour des réactions instantanées, le contrôle est entre vos mains.
En bonus, Logitech propose un « déclencheur rapide », permettant de régler la sensibilité avec laquelle une touche doit être relâchée avant d'être réinitialisée. Ajoutez à cela un système de « priorité de touche », qui identifie, en cas d'appuis multiples, celle à privilégier. Petit bémol cependant : ces deux technologies ne peuvent être activées simultanément, un compromis qui pourrait en frustrer certains.
Sur le plan technique, les switchs nécessitent une force d'activation de seulement 35 g et offrent un ressenti linéaire : aucune résistance ni point d'activation marqué. Cela se traduit par une frappe fluide, mais qui conserve une sensation tactile classique lorsque les touches atteignent le bas du switch. Si cet aspect est quasiment imperceptible en jeu, il peut se montrer légèrement contraignant pour ceux qui tapent souvent, comme nous en rédigeant nos articles. Ceci dit, après un long temps d'utilisation, ce détail s'oublie rapidement et ne gâche pas entièrement l'expérience.
Enfin, les keycaps sont fabriqués en PBT de haute qualité, un choix durable qui limite l'usure avec le temps. Leur lettrage translucide met par ailleurs en valeur le rétroéclairage RGB, sublimant à la fois l'esthétique et la lisibilité.
Le logiciel
Conclusion
Cela dit, les switches analogiques brillent par leur précision, et les réglages via G HUB sont un véritable atout. Confortables et nécessitant une faible force d’activation, ils offrent une frappe lisse et directe, idéale pour les amateurs de sensations franches. En revanche, ceux qui préfèrent une frappe plus moelleuse, comme celle des switches Titan de Roccat, pourraient rester sur leur faim.
Malgré ses points forts, le clavier n’est pas exempt de défauts. Le câble en caoutchouc manque de raffinement, et les keycaps génèrent un bruit notable à la butée, ce qui, associé à une légère rigidité, peut nuire à l’expérience globale. Ces points n’altèrent cependant pas le confort général, qui reste agréable au quotidien.
En résumé, ce PRO X TKL RAPID est une belle promesse pour l’avenir, mais il pourrait décevoir ceux qui espéraient une évolution plus marquée.
- +Design sobre et compact
- +Switchs Analogiques
- +Panel multimédia
- +G-hub performant et intuitif
- -Frappe Bruyante
- -Câble en caoutchouc
- -Pas de réelle évolution (outre l'analogique)
- -Seulement filaire
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