PRO X TKL RAPID : Test du clavier Logitech G

Conçu pour les joueurs de haut niveau, la gamme PRO s'annonce comme la plus performante chez Logitech G et surtout celle prédisposée à vous faire profiter du meilleur de la technologie du constructeur. Sans surprise, leur nouveau clavier, PRO X TKL RAPID, est TKL, nous l'avons eu en main, voici notre avis complet.

Caractéristiques

Dimensions : L = 357 mm / l = 150 mm / H = 38 mm

L = 357 mm / l = 150 mm / H = 38 mm Format : 75% - TKL (sans pavé numérique)

75% - TKL (sans pavé numérique) Poids : 880 g (sans câble)

880 g (sans câble) Câble de recharge : 1,8 m détachable

1,8 m détachable Couleurs : Noir, Blanc ou Rose

Noir, Blanc ou Rose Technologie : RVB LIGHTSYNC / KEYCONTROL

RVB LIGHTSYNC / KEYCONTROL Switch : analogiques magnétiques

analogiques magnétiques Garantie : 2 ans de garantie matérielle limitée

2 ans de garantie matérielle limitée Logiciel : G HUB

G HUB Prix : 189,99 €







Unboxing

Clavier gaming sans pavé numérique PRO X TKL RAPID

Câble de charge/transfert de données USB-A vers C

Documentation utilisateur

Châssis

Design

Ergonomie

Comme à son habitude,nous fait profiter d'un packaging sans faille et mobile avec :Fidèle à sa gamme Pro, le clavierarbore un châssis familier mais efficace. Sans fioritures particulières, on pourrait cependant lui reprocher, en raison de son approche filaire, l'absence d'un bouton permettant de choisir la connectivité. En revanche, on apprécie la présence de boutons à la volée, accompagnés d'une molette dédiée au contrôle du volume audio de votre ordinateur. À noter toutefois qu'il est impossible de cliquer sur cette molette pour attribuer une action tierce.Côté construction, le clavier combine habilement un contour en plastique avec une plaque en aluminium pour accueillir les keycaps. L'ensemble adopte un format TKL (Tenkeyless, sans pavé numérique),sur votre bureau ou faciliter les déplacements.Les keycaps, en PBT, se distinguent par leur lettrage transparent, ce quiContrairement à d'autres périphériques de la marque, tous les caractères bénéficient d'un découpage soigné. Bien qu'aucune LED ne soit directement intégrée sous les symboles, leur visibilité reste excellente, même dans l'obscurité.À l'arrière, le clavier arbore une conception assez classique, avec des pieds pivotants et des tampons antidérapants bien répartis, aussi bien sur ces derniers que sur la base du clavier.

Fidèle à ses ambitions TKL, ce clavier se distingue par son format particulièrement compact. Bien qu'il soit un peu moins réduit qu'un 60 %, il reste suffisamment discret pour s'intégrer facilement dans n'importe quel espace, tout en évitant que la souris ne vienne heurter les bords en pleine session de jeu. Surprenamment, il n'est pas particulièrement léger, un choix sans doute pensé pour renforcer sa stabilité. En revanche, son fonctionnement exclusivement filaire limite un peu son potentiel d'utilisation en mobilité.



Comme évoqué plus tôt, le clavier mise sur un nombre réduit de contrôles directs, mais conserve l'essentiel à portée de main. On apprécie par exemple la possibilité de gérer le rétroéclairage (on/off) ou d'activer le mode jeu, qui désactive les touches redondantes, un atout très pratique pour un usage immédiat. Du côté des fonctionnalités multimédias, on trouve un raccourci dédié sur la partie supérieure droite, accompagné d'une molette audio en caoutchouc strié. Celle-ci, non crantée, offre une rotation libre mais légèrement freinée pour un réglage précis du volume.





En tant qu'héritier évident du G PRO X TKL, il propose naturellement deux inclinaisons réglables en plus de la position à plat. Enfin, notez qu'il n'est pas équipé d'un repose-poignets, même amovible. Un détail qui, au final, impacte très peu le confort d'utilisation.













Performances











Le logiciel

Il s'agit ici du G-HUB, le logiciel par défaut de tous les périphériques Logitech G. Il est intéressant de noter que tous les périphériques passent par ce logiciel unique, évitant ainsi de devoir changer de logiciel à chaque nouveau produit. Bien que cette précision puisse sembler logique, de nombreux constructeurs continuent de multiplier les logiciels de gestion. Enfin, G-HUB reconnaît aisément les matériels connectés, permettant une expérience plug and play très agréable.



































Comme évoqué précédemment, le logiciel G-Hub propose une personnalisation complète pour adapter votre clavier à vos préférences. Le PRO X TKL RAPID intègre un panneau spécifique dans G-Hub pour la gestion des switchs analogiques, permettant de configurer chaque touche de manière indépendante. Si cette flexibilité est appréciable, elle s'adresse surtout à un public exigeant ou aux amateurs de configurations très spécifiques.



L'arrivée du KEYCONTROL, déjà introduit avec le PRO X 60, est l'une des nouveautés notables. Cette fonctionnalité permet d'attribuer deux raccourcis par touche, qu'il s'agisse de lancer une application, d'accéder à une configuration système ou d'activer une fonction particulière. Une option intéressante pour ceux qui aiment optimiser leur clavier, mais dont l'utilité au quotidien reste subjective selon les besoins de chacun.



Le clavier s'intègre également aux nouvelles fonctions G des périphériques Logitech, renforçant l'écosystème de la marque. Par exemple, il devient possible d'utiliser un bouton latéral de votre souris comme substitut de la touche « FN ». Un ajout pratique dans certains cas, mais qui ne révolutionnera pas forcément l'expérience utilisateur.



Malgré ces possibilités, G-Hub n'est pas exempt de limitations. Lors de nos tests, nous avons constaté qu'il était impossible d'ajouter des caractères spécifiques, comme des lettres majuscules accentuées (À, É). Un détail qui n'impactera pas les joueurs, mais pourrait gêner ceux qui utilisent des raccourcis claviers dans un contexte plus professionnel ou quotidien, notamment pour la rédaction.



Côté personnalisation lumineuse, le LIGHTSYNC RGB offre un éclairage de qualité, avec des configurations multiples et soignées. Rien de particulièrement innovant, mais cela reste dans la lignée des standards actuels. Enfin, G-Hub permet de centraliser les informations essentielles, comme les niveaux de batterie des périphériques compatibles ou les paramètres de configuration, une fonctionnalité classique mais pratique. Comme évoqué précédemment, le logiciel G-Hub propose une personnalisation complète pour adapter votre clavier à vos préférences. Leintègre un panneau spécifique dans G-Hub pour la gestion des switchs analogiques, permettant de configurer chaque touche de manière indépendante. Si cette flexibilité est appréciable, elle s'adresse surtout à un public exigeant ou aux amateurs de configurations très spécifiques.L'arrivée du, déjà introduit avec le, est l'une des nouveautés notables. Cette fonctionnalité permet d'attribuer deux raccourcis par touche, qu'il s'agisse de lancer une application, d'accéder à une configuration système ou d'activer une fonction particulière. Une option intéressante pour ceux qui aiment optimiser leur clavier, mais dontselon les besoins de chacun.Le clavier s'intègre également aux nouvelles fonctions G des périphériques Logitech,. Par exemple, il devient possible d'utiliser un bouton latéral de votre souris comme substitut de la touche « FN ». Un ajout pratique dans certains cas,Malgré ces possibilités,. Lors de nos tests, nous avons constaté qu'il était impossible d'ajouter des caractères spécifiques, comme des lettres majuscules accentuées (À, É). Un détail qui n'impactera pas les joueurs, mais pourrait gêner ceux qui utilisent des raccourcis claviers dans un contexte plus professionnel ou quotidien,Côté personnalisation lumineuse, leoffre un éclairage de qualité, avec des configurations multiples et soignées. Rien de particulièrement innovant, mais. Enfin, G-Hub permet de centraliser les informations essentielles, comme les niveaux de batterie des périphériques compatibles ou les paramètres de configuration, une fonctionnalité classique mais pratique.

Enfin, bien que cela n'impacte pas réellement l'utilisation, nous avons noté que le positionnement du câble d'alimentation pourrait être mieux pensé, surtout lorsque le clavier est réglé à son inclinaison maximale. La connectique orientée vers le haut oblige le câble à subir une légère torsion pour se poser correctement sur le bureau,. Ce n'est pas particulièrement gênant au quotidien, mais il reste visuellement présent et peut agacer les utilisateurs soucieux d'un setup parfaitement épuré.Fidèle à ses standards, Logitech continue d'offrir aux joueurs professionnels le meilleur de sa technologie. Leur nouveau clavier ne fait pas exception,qui repoussent les limites de la personnalisation. Le fabricant mise tout particulièrement sur: grâce au logiciel G-Hub, vous pouvez ajuster la course d'activation à votre convenance. Cela permet non seulement de maximiser la réactivité, mais aussi d'adapter le clavier à vos préférences. Que vous choisissiez une activation en butée pour une course longue, ou une frappe ultra légère pour des réactions instantanées, le contrôle est entre vos mains.En bonus, Logitech propose un « déclencheur rapide », permettant de régler la sensibilité avec laquelle une touche doit être relâchée avant d'être réinitialisée. Ajoutez à cela un système de « priorité de touche », qui identifie, en cas d'appuis multiples, celle à privilégier. Petit bémol cependant :, un compromis qui pourrait en frustrer certains.Sur le plan technique, les switchs nécessitent: aucune résistance ni point d'activation marqué. Cela se traduit par une frappe fluide, mais qui conserve une sensation tactile classique lorsque les touches atteignent le bas du switch. Si cet aspect est quasiment imperceptible en jeu, il peut se montrer légèrement contraignant pour ceux qui tapent souvent, comme nous en rédigeant nos articles. Ceci dit, après un long temps d'utilisation, ce détail s'oublie rapidement et ne gâche pas entièrement l'expérience.Enfin, les keycaps sont fabriqués en PBT de haute qualité,. Leur lettrage translucide met par ailleurs en valeur le rétroéclairage RGB, sublimant à la fois l'esthétique et la lisibilité.