Caractéristiques

Type : circum-aural fermé

circum-aural fermé Casque : Transducteur : 50 mm hybride PRO-G avec aimants en néodyme Fréquence de réponse : 20Hz - 20KHz Impédance : 35 Ohms

Microphone :

Fréquence de réponse : 100Hz - 8KHz Type : détachable

Connection : Filaire

Filaire Poids : 320 g

320 g Prix : 129 €

129 € Garantie : 2 ans de garantie matérielle limitée

Unboxing

Casque gaming PRO

Oreillettes en similicuir avec mousse à mémoire de forme

Carte son USB externe

Micro détachable

Câble de 2m avec commandes de volume et sourdine intégrées

Séparateur en Y pour ports micro et casque séparés

Documentation utilisateur

Châssis et fonctionnalités

Châssis

Mousses et oreillettes

Microphone

Côté son

Le Logiciel

Voici la composition de la boîte :Si l'on considère l'ensemble de l'éditionpour, le casque est sans nul doute celui qui propose le design le plus abouti. Le modèle choisi pour cette collaboration étant le Pro X, habituellement noir, il est très facile d'en appréhender les modifications et l'intérêt du produit pour ce partenariat.Comme dit,perd son aspect sobre pour profiter d'un châssis aux couleurs de. Si ces dernières ne font pas forcément l'unanimité quant à la couleur et aux éléments choisis, il va sans dire qu'il s'agit du périphérique, de l'édition, qui propose le meilleur rendu visuel. Composé d'un cadre robuste et léger associant aluminium et acier, les finitions et chanfreins permettent de confirmer le professionnalisme de construction.Concernant le réglage, on retrouve le pivot au niveau des oreillettes avec un angle de rotation négatif limité. Qui plus est, l'adaptation à votre morphologie de visage se ferapuisque aucune liaison pivot ne permet le mouvement. Pour le reste, les standards sont conservés avec des crans de réglage en hauteur pour un serre-tête équipé de mousse à mémoire de forme confortable.Finalement, le casque Pro X se veut simple et dénué de toute fonctionnalité à la volée et située sur les oreillettes. L'ensemble des molettes et boutons disponibles se trouvent sur les câbles de connexion attitrés. Il est ainsi possible de connecter le casque à votre ordinateur, par le biais de la carte-son présente avec le produit, mais également votre téléphone ou vos consoles. De quoi gagner en polyvalence d'utilisation.Il s'agit presque d'un standard pourqui propose des coussinets équipés de mousse à mémoire de forme pour un confort d'utilisation notable. Pour pallier toute éventualité, le constructeur offre également une paire d'oreillettes en tissus selon l'appréciation de chacun. On note que le similicuir profite d'un rendu plus froid à l'inverse du tissu, de quoi faire un choix également selon la saison.Pour continuer dans la démarche de populariser ses produits, les oreillettes du casquedisposent de marquages pour notifier la gauche de la droite.et, pour les plus destructeurs d'entre vous, elles sont commandables directement sur le site du constructeur.Afin de profiter d'une grande polyvalence, le microphone du Pro X est détachable. Il dispose d'une mousse anti-pop qui est la bienvenue surtout quand on sait qu'il s'agit de. Si le rendu n'est pas parfait, il reste tout de même très professionnel et bien au-delà de la concurrence. Il faudra passer un peu de temps sur les configurations pour apprivoiser l'étendue des possibilités.Bien sûr, nous rappelons qu'il est presque impossible d'obtenir le même rendu qu'un micro sur pied. Toutefois, avec le logicielet l'association avec Blue, le constructeur donne la possibilité de régler de nombreux points sur votre microphone. Si cela ne suffit pas, une pléthore de préconfigurations est disponible dans le logiciel. Voici un exemple d'utilisation du casque en stream, pour vous donner une idée plus détaillée de la qualité du microphone.Sans surprise, la qualitéest au rendez-vous. Selon le casque utilisé auparavant, il est possible d'avoir le sentiment de recul, comme si le son venait d'un peu plus loin. Toutefois, pas de panique, laet l'espace/vide créé dans les oreillettes permet de profiter. L'impression que l'on écoute la musique ou les bruitages venant directement d'une salle et non d'un casque. Associé à la qualité et au confort du combo châssis/oreillettes et une très bonne isolation phonique,. L'équilibre entre aigüe, basses et médium est respecté pour une eurythmie sonore.Il s'agit ici du G-HUB, le logiciel par défaut de tous les périphériques. Il est cependant intéressant de noter que tous les périphériques passent par ce logiciel pour éviter de changer à chaque nouveau produit. Cette précision peut sembler logique, pourtant de nombreux constructeurs continuent de multiplier les logiciels de recherche. Pour finir, il reconnaît aisément les matériels connectés permettant un plug and play très plaisant.Comme vous pouvez le constater ci-dessus, le logiciel G-HUB permet une configuration intégrale de votre casque qu'il s'agisse de la partie audio comme microphone avec, en prime, un nombre impressionnant de configurations préenregistrées pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas la modification manuelle. De quoi passer de très nombreuses heures à trouver le réglage qui conviendra le mieux à votre méthode d'utilisation.