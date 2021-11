Caractéristiques

OS : Windows 10 Professionnel

Windows 10 Professionnel Processeur : 11th Gen Intel Core i9-11900K 3.50GHz

11th Gen Intel Core i9-11900K 3.50GHz Carte Graphique : NVIDIA GeForce RTX 3090

NVIDIA GeForce RTX 3090 Chipset : Z490

Z490 Ram : DDR4 1466 (2933) MHz / 128 Go (4 x 32 Go)

DDR4 1466 (2933) MHz / 128 Go (4 x 32 Go) Stockage : 2 x SSD PCIe GEN3x4 NVMe M.2 2 To 1 x disque dur SATA GEN3 3,5'' 7200 tpm 3 To Total slots M.2 : 3 (1 libre) Total baies 2,5'' : 2 (2 libres) Total baies 3,5'' : 1 (0 libre)

Connexion sans-fil : Wi-fi : Intel 802.11ax 2x2 Bluetooth : 5.1

Connectique avant : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x entrée audio 1 x sortie audio

Connectique arrière : 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A 1 x Thunderbolt 3 2 x RJ45 1 x sortie HDMI (v1.4) 1 x PS/2 5 x jacks audio 1 x S/PDIF

Dimensions : 551,3 x 239,9 x 511,6 mm

551,3 x 239,9 x 511,6 mm Poids :15,6 kg

Gamme Aegis

Exemples

Windows 10 Famille

Processeur Intel Core de 7e génération

Carte graphique GeForce GTX 1070 GDDR5 8 Go

Technologie Super RAID 4 avec 2 SSD PCIe M.2 Raid 0 (option)

Ports USB 3.1 Gen2 type C avec design réversible, débit jusqu'à 10 Gb/s

Support de la technologie Intel Optane

Slots PCIe avec Steel Armor pour plus de robustesse

Technologies audio Nahimic 2.5 et Audio Boost 4

Mystic Light pour personnaliser le look du boîtier

Windows 10 Famille

Jusqu'à processeur AMD Ryzen 7 3700X

Jusqu'à carte graphique MSI GeForce RTX 2070 SUPER 8 Go GDDR6

Système de refroidissement efficace

Deux panneaux latéraux

Rétroéclairage LED RGB Mystic Light

Upgrade des composants simplifié Stockage SSD NVME

USB Gen2 type C

Unboxing

1 x MEG_Aegis_Ti5_11-03STW

1 x manuel (selon modèle)

1 x guide de démarrage rapide

1 x carte de garantie

1 x câble d’alimentation

Châssis

Éteint

Allumé

Logiciel MSI Center

Technologie

Molette gaming

Silent Storm Cooling 4

Wi-Fi 6E

Thunderbolt 4

Expérience personnelle

En jeu

Utilisation classique à vide

Température CPU Stable : 40 °C

40 °C Température GPU max : 50 °C

50 °C Température GPU Stable : 45 °C

45 °C Température GPU Max : 53 °C

53 °C Utilisation CPU : 8 - 10 %

Back 4 Blood (bêta)

Température CPU Max : 75 °C

75 °C Température GPU Stable : 58 °C

58 °C Température GPU max : 69 °C

69 °C Température GPU Stable : 65 °C

65 °C Utilisation CPU : 18 - 21 %

Nioh 2

Température CPU Max : 63 °C

63 °C Température GPU Stable : 55 °C

55 °C Température GPU max : 69 °C

69 °C Température GPU Stable : 72 °C

72 °C Utilisation CPU : 21 - 25 %

Destiny 2

Température CPU Max : 80 °C

80 °C Température GPU Stable : 70 °C

70 °C Température GPU max : 81 °C

81 °C Température GPU Stable : 76 °C

76 °C Utilisation CPU : 21 - 25 %

Cyberpunk 2077

Température CPU Max : 85 °C

85 °C Température CPU Stable : 82 °C

82 °C Température GPU max : 81 °C

81 °C Température GPU Stable : 80 °C

80 °C Utilisation CPU : 50 - 65 %

Benchmark

Prime95

Température CPU Max : 85 °C

85 °C Température CPU Moyenne : 66 °C

66 °C Température GPU max : 43 °C

43 °C Température GPU Moyenne : 35 °C

New3DMark

Température CPU Max : 80 °C

80 °C Température CPU Moyenne : 71 °C

71 °C Température GPU max : 73 °C

73 °C Température GPU Moyenne : 67 °C

Furmark

Température CPU Max : 79 °C

79 °C Température CPU Moyenne : 74 °C

74 °C Température GPU max : 81 °C

81 °C Température GPU Moyenne : 80 °C

Travail et création de contenu

Les aspects négatifs

Si le, que MSI nous propose de tester, est un foudre de guerre, il faut savoir qu'il existe différentes déclinaisons de ce produit. Ainsi, vous êtes en mesure de choisir parmi un ensemble de composants et boîtiers dans le but de choisir le PC qui répondra le mieux à vos envies et/ou besoins.Toutefois, la série Aegis se partage la vedette avecqui proposent toutes trois des configurations maximales prenant en compte leset le processeur. Néanmoins,pense à tous les utilisateurs en proposant des séries moins « performantes », mais budgétairement plus accessibles. On retrouve notamment les séries Meta et P qui sont équipées, respectivement d'unpour des cartes graphiques se situant entre la(très peu de modèles).Rappelons que la version que nous avons eue en test se chiffre aux alentours des, il est donc impératif pour la marque de livrer un colis sécurisé et sans mauvaise manipulation possible. C'est ainsi que le PC Aegis fait son apparition au cœur d'une boîte remplie de polystyrène où chaque objet à sa place sans empiéter sur le territoire d'un autre. Une aisance d'ouverture (de préférence à deux) pour obtenir le contenu suivant :Premièrement, il faut dire que le châssis ne manquera pas d'étonner votre entourage, mais également vous-même tant par son aspect futuriste que son visuel assez sobre. Néanmoins, c'est à allumage qu'il déploie tout son potentiel.Il va sans dire,. Sa forme atypique lui permet toutefois de se fonder assez facilement dans la masse tout en restant compact. On note qu'il est intégralement revêtu de plastique qui jongle entre mat et brillant. Malgré cela, le boîtier garde un rendu visuel solide qui démontre son aspect professionnel et soigné. Si le plastique brillant donne un rendu sympathique au périphérique, il ne faut pas oublier qu'il récoltera plus facilement la poussière et les traces de doigts.Pour les fanatiques de boîtiers en verre ou transparents, mauvaise nouvelle. En effet,si ce n'est, via le plastique noir et opaque du dessus, un visuel rapide sur la monstrueusedont il est équipé.Pour finir, l'alimentation se trouve tout en bas du boîter et légèrement difficile d'accès tant ce dernier dispose d'un châssis en pointe. On constate également deux antennes de part et d'autre du boîtier que l'on peut déplier ou replier à notre guise sans qu'elles aient, a priori, un quelconque impact.Lors de la première alimentation, c'est clairement un périphérique nouveau qui fait son apparition. On retrouve des bandes de couleur, bien que toujours dans l'impossibilité de voir à l'intérieur du boîtier, le produit est visuellement agréable et charmant. Malgré son aspect sobre, il saura apporter une touche de fraicheur à toutes les configurations, qu'il soit au sol ou posé sur une table.Finalement, il est entièrement possible de configurer l'éclairage du Aegis par le biais du logiciel MSI Center.MSI Center est le logiciel de gestion adapté à l'ensemble des périphériqueset installé de base sur lepour permettre une configuration poussée. Bien qu'il soit assez lourd à l'utilisation et parfois peu intuitif, on trouve l'ensemble des personnalisations possibles sur tous les périphériques de la marque. Comme des images en disent plus que des mots, voici les différentes facettes du logiciel :Il s'agit d'un composant extérieur sur lequel nous pouvons agir et annoncé comme la « molette gaming innovante ». Réglable depuis le logiciel MSI Center, cette molette dispose d'un écran fournissant certaines informations et, au repos, une vidéo initialement conçue par MSI, mais que vous pouvez changer à votre guise.Comme dit, il est possible de modifier les informations et actions disponibles, que ce soit pour garder un oeil sur les températures du processeur, la vitesse du ventirad, le pourcentage d'utilisation des composants et ainsi de suite.L'utilisation, quant à elle, est simplifiée tandis que la molette ainsi que le bouton fonctionnent à merveille. Cela étant, l'utilité d'une telle fonction reste encore assez obscure et bien plus esthétique que pratique. En effet, nous l'avons utilisé les deux premiers jours pour le « fun », tandis que nous nous sommes contentés de laisser la mascotte MSI danser tous les autres jours. Une fonction qui modifie le prix du PC sans pour autant être un réel atout.Annoncé comme un système de refroidissement silencieux et performant qui refroidit des compartiments séparés, leest performant, mais un peu plus bruyant qu'annoncé. Tout d'abord, pour refroidir la bête, il s'enclenche assez souvent sauf lors de l'utilisation du PC pour de la bureautique et en mode « silencieux. Pour le reste du temps, la ventilation n'est pas réellement un problème pour l'utilisateur, surtout s'il utilise un casque, mais bien plus pour les personnes se situant dans la même pièce.Pour les plus élitistes d'entre vous, il reste possible de modifier les vitesses de ventilation selon les températures directement dans le BIOS. Notez cependant que l'aération en standard est déjà lissée pour éviter à votre ordinateur de s'envoler dès lors que les températures deviennent trop chaudes. La composition de l'Aegis nécessite un refroidissement efficace. La structure du boîtier, entièrement fermée, pourrait devenir problématique en cas de forte demande sur l'ensemble des composants.Sans entrer dans les détails trop techniques, il est très plaisant d'avoir une tour équipée d'un système de Wi-Fi. Qui plus est, à l'utilisation, elle s'avérait presque aussi rapide qu'une connexion filaire. De quoi profiter du meilleur de votre réseau personnel sans vous encombrer de câbles inutiles. On notifie tout de même que, dans tous les cas, rien ne fonctionne mieux qu'un branchement en direct.Certainement la technologie la plus complexe du PC sur laquelle nous ne nous étendrons pas, mais leoffre une vitesse de transmission allant jusqu'à 40 Gb/s et une bande passante PCIe doublée pour une utilisation plus rapide et polyvalente.Maintenant que vous êtes au top sur le châssis et l'ensemble des technologies composant le, il est tout à fait normal de vouloir connaitre notre ressenti en jeu. Avant toute chose, il est important de soulever la composition dernier cri et donc écrasante de ce produit. L'intérêt ici n'est pas de savoir ce qu'il n'arrive pas à faire tourner, mais bien plus comment il réagit au niveau des composants. Lors du test, nous avons utilisé trois écrans en simultanés et respectivement en 165 Hz, 144 Hz et 60 Hz. (2x 27' et 1x 24").Voici, pour les férus, le récapitulatif des données récupérées par le biais du logiciel Speccy pendant l'utilisation des jeux. Ils sont tous lancés dans leurs configurations maximales et en plein écran sans bordure. Pour finir, on note qu'aucun lag/freeze/problème n'est survenu sur l'ensemble des tests réalisés.Lors de la bêta, nous avons eu l'occasion de tester les 8 premiers niveaux. Toujours en qualité maximale, les températures et % donnés sont le résultat de 2 à 4 heures de jeux non-stop. Aucune perte de FPS ni même de fluidité n'est à déclarer.Avant un tel produit, impossible de passer à côté du test de Cyberpunk 2077 avec toutes les configurations au maximum. Il s'agit de la dernière version du jeu disposant de l'ensemble des correctifs de stabilité et mises à jour. Pour une fois, lesemble sourciller et se mettre à travailler pour fournir les ressources requises. Toutefois, le jeu est aussi fluide que propre pour une expérience sublimée.Si le jeu tourne à la perfection, sans ralentissement ni décalage, on note toutefois que l'Aegis semble en limite de chauffe concernant ses températures maximales. On ne dépasse que rarement les 97° pour 65 % CPU (utilisation assez intensive), mais qui donne très peu de marge de manœuvre à l'ensemble. Nous revenons donc sur le système de ventilation qui, bien que performant, est potentiellement en deçà des attentes pour une telle composition.Pour les adeptes de tests purs et rudes, nous lui avons fait subir quelques efforts par le biais de logiciels tels que Prime 95, New3DMark ou même Furmark dont voici les résultats :Pour pousser le vice toujours plus loin, nous l'avons utilisé avec des logiciels de modélisation 3D tels que TopSolid V7. Toujours rien à redire, le logiciel ne semble même pas faire frissonner l'Aegis qui s'exécute à merveille.Lors de tâches de bureautique, comme de la rédaction, l'Aegis n'a pas tendance à s'emballer ce qui reste tout de même assez agréable. La ventilation reste ainsi silencieuse pour ne pas gêner lorsque vous travaillez. Le problème de ventilation s'active toutefois lors de traitement vidéo. Néanmoins, si ce n'est le chauffage que cela procure, le refroidissement n'est pas une gêne en soi. De plus, il est possible de passer l'Aegis en mode silencieux via le logiciel dédié.Comme il fallait s'y attendre, même si leest incomparable sur une majorité de points, mais il en reste certains qui joueront rapidement sur votre confort ou sa facilité d'utilisation. Tout d'abord, sans même l'avoir essayé, le boîtier semble très compacté ce qui laisse penser que l'ensemble des composants ont une place propre et restreinte, ce qui limite les modifications possibles. Par la suite, en cause les composants, l'ordinateur est un chauffage à lui tout seul. Selon le jeu lancé et la disposition de votre bureau, il est possible que la température de la pièce monte significativement et rapidement. Pensez à aérer.On constate également l'absence de carte d'acquisition vous permettant d'intégrer un parc console à la configuration. Ainsi, il faudra débourser un peu plus pour avoir une configuration qui se veut « complète ». C'est ainsi que l'on arrive au point final, qui jouera le plus sur l'acquisition de ce joli joujou : le prix. Avecau compteur, c'est un réel budget à allouer, même pour une configuration aussi puissante que celle-ci. Bien sûr, il est complet et répond à un nombre impressionnant de demandes, mais l'ensemble des composants ne justifient pas à eux seuls le prix assez élevé de ce boîtier.