Cémantix 1599 : Indices et solution, quel est le mot du 18 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 juillet 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 juillet 2026.





Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 juillet 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Je porte une crosse sans conduire le troupeau, car mes pas suivent des frontières invisibles.



Indice 2 Trois mains me façonnent sans me créer : l'une choisit, l'autre confirme, la dernière consacre.



Indice 3 Là où la mitre s'incline, les pierres anciennes reconnaissent une autorité que les siècles ont gardée.



Indice 4 Je veille sur plusieurs paroisses sans appartenir à une seule d'entre elles.



Indice 5 Mon rôle est de guider les prêtres autant que les fidèles dans un territoire religieux.



Indice 6 Ma crosse et ma mitre sont les signes les plus connus de ma fonction.



Indice 7 Dans l'Église catholique, je reçois l'un des plus hauts degrés du sacrement de l'ordre.



Indice 8 Responsable religieux qui dirige un diocèse et exerce une autorité spirituelle sur les prêtres et les fidèles de son territoire.





Solution du 18 juillet 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 juillet 2026 Évêque





Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.