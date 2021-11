Caractéristiques

Taille Maximale : 185 cm

185 cm Poids maximum : 150 kg

150 kg Revêtement : Tissu, cuir et fibres de carbone

Tissu, cuir et fibres de carbone Coussins : Tête & lombaire

Tête & lombaire Ajustabilité du dossier : de 90° à 150°

de 90° à 150° Couleurs : Gris clair

Gris clair Garantie : 3 ans (extension de garantie possible 2 ans)

3 ans (extension de garantie possible 2 ans) Prix : 370,00 €



Des gammes simples

Le CH110 : l'ancêtre des fauteuils de la marque qui est voué à disparaître. Présent lors des débuts pour proposer une gamme unique avant d'ajouter des références au modèle.

l'ancêtre des fauteuils de la marque qui est voué à disparaître. Présent lors des débuts pour proposer une gamme unique avant d'ajouter des références au modèle. La gamme CH120 : le milieu de gamme de MSI, avec notamment un revêtement en similicuir et une mousse ayant une densité qui va de 40 à 45kg par m³.

le milieu de gamme de MSI, avec notamment un revêtement en similicuir et une mousse ayant une densité qui va de 40 à 45kg par m³. La gamme CH130 : représente le haut de gamme, avec une mousse haute densité, allant de 45 à 48kg par m³, et un revêtement soit en similicuir pour la version X, soit en tissu voire en tissu repeltek hydrophobe et résistant aux griffures.

Unboxing

Le retour du chat

Le montage

Le service après-vente

Zoom sur les composants

Revêtement et format

Dossier

Assise

Les accoudoirs

Châssis et finitions

Roulettes

Le piston

Les coussins

Réglage et bascule

Pour finir

, comme l'ensemble des constructeurs, s'essaye à proposer une gamme adaptée à chaque utilisateur. Bien qu'il ne s'agisse pas là d'un produit habituel de la marque, on notifie une séparation minime, mais notable, entre les séries 110, 120 et 130.La méthode d'emballage ne diffère que très peu sur l'ensemble des sièges testés. Toutefois, nous notons que les produits sont emballés sous une protection en bulle et les uns sur les autres. Si la protection est présente, l'aspect final peut paraître moins professionnel que certains concurrents.Coca ne perd plus de temps et semble prendre un confort certain à se positionner dans l'ensemble des cartons que nous recevons. Cette fois-ci, il s'est même permis de transporter un coussin dans le but de se faire un nid douillet. Bien sûr, le chat n'est pas vendu avec, mais il aime le carton autant que le siège sur lequel il est voué à souvent dormir.Malgré la qualité finale du siège, son montage n'a pas été de tout repos. Pour cela, un petit livret papier est livré afin de connaître l'ordre de montage. Finalement, de nombreuses vis à retirer pour des assemblages qui ne sont pas forcements évidents s'il s'agit de votre premier siège. Passé cela,entre eux et les vis sont déjà positionnées pour être sûr de n'en manquer aucune.Directement par le site, il est possible de contacter le support pour toute question technique ou SAV. Cependant, aucun élément n'est disponible en achat seul. Il faudra très certainement négocier avec la marque selon le problème à résoudre.La sériene dispose que de deux sièges distincts, dénomméset. Ces derniers sont respectivement revêtus de similicuir et tissu/cuir et fibres de carbone. Concernant le format, malgré des caractéristiques non négligeables avec une taille maximale de 1m85 pour 150 kg, il reste compact et étriqué. Un élément confortable, à condition d'avoir les courbures adaptées. Pour finir, on note que le revêtement semble robuste pour un assemblage millimétré et sans accrocs.propose un dossier tout en haut qui s'affine au fur et à mesure. On y retrouve les ouvertures adaptées à l'accroche du coussin lombaire ainsi qu'un duo de revêtement tissu/cuir et fibres de carbone. Baquet, le centre du dossier se veut également bombé pour accueillir plus facilement votre dos et donnerÀ l'égal du dossier, le revêtement ainsi que la mousse haute densité utilisés proposent un confort notable tandis que la structure reste semi-ferme. Nous sommes heureux de constater quea choisi une assise faite en une seule fois afin d'éviter des ouvertures qui stockeraient plus de déchets qu'autre chose. L'assise est ainsi baquet avec un revêtement tissu/cuir et fibres de carbone à l'instar du dossier. La complémentarité des revêtements est bien pensée tandis qu'elle donne du cachet à l'ensemble. Enfin, on note que l'assise est légèrement bombée en son centre, pour un ressenti plus rebondi et moins ferme.Avec la gammenous disons adieu aux accoudoirs 4D pour laisser place aux 2D. Ces derniers ne disposent que des bases de modification :(qui s'enclenche sans bouton) ainsi qu'un. Ils sont également moins larges et pourvus d'une zone d'appui plate.Il faudra donc faire attention, lors d'une utilisation intensive, de ne pas être dérangé par les bords d'accoudoirs, sur lesquels on se tient vite et qui sont assez raides. Un choix certainement justifié pour la baisse de prix du produit.C'est sans nul doute ici que se situent les points qui nous interpellent le plus. À l'encontre d'un grand nombre de concurrents,. Si ces dernières n'impactent en rien l'utilisation classique du siège ainsi que son confort, c'est tout de même le premier contact avec le produit qui peut notifier du soin final apporté par. Nous retrouvons ainsi quelques éclats de peinture, des soudures grossièrement poncées ou même percées...Enfin, l'ensemble du châssis est en acier ce qui le rend plus lourd, mais également plus résistant. Le siège n'en devient pas plus grossier et l'ensemble se veut visuellement agréable.Nous ne savons pas réellement quoi en penser. Elles se montent facilement, sont de taille moyenne, en comparaison à la concurrence, et ne disposent pas de freins. Si tout semble OK, notre interrogation se situe au niveau de la glisse.En effet, laissez-vous partir en arrière et, sans frottement du vent, il est possible de vous retrouver en Antarctique. La glisse est bonne, voire excellente, mais demandera d'être maîtrisée pour s'arrêter avant de heurter des objets ou même d'autres personnes dans la pièce.La partie support est également l'une des plus importantes de votre siège puisqu'elle récupère les efforts et les compense. Nous n'entrerons cependant pas dans les détails. Annoncé Class 4, il s'agit simplement d'une batterie de tests auxquels il a répondu positif. Le piston dispose d'un cache. On note toutefois que la structure support semble fragile au premier abord et surtout en comparaison à la concurrence. Néanmoins, ce doute est levé à l'utilisation sans pour autant nous empêcher d'y penser.Là ou l'ensemble des concurrents tentent de se mettre en avant par la qualité et le confort de leurs coussins,propose deux éléments assez simplets, mais non moins confortables. On retrouve donc le coussin de tête ainsi que celui dorsal. Ces derniers sont équipés d'une mousse haute densité sans mémoire de forme. Si ce dernier point peut sembler dérangeant, il reste atypique, mais très confortable puisqu'il nous fait profiter d'un renvoi de force permettant à notre tête ou dos de ne pas s'enfoncer de trop.À l'instar de nombreux sièges, il est possible de faire pivoter et basculer le siège, mais également le stopper. Si l'on répertorie un angle d'inclinaison maximale de 150°, là où d'autres proposent 180°, il reste largement profitable et dispose d'un angle d'inclinaison supplémentaire de 15° (pivot sur châssis). Le système est très classique, il est composé de deux poignées, dont l'une sert au réglage du dossier tandis que la seconde est attitrée à la bascule du siège et sa position en hauteur. Cette dernière permet également de bloquer le siège.Afin de vous donner une meilleure vision du siège au cœur d'un environnement de jeu ou de travail, voici de quoi visuellement vous contenter avec le produit présent au sein de nos différentes configurations. Si les finitions du châssis restent assez décevantes, le rendu final du siège fait propre, épuré et surtout travaillé pour un rendu aussi agréable à l'œil qu'à l'utilisation.