Caractéristiques

Type : Webcam USB 3.0 UHD

Webcam USB 3.0 UHD Capteur d’image : CMOS 2MP

CMOS 2MP Résolution d’image : 1920 * 1080 @ 60fps

1920 * 1080 @ 60fps Méthode de focus (Type de lentille) : Focus fixe

Focus fixe Champ de vision : 95,8 ° (D), 88,4 ° (H), 57,6 ° (V)

95,8 ° (D), 88,4 ° (H), 57,6 ° (V) Format vidéo : MJPEG et YUY2

MJPEG et YUY2 Dimensions (l x p x h) : 95 x 53,6 x 45,8 mm

95 x 53,6 x 45,8 mm Logiciel : AverMedia CamEngine

AverMedia CamEngine Système d'exploitation compatible : Windows, macOS, Chrome OS

Unboxing

Webcam PW315

Guide de l’utilisateur

Châssis et installation

Châssis

Microphone

Logiciel

En Direct : certainement l'onglet dans lequel vous passerez le plus de temps puisqu'il s'agit des réglages natifs de la PW315 . Contraste, luminosité, saturation ainsi que d'autres options sont disponibles directement depuis ce panel. Bien sûr, il est également possible de les activer en automatique.

certainement l'onglet dans lequel vous passerez le plus de temps puisqu'il s'agit des réglages natifs de la . Contraste, luminosité, saturation ainsi que d'autres options sont disponibles directement depuis ce panel. Bien sûr, il est également possible de les activer en automatique. Filtre : c'est dans cet onglet que l'on règle le lissage ainsi que le blanchissement de l'image. Cette fonctionnalité est désactivable à tout moment.

c'est dans cet onglet que l'on règle le lissage ainsi que le blanchissement de l'image. Cette fonctionnalité est désactivable à tout moment. Effet : chacun y trouvera son utilité, mais il est possible d'utiliser cet onglet pour des filtres de visage comme vous pouvez le voir sur la galerie ci-dessous. La reconnaissance est assez fidèle bien que l'utilité soit discutable. Un gadget tout de même intéressant.

chacun y trouvera son utilité, mais il est possible d'utiliser cet onglet pour des filtres de visage comme vous pouvez le voir sur la galerie ci-dessous. La reconnaissance est assez fidèle bien que Un gadget tout de même intéressant. ePTZ : il n'est pas rare de trouver cette fonctionnalité sur les caméras ou logiciels du moment. Il s'agit simplement d'un focus sur votre visage. Il en résulte un suivi du cadre de la caméra qui viendra toujours suivre et zoomer sur votre visage afin qu'il soit au centre de la photo ou prise vidéo.

il n'est pas rare de trouver cette fonctionnalité sur les caméras ou logiciels du moment. Il s'agit simplement d'un focus sur votre visage. Il en résulte un suivi du cadre de la caméra qui viendra toujours suivre et zoomer sur votre visage afin qu'il soit au centre de la photo ou prise vidéo. Bordereau supérieur : c'est ici que l'on règle l'inclinaison ainsi que le zoom de la PW315, mais également l'endroit pour prendre des photos à l'aide d'un bouton poussoir circulaire situé sur la partie supérieure droite du logiciel.

Utilisation et rendu

AverMedia PW 513

AverMedia PW 315

En bref et avis final



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Voici le contenu du packaging :Bien que l'on n'attende pas forcément de robustesse concernant une webcam, l'aspect extérieur joue sur le rendu final du périphérique. La, lors de son déballage, est légère et composée en majorité de plastique aux finitions brillantes. Les zones extérieures sont en plastique perforé pour permettre également d'intégrer les perçages de réception du micro. Au final, la webcam offre un effet bon marché pour un produit qui se situe pourtant dans le milieu de gamme.La caméra se présente sous forme tubulaire avec un cache-objectif qui permettra d'obstruer ce dernier lorsque vous ne l'utilisez pas. Un bon point pour la confidentialité. On notera toutefois que ce dernier est également en plastique. Lors de l'utilisation, il force un peu et donne l'impression d'être fragile. À utiliser avec précaution.Cette fois-ci, pas de câble modulable pour la caméraalors qu'elle bénéficie d'un pivot sur 360°. On remarque également la longueur de câble assez faible qui permettra l'utilisation sur un écran d'ordinateur, mais deviendra difficile à insérer sur une perche ou un cercle de lumière qui pourrait se situer bien plus haut que vos écrans en rapport à votre tour.Pour finir, le système de pivot de la caméra est légèrement plus souple que la 513 permettant une modification à la volée sans avoir à décrocher le matériel de sa zone d'utilisation.Pour ce test, nous ne nous sommes pas intéressés à la qualité microphone. Si elle reste importante pour une utilisation informatique très occasionnelle, la plupart des joueurs utilisent aujourd'hui des casques-micro ou microphones sur pied ou perche.Il va sans dire, ce type de périphérique sans logiciel de configuration aurait un manque cruel à combler. Ici,propose le logicielqui vous permettra de profiter de l'ensemble des configurations de la. Au lancement, si vous disposez de plusieurs webcams de la marque, le logiciel vous demandera sur laquelle travailler.Par la suite, voici les possibilités de personnalisation proposées par le logiciel.Pour une utilisation en stream, il ne faudra pas oublier de lancer le logiciel avant puisque les modifications ne sont de mise que lorsque ce dernier est lancé. Les configurations de la PW315 sont également restreintes depuis le logiciel de stream, pensez à faire vos modifications directement sur leComme une image parle toujours plus que des mots, surtout quand il s'agit de, voici un comparatif entre laet la. Bien que lane joue pas dans la même cour, il est intéressant de voir comment se défend une webcam de qualité inférieure. Ici des clichés avec utilisation de lumières adaptées au stream et sans.Nous constatons un léger manque au niveau de la colorimétrie, ce point est rattrapable en modifiant, par exemple, la saturation ou le contraste. Le rendu est ainsi plus fade au premier abord. A contrario, lors d'un manque de luminosité, laencaisse plus facilement et fait un contraste permettant une gamme de couleurs plus profonde.Nous ne reviendrons pas sur la différence notable de qualité puisque l'une propose un rendu 4K tandis que l'autre un 1080p, ce qui reste incomparable. Cependant, on apprécie la polyvalence de laqui propose un bon rendu sur les deux tableaux.L'image semble plus floue lorsqu'on se permet de l'ouvrir en plein écran, mais reste tout de même bien plus que convenable pour une utilisation réduite. Avec l'association d'un cercle lumineux ou de lumière classique, lademande un petit temps d'adaptation avant de faire les réglages et modifications nécessaires à un final exploitable sans actions manuelles.Lors d'un enregistrement vidéo, il est intéressant de constater quedu périphérique. Aucune saccade n'est constatée, même avec une lumière tamisée. Inutile néanmoins de rappeler que la caméra demande un espace de travail adéquat. Nous ne l'avons pas testé dans le noir presque complet, puisque aberrant.Pour finir, on note que la caméra fonctionne sur une pléthore de systèmes d'exploitation en comparaison à la PW513. Il est ainsi possible de l'utiliser sur Windows, macOS, Chrome OS, de quoi contenter la majorité des utilisateurs.Si vous souhaitez acheter la