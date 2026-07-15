Cémantix 1596 : Indices et solution, quel est le mot du 15 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 15 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 15 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 15 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 15 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je grandis lorsque les volontés s'alignent, mais je peux faire vaciller les certitudes les mieux ancrées.
Indice 2Je donne une voix à ceux qui ne parlent qu'à travers les traces qu'ils laissent derrière eux.
Indice 3Je ne suis ni une arme ni un vote, pourtant mon poids augmente à chaque nouveau nom gravé à mes côtés.
Indice 4On me lance pour tenter de convaincre plutôt que d'imposer.
Indice 5Je circule de main en main dans l'espoir de provoquer un changement.
Indice 6Sans signatures, je ne suis souvent qu'une simple feuille sans portée.
Indice 7On me retrouve fréquemment lorsqu'un groupe de personnes souhaite défendre une cause ou contester une décision.
Indice 8Document par lequel plusieurs personnes expriment officiellement une demande, une revendication ou un soutien en y apposant leur signature.
Solution du 15 juillet 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 15 juillet 2026Pétition
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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