Caractéristiques

Dimensions : L = x26 mm / l = 72 mm / H = 40 mm

L = x26 mm / l = 72 mm / H = 40 mm Type : Droitier

Droitier Poids : 99 g (sans câble)

99 g (sans câble) Câble de recharge : 1,8 m détachable USB-C vers USB-A

1,8 m détachable USB-C vers USB-A Autonomie : 80h de jeu

80h de jeu Connectivité : STELLAR WIRELESS 2,4 GHz via adaptateur USB-A Bluetooth USB-A

Capteur : optique ROCCAT Owl-Eye de 19 000 PPP

optique ROCCAT Owl-Eye de 19 000 PPP Switch : ROCCAT Titan Switch Optical

ROCCAT Titan Switch Optical Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : SWARM

SWARM Prix : 169,99 €

Unboxing

ROCCAT Kone XP Air (Ash Black) / (Arctic White)

Station de charge

Câble de chargement PhantomFlex

Guide de démarrage rapide

Châssis

Design

RGB

Ergonomie

Préhension

Boutons et fonctionnalités

Les clics équipés des fameux ROCCAT Titan Switch Optical , proposent un rendu auditif assez discret pour une activation performante.

, proposent un rendu auditif assez discret pour une activation performante. La molette 4D avec utilisation horizontale, bien que non débrayable. Cette dernière est crantée tandis que la rotation est légèrement ralentie afin d'éviter qu'elle ne soit trop rapide (selon l'appréciation de chacun).

Deux boutons sur le flanc du clic gauche.

Quatre boutons situés sur le flanc gauche et suivant la courbure de ces derniers pour éviter une utilisation par inadvertance.

Un bouton sous le pouce qui sert de duplicateur Easy-Shift[+], car oui, si tous ces boutons n'étaient pas encore suffisants pour vous, il reste possible d'activer celui-ci et profiter de 29 entrées programmables.

Performances

Capteur et utilisation en jeu

Connectivités

Logiciel

Autonomie

Voici ce qu'il vous attend à l'ouverture de la souris ROCCAT Kone XP Air :Souris exclusivement pour droitier, lase décompose en trois zones distinctes que sont les flancs, l'arrière et les clics. Les premiers disposent d'un revêtement strié, associé àdans le but d'en améliorer la préhension. L'arrière comprend une zone en plastique transparent afin de laisser place au. Cet aspect de transparence déteint légèrement sur la zone avant où se situent les clics pour donner un effet d'aura à la souris et ne pas laisser. Niveau revêtement, la souris est entièrement composée de plastique.se situe parmi les périphériques de taille moyenne à grande, bien que nous puissions la trouver un peu plus large qu'à l'habitude. L'ensemble de son châssiset/ou lissées pour garder une certaine cohérence tout en proposant un rendu épuré.Habitué aux excentricités,nous revient avec un système d'éclairage sous paume atypique. Toutefois, il ne faut pas se laisser berner par la qualité de rendu sur les photos constructeur.L'effet désiré est présent, or il esten cause : le taux de transparence et granulosité visuelle du châssis arrière. Par ailleurs, toutes lumières éteintes, ce dernier offre un rendu plus mitigé qui reste à l'appréciation de chacun., c'est un réel plaisir visuel tant sur sa forme que son rendu RGB.Toutes les configurations possibles sont directement visibles depuis le logiciel ROCCAT SWARM.Très agréable dès la première prise en main, lasurprend seulement par son poids et sa largeur sous paume. Néanmoins, elle n'en devient pas imposante pour autant ni trop complexe à bouger. Malgré des boutons dans tous les sens, aucun d'entre eux ne gêne à l'utilisation ou ne vient s'activer par inadvertance. L'inclinaison de la souris est légère, mais suffisante, associée aux boutons sur le flanc gauche, pour justifier son utilisation exclusive en main droite. Pour finir,, il est plus agréable de l'utiliser enpuisque les clics sont plus facilement activables vers l'avant que proche de la paume.Comme l'autonomie, le nombre de dix boutons disponibles sur laen fait un attrait puissant. Ils sont réparties selon le modèle suivant :Notons que l'activation des boutons est assez intuitive, malgré leur positionnement peu commun et même si vous n'en avez pas l'habitude.Toujours en course pour la réalisation du meilleur capteur sur le marché, chaque constructeur joue des coudes en ce sens, dans le but d'en proposer un maison ou associé à une marque endémique. Ici,met une nouvelle fois à l'honneur son capteur maison, en association avec: le capteur optiqueAvec un maximum de 19000 DPI, même si vous n'utiliserez jamais une plage si large,permet de mettre un point de focalisation sur les DPI inférieurs à 2000. Ainsi, la plage étant adaptée à l'ensemble des utilisateurs,propose un rendu encore plus propre sur les DPI faibles. Une nouvelle opportunité de prouver sa polyvalence. Pour combler le tout, la souris est supportée par quatre patins en PTFE qui offrent une glisse adaptée sans être excessive.Nous l'avons sollicitée en jeu et pour de la bureautique. Lavous accompagne avec aisance, fluidité et précision, bien que sa formequi aura déjà refroidi les adeptes de souris ultralégères (60g). Finalement, si le périphérique répond parfaitement aux demandes sur des titres de type FPS, l'association avec l'ensemble de boutons et configurations disponibles tend à faire davantage profit aux joueurs de type RTS ou de licences comme Fortnite demandant pléthore de raccourcis pour les constructions.Nous frôlons le sans-faute. En effet, la souris offre trois méthodes de connexions différentes, avec STELLAR WIRELESS 2,4 GHz via adaptateur USB-A, Bluetooth, USB-A (filaire). À l'aide du bouton de sélection situé sous la souris, passez facilement de l'un à l'autre sans trop de difficulté. Rappelons quequi se veut surtout polyvalente, bien qu'ici le constructeur propose une connectivité Bluetooth Low-Latency performante.Pour finir, la connexion au dongle (clef sans-fil) est instantanée tandis qu'il est possible de le connecter à la station de recharge. Ainsi,et profitez d'une recharge à la volée en prime d'une station visuellement agréable à partager sur votre bureau.Pour configurer la totalité des possibilités de la souris allant de la réponse du capteur, aux DPI en passant par les raccourcis boutons ou même le RGB, tout est possible depuis le logiciel. Ceci étant, ce dernier commence à vieillir un peu et nous ne serions pas contre un rafraîchissement permettant de mieux apprécier les modifications possibles tout en les rendant plus fluides. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, le logiciel répond aux attentes que nous pouvons avoir de lui tout en liant avec harmonie les périphériques de la marque, mais reste assez peu intuitif et vieillissant.Difficile de parler d'autonomie quand le produit propose de manière native une solution de recharge à la volée., cela en devient presque un réflexe à la longue que de poser la souris sur sa station de recharge lorsque vous ne l'utilisez pas. Ceci dit, il nous fallait bien essayer de la vider au maximum. Pendant notre test avec une utilisation quotidienne de 3 à 4h (hors week-end), laaffichait encore une bonne quarantaine d'heures d'utilisation soit à peu près le double.Finalement, s'il est possible de l'utiliser en filaire, vous laisserez tomber rapidement cette option. En effet, au vu de seset la possibilité de récupérer presque cinq heures d'autonomie pour dix minutes de charge via la station magnétique, c'estqui s'offre à vous.