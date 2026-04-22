Iskur V2 NewGen : Test du fauteuil gaming Razer

L'Iskur V2 avait convaincu par son soutien lombaire et ses finitions soignées. Avec ce NewGen, Razer conserve la base et affine trois points précis. Nous avons eu l'occasion de tester les deux modèles en simultané, voici ce que ça donne.

Caractéristiques

Taille recommandée : 160 - 200 cm

160 - 200 cm Poids maximum : 136 kg

136 kg Revêtement : Cuir EPU 2e génération avec technologie CoolTouch

Cuir EPU 2e génération avec technologie CoolTouch Coussin d'assise : Mousse à froid double densité, design perforé

Mousse à froid double densité, design perforé Coussin de tête : Mousse à mémoire de forme sculptée

Mousse à mémoire de forme sculptée Soutien lombaire : Razer HyperFlex

Razer HyperFlex Ajustabilité du dossier : 152°

152° Garantie : 3 ans, extensible à 5 ans

3 ans, extensible à 5 ans Prix : 699,99 €

Une évolution ciblée

Razer avait déjà posé de solides bases avec l'Iskur V2. Avec ce NewGen, la marque ne repart pas d'une feuille blanche mais affine ce qui fonctionnait déjà bien, en s'attaquant à trois axes précis. Le soutien lombaire, le revêtement et le confort de l'assise bénéficient tous d'une révision, et le prix reste identique à 699,99 €, ce qui positionne ce NewGen comme une mise à niveau directe plutôt qu'un produit à part entière.



En ce sens, dans cet article, nous ne reviendrons pas en détail sur l'ensemble des éléments du siège, mais uniquement sur les différences avec le modèle d'origine. Pour aller plus loin, ou si vous ne connaissez pas encore ce dernier, nous vous invitons à consulter notre test initial du Iskur V2.





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Unboxing et montage

Même philosophie que sur la version précédente. Le constructeur glisse des gants en première ligne pour éviter les coupures et les traces lors du montage, même si ce ne sont pas des gants de manutention et qu'ils ne protègent donc pas des pincements, surtout au moment d'assembler le dossier.



Pour le reste, l'emballage reste bien compartimenté, tandis que les accoudoirs arrivent pré-montés, ce qui facilite le déballage, mais également le montage. L'assemblage reste tout de même costaud tant en poids qu'en envergure, et, même s'il est faisable tout seul, nous conseillons toujours d'être au moins deux pour le mener à bien. Pour vous aider, la notice format A2 cartonnée est incluse et bien lisible tandis que le processus reste intuitif et les éléments sont conçus pour s'emboiter avec aisance tout en restant en place pendant la fixation.



















Le retour des chats

La tradition est maintenue. Les chats de la maison ont validé le carton sans hésiter, ce qui reste, à notre échelle, l'une des preuves de qualité les plus fiables du marché. Il n'a pas fallu longtemps avant de voir le bout de leur nez !

Ce qui change vraiment

Le soutien lombaire HyperFlex

C'est la principale évolution structurelle de ce NewGen, mise en avant par Razer. Le système lombaire intégré, déjà présent sur la V2 classique et qui en constituait l'un des points forts, passe ici à un mécanisme rebaptisé HyperFlex. Là où il était déjà très performant et réglable en position comme en profondeur, il gagne désormais en mobilité grâce à une rotation à 360°. De fait, lorsqu'on s'y appuie, le soutien suit les mouvements du dos plutôt que de rester fixe, ce qui maintient un confort d'utilisation constant quelle que soit la position adoptée.

Ayant eu la chance de tester les deux sièges en simultané, le verdict est nuancé. Le HyperFlex offre un réglage perceptiblement plus souple et une réception dans le dos plus amortie, mais la première version faisait déjà très bien le travail et la différence n'est pas aussi marquée qu'on pourrait l'imaginer. C'est un ajustement intéressant, bien qu'il ne soit pas suffisant à lui seul pour justifier un remplacement. Ce que l'on peut tout de même noter, c'est qu'après de nombreuses heures d'utilisation, le soutien lombaire de l'Iskur V2 classique tend à émettre un léger craquement à l'appui, là où le NewGen reste bien plus amorti. Un écart que seul le temps permettra de confirmer, mais qui constitue un premier signal encourageant.

Revêtement et coussin d'assise

Le cuir EPU passe en deuxième génération avec la technologie CoolTouch, et le changement est plus visible qu'au premier regard. Les flancs abandonnent leur aspect carbone pour un ensemble sobre en simili-cuir, tandis que l'assise adopte un design plus marqué avec une surface légèrement bombée qui évoque une série de mini-coussins.

C'est précisément ce relief qui devrait favoriser la circulation de l'air et, par extension, mieux dissiper la chaleur lors des longues sessions. En pratique, la différence au toucher ou à l'assise n'est pas flagrante, même côte à côte avec l'ancien modèle. Le siège était déjà performant sur ce plan, et le NewGen l'améliore sans révolutionner l'expérience. On note tout de même un accueil légèrement plus moelleux et chaleureux, ce qui répond directement aux retours de ceux qui trouvaient l'assise un peu ferme sur la version précédente.



Ce qui ne change pas

L'assise, les accoudoirs, le châssis

L'assise conserve son format sans bordures aux courbes prononcées, toujours en une seule partie, ce qui est pratique pour l'entretien et appréciable pour ceux qui aiment s'installer en tailleur, même si ce n'est pas forcément recommandé. Les accoudoirs gardent leur sobriété habituelle, avec un 4D complet offrant des réglages en hauteur, en diagonale, vers l'avant/arrière et sur les côtés. Razer annonce par ailleurs sur ce NewGen une résistance améliorée aux craquelures et fissures dans le temps.

De son côté, la base aluminium reste bien équilibrée, les vis de serrage sont camouflées sous des bouchons frappés du logo de la marque, et le siège ne bascule pas vers l'avant même en position avancée.















Roulettes, piston et réglages

Les roulettes glissent confortablement tout en freinant légèrement pour éviter les dérives involontaires, même si elles restent sensibles aux poils et poussières. Le piston n'est pas certifié d'une classe spécifique par Razer, mais l'amorti est maîtrisé et sans défaut en utilisation réelle.

L'ergonomie des commandes ne change pas non plus. La manette de hauteur et de blocage du balancier se trouve sous la droite de l'assise, la poignée de résistance est accessible sous le siège, et les molettes de réglage lombaire sont positionnées sur le flanc du dossier avec un contour strié pour une meilleure prise en main. La manette d'inclinaison à droite reste fonctionnelle, même si on aimerait toujours qu'elle soit un peu plus éloignée du mécanisme.













Le coussin de tête

Il passe à une mousse à mémoire de forme sculptée, pensée pour épouser la courbe de la nuque en position inclinée. La forme atypique continue de centrer la tête là où les coussins classiques se contentent d'un simple appui, et la plage de réglage par élastique en haut du dossier reste suffisante pour la plupart des gabarits. La mousse se retire facilement par l'arrière pour l'entretien.

En pratique, la différence avec l'ancien coussin n'est pas vraiment notable, mais ceux qui souhaitent aller plus loin pourront toujours le remplacer par le Razer Clio, pas forcément plus confortable, mais très performant.





En utilisation

Le NewGen conserve les qualités fondamentales de l'Iskur V2, soit un design sobre qui s'intègre dans n'importe quel setup, des finitions sérieuses et un soutien lombaire qui fait vraiment la différence sur la durée. Deux semaines sur la version précédente n'avaient généré aucune douleur sciatique habituellement causée par les fauteuils gaming, et ce HyperFlex confirme au moins ce résultat. L'avantage réside dans le suivi des mouvements, qui permet d'accompagner notre dos même dans des positions peu indiquées. C'est un point intéressant quand on veut se retourner ou parler à quelqu'un qui se situe à côté de nous ou même plus loin. Le fauteuil nous suit avec aisance tandis que l'ensemble des configurations sont intuitives.

Pour être honnête, même avec les deux sièges côte à côte, il est difficile de désigner un vainqueur évident sans les avoir testés séparément. Les différences se ressentent, mais elles ne transcendent pas l'expérience. L'Iskur V2 classique faisait déjà très bien le travail, et ce NewGen l'améliore sur chaque point sans le redéfinir pour autant. C'est une excellente nouvelle pour les nouveaux acquéreurs qui repartent avec le meilleur des deux versions, mais ce n'est pas une raison suffisante de changer si vous avez déjà l'ancien modèle.