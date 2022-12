Caractéristiques

Taille recommandée : Gamme unique

Gamme unique Poids maximum : 150 kg

150 kg Revêtement : Matériaux composites plastiques, roue polyuréthane et plastique, base aluminium, Remplissage de mousse à froid

Matériaux composites plastiques, roue polyuréthane et plastique, base aluminium, Remplissage de mousse à froid Coussins : Aucun

Aucun Ajustabilité du dossier : de 140° maximum

de 140° maximum Couleurs : Noir et gris (pour le moment)

Noir et gris (pour le moment) Hauteur totale : 129 - 139 cm

129 - 139 cm Prix : 699,00 €

Les gammes QUERSUS

QUERSUS EVOS : siège de gamme « moyenne », les EVOS sont destinés aux utilisateurs de petite taille tout en restant confortables, ergonomiques et extrêmement stables, selon la marque. Avec un prix fixé à 399 € les sièges EVOS sont disponibles en taille S-L pour trois revêtements disposant chacun d'un certain nombre de déclinaisons chromatiques.

QUERSUS VAOS : siège de gamme « moyenne », les VAOS sont destinés aux utilisateurs friands de longues sessions devant l'ordinateur ou même pour le télétravail. C'est également la gamme qui propose des éditions spéciales. Avec un prix qui varie entre 429 € et 509 € pour respectivement les versions « classiques » et « Special Edition ». Les sièges VAOS sont disponibles en taille M-XL pour cinq revêtements disposant chacun d'un certain nombre de déclinaisons chromatiques.

QUERSUS GEOS : toujours dans son concept de gamme « moyenne » tout en conservant un aspect éclectique pour ses produits, QUERSUS propose ici un siège qui vient clôturer la gamme en s'intéressant aux utilisateurs de grande taille et/ou de forte corpulence. L'assise et le dossier sont par conséquent plus larges afin d'en améliorer le confort. Avec un prix fixé à 480 €, les sièges GEOS sont disponibles en taille L-XXL pour trois revêtements disposant chacun d'un certain nombre de déclinaisons chromatiques.

Unboxing

Annoncée très récemment, la séries'identifie parmi le haut de gamme de la marque. Toutefois,n'en est pas à son coup d'essai et propose, de base, une gamme assez éclectique de fauteuils tels que :

Nous portons un intérêt particulier au contenu ainsi qu'à l'emballage du produit, qui reste le premier contact. Concernant le ICOS EDITION ONE, la protection est adaptée bien que nous aurions pu espérer moins de plastique. Les roues sont emballées individuellement tandis qu'une mousse de protection couvre séparément chaque élément. À une époque où l'écologie prime, il convient de trouver une solution plus adaptée.



Quant au packaging en lui-même, rien à signaler. Les éléments sont figés, voire trop dans certains cas, demandant d'en sortir certains avant d'en utiliser d'autres, les accoudoirs notamment. Sinon, l'empilage est intéressant et organisé de fait à prendre le moins de place possible. Nous retrouvons finalement la plaquette de présentation et montage du siège.





Les mousses de protection : on ne le faisait pas au début sur chaque élément, et il y a eu beaucoup de retours de clients sur des petites pièces cassées durant le transport. On veille pour voir si de meilleures options sont développées, c'est à l'heure l'option la plus fiable pour garantir au client une réception sans casse.



Les emballages plastiques : ils sont là pour plusieurs raisons. D'abord sceller les pièces, donc garantir qu'elles n'ont pas été utilisées précédemment, mais surtout éviter le contact direct entre deux pièces lors du transport qui peut abîmer la peinture ou les matériaux, et préserver de l'humidité les tissus/cuirs du départ de nos usines jusqu'à l'acheminement chez le client.

Le retour du chat

Le montage

Zoom sur les composants

Revêtement et format

SWF : Tissu SWF avec faux daim NFS et inserts de simili cuir UHL

Tissu SWF avec faux daim NFS et inserts de simili cuir UHL UHL : Simili cuir hybride UHL avec inserts de faux daim NFS

Le design d'ICOS est breveté, comme ceux de nos autres sièges, là où les chaises d'autres marques sont faites à partir de moules non-propriétaires. Ces moules appartiennent aux usines et sont donc recopiables.



100% des pièces d'ICOS ont été testées dans un laboratoire TUV (test de fiabilité, contrôle qualité poussé) là où la quasi totalité des autres marques ne testent qu'une sélection de pièces individuellement (revêtement, etc). www.tuv.com

Dossier

Assise

Les accoudoirs

Châssis et finitions

Roulettes

Le piston

L'appuie-tête et lombaire

Broderie informatique

Dimension maximale 12x9cm

Un nombre considérable de couleurs et de polices Numéro de couleurs : 20 Numéro de polices : 20

Un grand choix de graphiques prêts à l’emploi

La broderie dans l’endroit le plus visible

Temps d’exécution rapide

Durabilité des surpiqûres

Couture de haute précision

À noter que sur EVOS, VAOS et GEOS, le coussin amovible est personnalisé tandis que sur ICOS, c'est l'appui-tête directement.

Réglage et bascule

Utilisation quotidienne

Pour ne pas changer une équipe qui gagne, nous avons proposé le carton à nos deux chats. Extérieur comme intérieur, ce dernier est passé au peigne fin par nos experts qui finissent même par dormir dedans.Le choix réalisé partend à faire monter entièrement le fauteuil à l'utilisateur. De fait,à commencer par les accoudoirs en passant par la liaison entre l'assise et le dossier. Si ce point est intéressant sur un aspect technique et pratique, puisqu'il permet d'ajuster l'ensemble des parties selon votre volonté, car elles disposent de trous oblongs (saignées pour le passage des vis), il impose une plus grande prise de temps pour le montage.Le manuel de montage se suffit à lui-même et nous conseillons depour limiter les charges et rendre plus aisée la pose des vis ainsi que le serrage. Malgré un montage plus long, les emplacements et méthodes sont intuitifs.Notons que le siègefait son apparition selon deux formats, sans différence de prix, que sont :Dans notre cas, il s'agit ducombinant matériau composite, mousse à froid, aluminium, acier… En bref, de nombreux composants en mesure de répondre aux attentes de confort, mais également de robustesse et résilience.Le tissu est agréable au toucher comme à l'assise, mais aura vite tendance à capter les poils et impuretés, comme vous pourrez l'apercevoir dans les photos à venir. Remarque intéressante,. In fine, vous ne serez jamais étonné d'avoir un dossier trop chaud ou trop froid, de quoi s’asseoir sans risque, quelle que soit la période de l'année.Le dossier n'est pas totalement baquet puisqu'il dispose d'une courbure naturelle pour accueillir votre dos en son centre, mais proposepour centrer votre corps et le maintenir. Naturellement rigide, le premier contact sera raide, mais permettra à votre corps de profiter d'une courbure adaptée au bon positionnement de votre dos et colonne vertébrale.Le dossier se veut simple et sans option supplémentaire. Nous retrouvons, lesquels mettent tout l'effort de maintien sur la station assise. Par conséquent, l'intégralité des courbures nécessaires à un confort d'utilisation prolongé, telle que les lombaires ou l'arrière du dos, sont intégrée et immuable.Pour finir, si l'avant dispose d'un revêtement en tissus, nous constatons que l'arrière est totalement différent. Il propose des courbes plus marquées et agressives associées à. De quoi protéger votre dos de potentiel impact, mais égalementAvec un concept de revêtement sensiblement identique au dossier, l'assise prend la forme d'un. Fort heureusement, car sa petite taille pourrait rapidement être contraignante avec des flancs aux angles prononcés. Au contraire, l'ensemble est homogène pour une assise confortable. Notons toutefois qu'il est possible et confortable de s'assoir en tailleur,comme nous pourrions le trouver sur des sièges aux assises XXL.Pour finir sur l'aspect, il est intéressant de noter que l'avant de l'assise s'efface un peu afin d'améliorer la circulation sanguine à cet endroit. En effet, comme votre cuisse et/ou genou ne subit pas de contrainte, aucune compression n'est réalisée à cet endroit. Mention spéciale pour celles et ceux qui aiment s'assoir en bordure de siège, celui-ci peut basculer vers l'avant selon le réglage de l'assise, restez donc vigilants.Si le dossier ne propose aucune configuration spécifique, nous pointons la fonctionnalité dont est équipée l'assise qui permet d'avancer ou reculer cette dernière. Ainsi vous pouvez la régler selon un confort personnel ou pour. Il est vrai que l'utilisation ne sera pas quotidienne, mais intéressante pour le réglage initial ou selon l'humeur du jour.Nous retrouvonsqui permettent quelques rotations ainsi que des mouvements haut/bas/avant/arrière. Le revêtement est agréable tandis que la mousse intégrée est assez rigide pour vous maintenir, mais assez molle pour laisser imprégner vos formes. Pas de fioriture particulière. Notons simplement qu'ils ne disposent que d'un seul bouton d'enclenchement qui sert à l'action haut/bas. Pour le reste il suffit de déplacer l'accoudoir en fonction de la position voulue. La forme et position du bouton sont idéales pour une bonne préhension sans être intrusif.Notez tout de même que si vous souhaitez vous repositionner sur le siège en prenant appui sur les accoudoirs, il se peut qu'ils se déplacent vers l'avant ou l'arrière contre votre grès. Un point d'attention sans contraintes particulières, mais à retenir.se calque aux exigences et contraintes liées aux sièges professionnels bureautiques. De fait, la base respecte la norme « globale » affiliée aux chaises de bureau qui est la suivante :Elle est en aluminium pour en réduire le poids, et recouverte de peinture noire. Dans sa globalité, la base propose un bel aspect visuel tant sur sa forme que sur ses finitions, rien à redire.Ceci étant, nous constatons quelques défauts de finition sur certains autres éléments comme les supports ou le mécanisme sous siège, bien que cela n'ait pas réellement d'impact à l'utilisation du siège. Pour les plus curieux, vous pouvez consulter le rapport du test positif de durabilité et de sécurité qui répond aux exigences des normes.Recouvertes d'une une couche de polyuréthane pour éviter de laisser des traces sur votre sol/plancher, les roulettes dusont performantes et glisses parfaitement, voire un peu trop. Pas de force particulière pour les enclencher ni de freins disponibles. Visuellement intéressantes, rien d'extraordinaire à signaler les concernant.La partie support est également l'une des plus importantes de votre siège puisqu'elle. Nous n'entrerons cependant pas dans les détails.Le constructeur n'annonce pas la classe de ses pistons. Néanmoins, lors de notre test, l'amorti était maîtrisé et sans défaut particulier à relever. Pour rappel, la classe d'un piston signifie simplement qu'il a subi une batterie de tests auxquels il a répondu positivement. Le piston ne dispose pas d'un cache en plastique.Curieusement, surtout face à la concurrence qui met de nombreux arguments dans les coussins pour améliorer le confort d'utilisation, ici,met à notre disposition un appuie-tête qui s'apparente plutôt à un élément d'automobile. Avec un aspect modulaire intuitif, il propose une zone de tête plate et conséquente. Orné du logo de la marque, l'ensemble ne manque pas de charme et offre un retour professionnel.Pour finir sur l'appuie-tête, notons quedonne la possibilité de le personnaliser avec votre nom, pseudo ou logo afin de le rendre unique. Nous n'avons pas choisi cette option, disponible au prix de 29 €, mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur la fiche de présentation Pour ce qui est du coussin lombaire, comme vous l'aurez deviné, aucun n'est présent puisque. Celle-ci n'est pas trop rigide et prend avec aisance la courbure de votre dos afin de le maintenir au mieux.À l'instar de nombreux sièges, il est possible de faire pivoter et basculer le siège, mais également le stopper. Toutefois, il ne s'agit pas d'un point clef pour ce périphérique. Tout d'abord,, ce qui reste bien plus intéressant pour un repos entre deux parties que pour regarder un film ou faire une petite sieste (nous sommes d'accord qu'il ne s'agit pas de son utilisation primaire). En outre, la force d'activation nécessaire est assez conséquente, vous obligeant à utiliser les pieds, rendu la bascule moins aisée. Toutefois, les manettes permettent de bloquer l'inclinaison voulue une fois atteinte.Enfin, les manettes permettant l'inclinaison du siège, le blocage ainsi que l'action sur le piston sont peu intuitives. Il s'agit d'une combinaison entre molettes et palettes. Les premières font office de réglage, à l'image d'une vis sans fin, les manettes pivotent pour bloquer ou débloquer les commandes. Si nous avons pour habitude d'utiliser une molette sous le siège afin de régler la force de maintiens du dossier,propose une alternative fidèle aux contraintes de sièges pour bureau. C'est ainsi la molette de droite, que nous pouvons tirer pour améliorer la préhension, qui servira de vis à pression. Notons tout de même que le résultat varie entre raide et très raide concernant la force d'inclinaison demandée.Dans l'ensemble le siège semble compact et restreint, bien que visuellement performant et agréable pour s'intégrer avec aisance à une pléthore de configurations. Le manque de fonctionnalités face aux concurrents, dû aux normes et restrictions liées aux sièges de bureau est un coup à prendre si vous n'êtes pas adeptes du genre.Néanmoins, le siège dévoile tout son potentiel à l'utilisation. En effet, si le constructeur fait quelques concessions,, qui sont les plus importants dans la forme. Le siège est plus adapté à une utilisation bureautique que pour se détendre.Cela étant, nous nous surprenons très vite à apprécier le confort des matériauxet permettant un maintien particulier du corps. Le tissu antidérapant contient les changements de température tandis queévite de trop s'enfoncer. Un fauteuil qui se dévoile à mesure, laissant rapidement ses défauts en arrière pour vous accompagner en toute sobriété dans vos tâches les plus difficiles.