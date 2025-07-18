HyperFlux V2 Wireless : Test du système de charge pour souris Razer

Nous avons eu l'occasion de passer plusieurs heures avec le système de charge HyperFlux V2 Wireless de la marque Razer. Voici toutes nos impressions sur ce produit.

Caractéristiques

Type de produit : Tapis de souris système de charge

: Tapis de souris système de charge Taille : 360 mm (longueur) x 311 mm (largeur)

: 360 mm (longueur) x 311 mm (largeur) Épaisseur : 5 mm

: 5 mm Surface : Microtexturé et Tissu

: Microtexturé et Tissu Type de tapis : Rigide et douce

: Rigide et douce Chroma RGB : Non

: Non Accessoire inclus : HyperFlux V2 Wireless Charging Puck Adaptateur USB Type C vers USB Type A

: Souris compatibles avec ce système : Razer Basilisk V3 Pro 35K Razer Basilisk V3 Pro Razer Cobra Pro Razer Naga V2 Pro

: Prix : À partir de 139,99 €

Unboxing

L'HyperFlux V2 Wireless System charge

L'HyperFlux V2 Wireless Charging Puck (dans un petit sachet)

De la documentation utilisateur





Forme et taille





Connectivité et première utilisation









Un système de charge aussi confortable qu'intuitif

Compatibilité et pertinence

. Le carton, qui affiche les couleurs emblématiques de la marque Razer, est assez fin mais plutôt imposant en termes de longueur et largeur. Comme vous vous en doutez,. Soulignons également la présence d'une petite encoche ronde sur le devant, qui offre aux potentiels acquéreurs la possibilité de prendre connaissance de la texture dudit tapis grâce au toucher.À l'intérieur du paquet, nous retrouvons les éléments suivants :. Comme dit précédemment, le produit fait 360 mm de longueur et 311 mm de largeur.. Disposant d'une forme carrée, voire légèrement rectangulaire,, qui sera dès lors positionné sur la gauche ou bien sur la droite. D'ailleurs, les 5 mm d'épaisseur ne permettent pas un positionnement optimal pour votre clavier, si vous le posez dessus. Une configuration qui s'explique principalement par le fait queet non un tapis en tant que tel.Dans notre cas, nous avons reçu l'édition Hard, soit rigide, de l'HyperFlux V2 Wireless de Razer. Ainsi,. Le périphérique existe, également, dans une version avec une surface douce, qui offre des glissements plus contrôlés et plus précis. En proposant ces deux types de surface, Razer s'adresse, alors, à tous les joueurs et joueuses, qu'ils préfèrent des gestes rapides ou plus précis. Un point qui est vraiment bienvenu, mais qui nécessite une attention supplémentaire lors de l'achat (cela est notamment indiqué sur le packaging).Sur le dessous, l'HyperFlux V2 Wireless Charging System profite d'une base en caoutchouc., qui pourraient être gênants en jeu.Brancher l'HyperFlux V2 Wireless Charging System pour la première fois est un jeu d'enfant. C'est peut-être la synchronisation entre votre souris et ledit produit qui pourrait vous prendre un peu de temps (et encore).et permettra aux joueurs et aux joueuses de le brancher selon leurs préférences (et surtout leurs ports disponibles).. Le tout étant, d'ailleurs, grandement facilité car le récepteur en question se glisse avec une grande facilité dans le produit, et ce, par glissement de droite à gauche. Pour finir, il convient de passer sa souris en mode 2,4 GHz/HyperSpeed (bouton au dos de celle-ci).. Comme dit précédemment, cela pourrait vous prendre un peu de temps car il est nécessaire de télécharger Razer Synapse, et de s'assurer que les derniers firmwares soient installés. Fort heureusement, le tout est plutôt bien expliqué sur le site officiel mais aussi sur le packaging, qui comprend sur une face à l'intérieur une série de schémas montrant la procédure à suivre.. Avec ce produit, celles et ceux qui disposent d'une souris Razer compatible n'ont donc plus à se soucier de la batterie de leur périphérique. De ce fait, plus aucune interruption en jeu, à cause d'une souris qui est sur le point de s'éteindre dû fait à une faible autonomie.D'ailleurs, à tout moment,. En effet, sous la barre du haut, qui dispose de la marque Razer, il y a un indicateur LED. Celui-ci change de couleur en fonction du niveau de charge : Chargé (vert fixe), environ 75 % (vert respirant/clignotant), environ 50 % (jaune respirant/clignotant), environ 25 % (orange respirant/clignotant) et non disponible (absence de couleur). Un code couleur qui se retient donc facilement. Loin de n'être qu'un détail, cetVia le logiciel Razer Synapse, il est possible de préserver l'autonomie de la batterie de son périphérique compatible en réglant un niveau précis, jusqu'auquel le tapis doit recharger la souris. Une fonctionnalité qui sera très certainement appréciée par la communauté.Comme indiqué ci-dessus,, notamment les souris Basilisk V3 Pro 35K, Basilisk V3 Pro (celle que nous possédons), Cobra Pro et Naga V2 Pro. Le dongle intégré peut également servir de relais pour divers claviers, soient le Deathstalker V2 Pro, le Deathstalker V2 Pro Tenkeyless et le Blackwidow V3 Pro. Dès lors, il suffit d'un seul récepteur pour connecter une souris et un clavier compatible (doté de la technologie HyperSpeed). Ce qui est un bonus idéal, pour toutes celles et ceux dont le setup gaming est essentiellement composé de périphériques venant de chez Razer. Cela évite notamment d'encombrer ses ports USB inutilement.Dans tous les cas,pour tous les joueurs et les joueuses qui ne désirent plus se soucier de l'autonomie de leur souris et d'être interrompus en pleine partie (ce qui peut être très pénible, surtout sur des jeux multijoueur compétitifs). Il faudra tout de même débourser la somme de 139,99 € pour se le procurer. Un tarif assez élevé (d'autant plus que cela ne comprend pas le prix de la souris compatible), mais qui se justifie par la présence du récepteur et surtout