HyperFlux V2 Wireless : Test du système de charge pour souris Razer

Nous avons eu l'occasion de passer plusieurs heures avec le système de charge HyperFlux V2 Wireless de la marque Razer. Voici toutes nos impressions sur ce produit.
Caractéristiques
- Type de produit : Tapis de souris système de charge
- Taille : 360 mm (longueur) x 311 mm (largeur)
- Épaisseur : 5 mm
- Surface : Microtexturé et Tissu
- Type de tapis : Rigide et douce
- Chroma RGB : Non
- Accessoire inclus :
- HyperFlux V2 Wireless Charging Puck
- Adaptateur USB Type C vers USB Type A
- Souris compatibles avec ce système :
- Razer Basilisk V3 Pro 35K
- Razer Basilisk V3 Pro
- Razer Cobra Pro
- Razer Naga V2 Pro
- Prix : À partir de 139,99 €
Unboxing
Le packaging de l'HyperFlux V2 Wireless Charging System se veut aussi épuré que simple
. Le carton, qui affiche les couleurs emblématiques de la marque Razer, est assez fin mais plutôt imposant en termes de longueur et largeur. Comme vous vous en doutez, que ce soit sur la face avant ou celle arrière, toutes les informations à connaître à propos du périphérique de Razer sont disponibles
. Soulignons également la présence d'une petite encoche ronde sur le devant, qui offre aux potentiels acquéreurs la possibilité de prendre connaissance de la texture dudit tapis grâce au toucher.
À l'intérieur du paquet, nous retrouvons les éléments suivants :
- L'HyperFlux V2 Wireless System charge
- L'HyperFlux V2 Wireless Charging Puck (dans un petit sachet)
- De la documentation utilisateur
Forme et taille
L'HyperFlux V2 Wireless Charging System propose des dimensions plutôt correctes
. Comme dit précédemment, le produit fait 360 mm de longueur et 311 mm de largeur. Ainsi, ledit matériel de Razer devrait convenir à la plupart des bureaux gaming
. Disposant d'une forme carrée, voire légèrement rectangulaire, l'HyperFlux V2 Wireless Charging System est réellement dédié à la souris, et ne peut donc accueillir un clavier
, qui sera dès lors positionné sur la gauche ou bien sur la droite. D'ailleurs, les 5 mm d'épaisseur ne permettent pas un positionnement optimal pour votre clavier, si vous le posez dessus. Une configuration qui s'explique principalement par le fait que l'HyperFlux V2 Wireless Charging System est, avant tout, un système de recharge pour votre souris
et non un tapis en tant que tel.
Dans notre cas, nous avons reçu l'édition Hard, soit rigide, de l'HyperFlux V2 Wireless de Razer. Ainsi, la surface supérieure du produit est assez lisse, ce qui permet des mouvements plus doux mais aussi plus rapides de la souris
. Le périphérique existe, également, dans une version avec une surface douce, qui offre des glissements plus contrôlés et plus précis. En proposant ces deux types de surface, Razer s'adresse, alors, à tous les joueurs et joueuses, qu'ils préfèrent des gestes rapides ou plus précis. Un point qui est vraiment bienvenu, mais qui nécessite une attention supplémentaire lors de l'achat (cela est notamment indiqué sur le packaging).
Sur le dessous, l'HyperFlux V2 Wireless Charging System profite d'une base en caoutchouc. Ce matériel octroie au tapis une très bonne accroche sur un bureau et évite, ainsi, tous déplacements inopportuns
, qui pourraient être gênants en jeu. Ce détail le rend, de ce fait, très fiable, et ce, en toutes circonstances
.
Connectivité et première utilisation
Brancher l'HyperFlux V2 Wireless Charging System pour la première fois est un jeu d'enfant. C'est peut-être la synchronisation entre votre souris et ledit produit qui pourrait vous prendre un peu de temps (et encore). Grâce à son câble USB, malheureusement non tressé, qui dispose de deux embouts, soit un de type A et un de type C, l'HyperFlux V2 Charging System se montre plutôt polyvalent
et permettra aux joueurs et aux joueuses de le brancher selon leurs préférences (et surtout leurs ports disponibles). À cela s'ajoute une deuxième manipulation des plus simples : il faut mettre le récepteur, aussi dit Charging Puck, au dos de votre souris compatible
. Le tout étant, d'ailleurs, grandement facilité car le récepteur en question se glisse avec une grande facilité dans le produit, et ce, par glissement de droite à gauche. Pour finir, il convient de passer sa souris en mode 2,4 GHz/HyperSpeed (bouton au dos de celle-ci).
Une fois que l'HyperFlux V2 Charging System est branché à votre PC et que la souris a accueilli le récepteur, il ne reste plus qu'à synchroniser les deux ensemble
. Comme dit précédemment, cela pourrait vous prendre un peu de temps car il est nécessaire de télécharger Razer Synapse, et de s'assurer que les derniers firmwares soient installés. Fort heureusement, le tout est plutôt bien expliqué sur le site officiel mais aussi sur le packaging, qui comprend sur une face à l'intérieur une série de schémas montrant la procédure à suivre.
Un système de charge aussi confortable qu'intuitif
L'HyperFlux V2 Charging System rend l'expérience des joueurs et des joueuses très confortable et intuitive
. Avec ce produit, celles et ceux qui disposent d'une souris Razer compatible n'ont donc plus à se soucier de la batterie de leur périphérique. De ce fait, plus aucune interruption en jeu, à cause d'une souris qui est sur le point de s'éteindre dû fait à une faible autonomie.
D'ailleurs, à tout moment, il est possible de vérifier le taux de charge de sa souris, et ce, simplement en jetant un coup d'œil à l'HyperFlux V2 Charging System
. En effet, sous la barre du haut, qui dispose de la marque Razer, il y a un indicateur LED. Celui-ci change de couleur en fonction du niveau de charge : Chargé (vert fixe), environ 75 % (vert respirant/clignotant), environ 50 % (jaune respirant/clignotant), environ 25 % (orange respirant/clignotant) et non disponible (absence de couleur). Un code couleur qui se retient donc facilement. Loin de n'être qu'un détail, cet indicateur visuel apporte une information de taille concernant la charge de sa souris, via l'HyperFlux V2 Charging System
.
Via le logiciel Razer Synapse, il est possible de préserver l'autonomie de la batterie de son périphérique compatible en réglant un niveau précis, jusqu'auquel le tapis doit recharger la souris. Une fonctionnalité qui sera très certainement appréciée par la communauté.
Compatibilité et pertinence
Comme indiqué ci-dessus, l'HyperFlux V2 Wireless Charging System est compatible avec une poignée de produits Razer
, notamment les souris Basilisk V3 Pro 35K, Basilisk V3 Pro (celle que nous possédons), Cobra Pro et Naga V2 Pro. Le dongle intégré peut également servir de relais pour divers claviers, soient le Deathstalker V2 Pro, le Deathstalker V2 Pro Tenkeyless et le Blackwidow V3 Pro. Dès lors, il suffit d'un seul récepteur pour connecter une souris et un clavier compatible (doté de la technologie HyperSpeed). Ce qui est un bonus idéal, pour toutes celles et ceux dont le setup gaming est essentiellement composé de périphériques venant de chez Razer. Cela évite notamment d'encombrer ses ports USB inutilement.
Dans tous les cas, l'HyperFlux V2 Wireless Charging System est le compagnon idéal pour votre souris Razer
. Simple à connecter et à utiliser, ledit produit est un indispensable
pour tous les joueurs et les joueuses qui ne désirent plus se soucier de l'autonomie de leur souris et d'être interrompus en pleine partie (ce qui peut être très pénible, surtout sur des jeux multijoueur compétitifs). Il faudra tout de même débourser la somme de 139,99 € pour se le procurer. Un tarif assez élevé (d'autant plus que cela ne comprend pas le prix de la souris compatible), mais qui se justifie par la présence du récepteur et surtout la pertinence, le confort ainsi que la tranquillité d'esprit accordés par l'HyperFlux V2 Wireless Charging System
.
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