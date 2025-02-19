Handheld Dock Chroma : Test de la station d'accueil portable Razer

Sans surprise, Razer enrichit son catalogue avec un nouveau produit estampillé d'un chiffre, visant à garantir la longévité d'un périphérique de référence. C'est ainsi que la Wolverine V3 Pro fait son entrée, plus d'un an après la V2 Pro. Nous l'avons testée, et voici notre verdict.
Caractéristiques
- Type de connexion : USB-C
- Entrées et sorties :
- USB-C (entrée) – 100W PD
- 3x USB-A Gen 1 (5 Gbps)
- 1x port Ethernet Gigabit (GbE)
- Sortie vidéo : HDMI 2.0
- Angle de vue ajustable : 2 positions (45° / 75°)
- Razer Chroma RGB : Oui
- Matériaux : Aluminium et plastique
- Prix : 90€
Unboxing
Voici l'ensemble des éléments se trouvant dans l'emballage de la station d'accueil portable :
- Razer Handheld Dock Chroma
- Livret d'utilisation
- Stickers Razer
Châssis
Dès la réception du produit, une chose nous a surpris : son faible encombrement. Là où RAZER
adore proposer des designs atypiques et des formes qui ne passent pas inaperçues, cette station joue la carte de la discrétion, si l'on met de côté l'incontournable RGB
propre à la marque. Avec ses dimensions de 8,5 cm x 13,5 cm x 2,5 cm
, elle est à la fois compacte et légère. Le logo RAZER
, bien présent sur la façade, reste sobre et non envahissant.
La base est entièrement recouverte de caoutchouc pour assurer une parfaite stabilité. Une fois la tablette dépliée, l'ensemble atteint 11 cm de hauteur
, un format toujours aussi pratique. Son inclinaison est ajustable grâce à une charnière pivotante simple, mais efficace. La surface est elle aussi recouverte de caoutchouc, un choix pertinent qui amortit les chocs et maintient la console bien en place.
Plusieurs angles d'inclinaison sont possibles, notamment lorsque la console ne repose pas entièrement au fond de la station. Dans la pratique, on peine à en voir l'intérêt : l'angle devient moins ergonomique et la console perd en stabilité, faute d'un appui supplémentaire. Pour compenser, RAZER
a intégré, dans une zone creusée sous la tablette amovible, des patins en caoutchouc striés assurant une fixation optimale.
Côté connectique, le RAZER Handheld Dock Chroma
embarque un câble d'alimentation USB-C
inamovible, un choix regrettable qui rend l'ensemble plus fragile et moins réparable qu'un système modulable.
À l'arrière, on retrouve un port HDMI
, trois ports USB-A
et un USB-C
destiné à l'alimentation. Petite subtilité : la station est autoalimentée par la console
, ce qui signifie qu'elle n'a pas forcément besoin d'être branchée pour fonctionner. Un détail appréciable pour une installation minimaliste et efficace.
Utilisation
La communication autour du produit est bien pensée et met en avant son aspect nomade
. Bien sûr, rien ne vous empêche de l'utiliser à la maison, surtout si vous n'avez pas de PC, afin de profiter des jeux compatibles consoles
sur un écran plus grand et même de partager une session avec des amis. Gardez toutefois en tête que la station n'améliore pas la qualité visuelle
des jeux. Certains conserveront donc leur rendu d'origine, ce qui peut être un peu frustrant. On pense notamment à Marvel's Spider-Man 2
, qui serait plus appréciable sur grand écran, mais reste limité par la puissance du Steam Deck
. Ce dock n'a cependant pas vocation à remplacer un PC fixe ou portable
.
Son principal avantage réside dans sa portabilité. En effet, il vous permet d'emporter votre console partout
et de la brancher facilement sur n'importe quelle télévision, que vous soyez en vacances ou en déplacement professionnel. Avant de vous lancer dans l'achat, il est important de bien cerner vos besoins. Il existe de nombreuses alternatives, parfois bien moins chères, mais ici, on parle d'un produit tout-en-un
qui profite du savoir-faire et de la qualité
propres au constructeur. Une solution clé en main pour ceux qui cherchent à allier praticité et performance
. et à un prix, ce qui reste assez rare pour RAZER, qui s'aligne à la concurrence.
Finalement, notez qu'il est possible d'y associer des manettes
, mais également un ensemble clavier/souris
. Nous lui reprochons toutefois l'absence d'un énième port USB-C qui permettrait, entre autre, de connecter des écouteurs sans fil avec dongle, comme les Razer Hammerhead Hyperspeed
, bien qu'il soit toujours possible de les lier à la console en Bluetooth, accusant ainsi une petite latence.
Pour quels périphériques ?
Idéalement, la console peut se connecter à n'importe quel périphérique
doté d'une entrée de charge USB-C
. Pour preuve, elle fonctionne parfaitement avec le Steam Deck
, le RAZER Edge
, mais aussi avec certaines tablettes
et même votre téléphone
(oui, on a essayé). L'intérêt de cette compatibilité dépendra évidemment des usages de chacun.
Cela dit, le plus sûr reste de se fier aux recommandations officielles
du constructeur, qui met en avant les appareils suivants :
• Steam Deck
• MSI Claw
• ROG Ally
• Lenovo Legion Go Z1
• Ayaneo 2 6800U
• OneXPlayer: OneXFly 2 Pro
• iPad Pro (12,9”)
• iPad (11”)
• iPad Mini
• Samsung Galaxy Tab (12,4”)
À l'usage, il faut bien avouer que l'expérience est plutôt confortable
. D'abord grâce à son format compact
, qui permet de le poser n'importe où
, mais aussi pour les possibilités offertes
. C'est encore plus appréciable si vous possédez plusieurs appareils compatibles puisqu'il suffit de brancher le câble USB-C
, et tout fonctionne instantanément.
Seul bémol, le port HDMI
ne permet pas un flux 4K
. Un détail qui pourrait en gêner certains, mais qui reste anecdotique, car ces consoles portables
sont rarement conçues pour afficher une telle résolution. Le Plug and Play
est donc au rendez-vous, et cette station s'impose comme une alternative intéressante
pour centraliser et exploiter au mieux vos consoles et appareils préférés
.
OK, mais la Switch dans tout ça ?
Alors, comme mentionné plus haut, ce n'est pas seulement un problème avec la Switch
. Le port USB-C étant situé sous la console, impossible de la brancher correctement sur la station. Techniquement, oui, on pourrait la poser de biais ou à côté du dock, mais soyons honnêtes, ça n'a aucun intérêt pratique
. Pire encore, la console ne reconnaît même pas la station
, rendant toute tentative de connexion impossible.
C'est une vraie déception, car une compatibilité aurait permis un accès plus pratique aux ports manettes
, tout en profitant des Joy-Con
. Pour enfoncer le clou, nous avons également essayé avec la PlayStation Portal
, et même problème : aucune reconnaissance du dock.
On vous voit venir : « Mais ce sont des consoles portables, quel intérêt d'un dock ? » Détrompez-vous. Pour de nombreux joueurs
, ces machines sont une alternative moins coûteuse et moins encombrante
que les consoles de salon ou un PC. Pouvoir les connecter facilement à un écran externe aurait donc fait sens
, surtout pour ceux qui aiment jouer confortablement sans tenir leur console en main en permanence.
Et puisqu'on parle de RAZER
, on peut aussi se demander pourquoi la marque n'a pas profité de l'occasion pour dévoiler sa propre console portable
. Certes, il y a le RAZER Edge
, mais il joue dans une catégorie différente. Avec son savoir-faire, la marque aurait clairement les moyens de proposer une vraie alternative
sur ce marché en pleine expansion.
En résumé, la station est pertinente, performante et bien pensée pour une utilisation nomade
, mais elle laisse un goût d'inachevé. Comme souvent avec certains accessoires et collaborations RAZER
, on sent un énorme potentiel
, mais le constructeur semble s'arrêter juste avant d'aller au bout de son concept
.
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