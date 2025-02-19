Handheld Dock Chroma : Test de la station d'accueil portable Razer

Sans surprise, Razer enrichit son catalogue avec un nouveau produit estampillé d'un chiffre, visant à garantir la longévité d'un périphérique de référence. C'est ainsi que la Wolverine V3 Pro fait son entrée, plus d'un an après la V2 Pro. Nous l'avons testée, et voici notre verdict.

Caractéristiques

Type de connexion : USB-C

: USB-C Entrées et sorties : USB-C (entrée) – 100W PD 3x USB-A Gen 1 (5 Gbps) 1x port Ethernet Gigabit (GbE)

: Sortie vidéo : HDMI 2.0

: HDMI 2.0 Angle de vue ajustable : 2 positions (45° / 75°)

: 2 positions (45° / 75°) Razer Chroma RGB : Oui

: Oui Matériaux : Aluminium et plastique

: Aluminium et plastique Prix : 90€

Unboxing

Razer Handheld Dock Chroma

Livret d'utilisation

Stickers Razer

Châssis







Utilisation



Pour quels périphériques ?



OK, mais la Switch dans tout ça ?





Voici l'ensemble des éléments se trouvant dans l'emballage de la station d'accueil portable :Dès la réception du produit, une chose nous a surpris : son faible encombrement. Là oùadore proposer des designs atypiques et des formes qui ne passent pas inaperçues, cette station joue la carte de la discrétion, si l'on met de côté l'incontournablepropre à la marque. Avec ses dimensions de, elle est à la fois compacte et légère. Le logo, bien présent sur la façade, reste sobre et non envahissant.La base est entièrement recouverte de caoutchouc pour assurer une parfaite stabilité. Une fois la tablette dépliée, l'ensemble atteint, un format toujours aussi pratique. Son inclinaison est ajustable grâce à une charnière pivotante simple, mais efficace. La surface est elle aussi recouverte de caoutchouc, un choix pertinent qui amortit les chocs et maintient la console bien en place.Plusieurs angles d'inclinaison sont possibles, notamment lorsque la console ne repose pas entièrement au fond de la station. Dans la pratique, on peine à en voir l'intérêt : l'angle devient moins ergonomique et la console perd en stabilité, faute d'un appui supplémentaire. Pour compenser,a intégré, dans une zone creusée sous la tablette amovible, des patins en caoutchouc striés assurant une fixation optimale.Côté connectique, leembarque uninamovible, un choix regrettable qui rend l'ensemble plus fragile et moins réparable qu'un système modulable.À l'arrière, on retrouve unet undestiné à l'alimentation. Petite subtilité : la station est, ce qui signifie qu'elle n'a pas forcément besoin d'être branchée pour fonctionner. Un détail appréciable pour une installation minimaliste et efficace.La communication autour du produit est bien pensée et met en avant son aspect. Bien sûr, rien ne vous empêche de l'utiliser à la maison, surtout si vous n'avez pas de PC, afin de profiter des jeuxsur un écran plus grand et même de partager une session avec des amis. Gardez toutefois en tête que la stationdes jeux. Certains conserveront donc leur rendu d'origine, ce qui peut être un peu frustrant. On pense notamment à, qui serait plus appréciable sur grand écran, mais reste limité par la puissance du. Ce dock n'a cependant pas vocation àSon principal avantage réside dans sa portabilité. En effet, il vous permet d'et de la brancher facilement sur n'importe quelle télévision, que vous soyez en vacances ou en déplacement professionnel. Avant de vous lancer dans l'achat, il est important de bien cerner vos besoins. Il existe de nombreuses alternatives, parfois bien moins chères, mais ici, on parle d'unqui profite dupropres au constructeur. Une solution clé en main pour ceux qui cherchent à allier. et à un prix, ce qui reste assez rare pour RAZER, qui s'aligne à la concurrence.Finalement, notez qu'il est possible d'y, mais également. Nous lui reprochons toutefois l'absence d'un énième port USB-C qui permettrait, entre autre, de connecter des écouteurs sans fil avec dongle, comme les, bien qu'il soit toujours possible de les lier à la console en Bluetooth, accusant ainsi une petite latence.Idéalement, la console peut se connecter àdoté d'une. Pour preuve, elle fonctionne parfaitement avec le, le, mais aussi avec certaineset même votre(oui, on a essayé). L'intérêt de cette compatibilité dépendra évidemment des usages de chacun.Cela dit, le plus sûr reste de se fier auxdu constructeur, qui met en avant les appareils suivants :À l'usage, il faut bien avouer que. D'abord grâce à son, qui permet de le poser, mais aussi pour. C'est encore plus appréciable si vous possédez plusieurs appareils compatibles puisqu'il suffit de brancher le câble, et tout fonctionne instantanément.Seul bémol, lene permet pas un flux. Un détail qui pourrait en gêner certains, mais qui reste anecdotique, car cessont rarement conçues pour afficher une telle résolution. Leest donc au rendez-vous, et cette station s'impose comme unepour centraliser et exploiter au mieux vosAlors, comme mentionné plus haut, ce. Le port USB-C étant situé sous la console, impossible de la brancher correctement sur la station. Techniquement, oui, on pourrait la poser de biais ou à côté du dock, mais soyons honnêtes, ça n'a. Pire encore, la console, rendant toute tentative de connexion impossible.C'est une vraie déception, car une compatibilité aurait permis, tout en profitant des. Pour enfoncer le clou, nous avons également essayé avec la, et même problème : aucune reconnaissance du dock.On vous voit venir : « Mais ce sont des consoles portables, quel intérêt d'un dock ? » Détrompez-vous. Pour, ces machines sont une alternativeque les consoles de salon ou un PC. Pouvoir les connecter facilement à un écran externe aurait donc, surtout pour ceux qui aiment jouer confortablement sans tenir leur console en main en permanence.Et puisqu'on parle de, on peut aussi se demander pourquoi la marque. Certes, il y a le, mais il joue dans une catégorie différente. Avec son savoir-faire, la marque aurait clairementsur ce marché en pleine expansion.En résumé,, mais elle laisse un goût d'inachevé. Comme souvent avec certains accessoires et collaborations, on sent, mais le constructeur semble s'arrêter juste avant