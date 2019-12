Une bonne expérience de jeu pour un joueur ne se justifie pas simplement par les périphériques dont il est équipé, mais aussi de l'ambiance sonore qui l'entoure afin d'appréhender au maximum ses parties. Trust Gaming propose ainsi ses nouvelles enceintes 5.1 que nous avons eu l'occasion de tester.

Caractéristiques

Système d’enceintes 5.1 avec une puissance de crête de 180 W (90 W RMS).

Entrée sonore Dolby numérique (optique S/PDIF).

Son home cinéma surround 5.1 avec vos jeux, musiques et films.

Télécommande sans fil pour régler à distance le son, l'allumage, les basses et les lumières.

4 modes d'effets lumineux.

Compatible PC, ordinateur portable et consoles.

Gestion intelligente de l’alimentation.

Prix : 219,99 €.

Unboxing



Contenu de l'ensemble

4 enceintes de 20W

1 enceinte centrale de 40W

1 caisson de basse de 60W

1 Câble d'alimentation

4 Câble pour le branchement en 5.1

1 télécommande

Les manuels d'installation et de garantie

Forme et Installation

Taille et châssis

Installation

Utilisation de la télécommande



Les ambiances lumineuses

Changement de couleur

Rythme de la musique

Arc en ciel tournoyant

Rendu sonore final

Recevoir des enceintes, pour jouer ou simplement écouter la musique, est un réel changement de gabarit. Un colis tout aussique lourd fait son apparition pour. Avec un prix public conseillé de, on s'attend tout de même à recevoir un packaging convenable et du matériel protégé. Trust Gaming ne fait pas dans la dentelle en proposant un carton qui se veut même réutilisable quant à la place et l'organisation interne. Vous retrouvez ainsi l'ensemble de vos enceintes chacune à leur place,dans le but d'éviter le moindre problème de chocs.S'il y a bien un point important à relever lors du premier contact avec ces enceintes, c'est la très belle finition de leurs caissons. Leur aspect industriel avec une faceet les vis apparentes ne manquent pas de charme. C'est un style qui donne unet de maîtrise du périphérique. Ce dernier est confirmé lorsque vous mettez la main sur les enceintes qui sont à la fois rigides et assez légères pour être transportées sans mal. Les membranes quant à elles sont protégées par unequi n’enlève rien au charme de ce produit. Bien entendu, cet avis est subjectif et variera sûrementQuelle que soit votre configuration, ces enceintes sauront s'installer presque partout à condition de suivre le manuel de montage. Chaque enceinte dispose d'un câble ayant une prise identifiée à l'aide d'une couleur. Derrière le caisson de basse se situent les ports facilement reconnaissables puisqu'ils disposent du. Nous noterons cependant qu'il s'agit du seul moyen d'identifier le positionnement des périphériques puisquesur ces dernières. Ainsi, il vous faudra regarder à l'arrière du caisson pour connaitre le positionnement de tous les éléments (stéréo comme 5.1 aucun indice de positon gauche, droite, avant ou arrière).Comme vous l'avez sûrement constaté, une télécommande permet de faire lesIl vous sera ainsi possible de jauger vous-même le niveau sonore des enceintes globale ou indépendamment. Cependant,n'est disponible concernant le mode d'éclairage ou le niveau sonore utilisé.C'est l'un des points forts de la communication pour Trust lors de la vente de ces enceintes. En plus de prodiguer un son immersif et profond, le caisson de basse peut lui aussi ambiancer votre pièce par non moins de. Les exemples seront mis en avant par la suite à l'aide de vidéos. L'idée est intéressante dans le fond, mais reste tout de même une assez grande faiblesse pour ce périphérique. Le point noir ne vient pas de la palette de couleurs qui reste très belle et lumineuse. Non, elle vient surtout des modes de rythmes censés suivre les basses. Quelle que soit la musique proposée avec ce mode, le cercle lumineux semble suivreIl est aussi à noter quà moins de laisser l'appareil se mettre en veille ou simplement le couper par vous-même. Bien que l'éclairage soit un atout considérable, pouvoir ne pas l'utiliser permettrait d'éviter d'avoirlorsque vous souhaitez regarder un film alors qu'il fait sombre.Pour ce mode, le cercle lumineuxle rythme de la musique, comme il ne s'éteint pas la différence n'est pas frappante, mais reste tout de même notable.Bien mise en avant par le constructeur, la lumière qui s'adapte aux basses semble être leur. Pourtant comme le montre la vidéo qui suit, on a du mal à croire que le projet soit entièrement abouti. Il est vrai qu'un semblant de rythme semble se maintenir et pourtant lors de l'utilisation réelle, le défaut de vitesse est bien plus apparent.Il s'agit sûrement de la meilleure utilisation que vous pourrez faire du rétroéclairage puisque nous rappelons qu'. Le rendu reste quand même assez propre et très loin d'être désagréable.Pour cause de droits d'auteurs, il est difficile de proposer une vidéo concernant le rendu sonore des(les musiques sans copyright ne proposent pas le même panel audio). De même que le son ne rendra jamais pareil selon le périphérique de capture utilisé. Il est important de remonter aussi que des commandes sont disponibles directement sur le caisson si vous ne souhaitez pas utiliser la télécommande. Cependant, que vous utilisiez l'un ou l'autre il n'existe aucun moyen de savoir où se situe le niveau de votre équipement ni même le mode RGB choisi.Concernant le reste nous sommes restés complètement étonné face à la clarté du son produit. Qu'il s'agisse de console, PC, télévision ou même téléphone,. Bien entenduà votre configuration lorsqu'il vous est possible de l'utiliser.Nous regretterons ainsi de ne pas pouvoir utiliser ce mode pour autre chose que PC et console. Ainsi, la télévision et le téléphone profitent d'un, qui pourrait se perfectionner à l'aide du 5.1par la marque et surtout lorsque l'on parle de regarder un film ou parfois écouter de la musique. Ce défaut reste toutefois insignifiant quant à la qualité distribuée par ces enceintes qui sauront, sans nul doute, vous faire profiter d'