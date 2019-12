Prédator Gaming, la marque Acer destinée aux joueurs, tend à développer leurs périphériques afin de s'adapter aux attentes de ces derniers. C'est un ensemble souris Cestus 330 et casque Galea qui vient étayer la gamme. Voici notre test du casque Galea 350.

Caractéristiques

Casque : Réponse en fréquence audio : 20 Hz - 20 000 HZ Impédance : 32 Ω ± 15 % Sensibilité : 102 dB ± 3 dB

Microphone : Type : Unidirectionnel Réponse en fréquence audio : 100 Hz - 10 000 HZ Sensibilité : -40 dB ± 3 dB

Câble : USB : 50 cm en ajout avec boîtier Jack 3.5 : 1.2 m

Type : Filaire

Filaire Dimensions : 175 x 198 x 86 mm ( Casque / 60 x 24 x 14 mm (boîtier de contrôle audio externe)

175 x 198 x 86 mm ( Casque / 60 x 24 x 14 mm (boîtier de contrôle audio externe) Poids : 352.2 ± 10g ( Casque) / 45 g ± 5 g (boîtier)

352.2 ± 10g ( Casque) / 45 g ± 5 g (boîtier) Logiciel : Aucun

Aucun Garantie : 2 ans

2 ans Coloris : Noir

Noir Prix : 109,90 €

Unboxing

Casque de jeu Predator

Boîtier de contrôle audio

Guide de démarrage rapide

Livret de garantie

Câble d'alimentation jack & usb (boîtier)

Châssis et ergonomie



Structure & adaptabilité



Son & Micro

Rendu Sonore

Rendu Micro



Rendu Final

Les produitsne poussent pas dans l’excentrique. Pour cela, l'emballage est assez sobre avec undu périphérique. Le contenu n'en est pas amoindri puisque vous retrouverez tout le nécessaire pour l'utilisation de ce casque.Comme nous l'avons déjà vu récemment avec le test de la Cestus 330 ne semble pas vouloir se démarquer par des périphériques pleins de fioritures et de couleurs. D'un aspect assez sobre, il réussira toutefois à s'intégrer à la plupart des compositions et permettra d'obtenir un périphérique discret aux finitions ajustées.Le casquedispose d'un châssis en plastique noir avec des cercles légèrement chromés au niveau des oreillettes. La hauteur de l'arceau est réglable en 7 positions afin de pouvoir positionner vos oreilles facilement au sein des alvéoles. Toutefois, nous noterons queet bien que vos oreilles soient bien englobées, vous ressentirez unetout autour qui peut rapidement devenir désagréable si vous n'en êtes pas adepte.Afin d'adapter le châssis à votre morphologie, les oreillettes disposent de deux pivots pour prendre place facilement sur votre tête. De ce fait, ilà tous les utilisateurs. Les mousses sont confortables et positionnées de façon optimale dans le but de vous procurer une écoute adaptée. Pour finir, il est possible de trouver sur l'extérieur des oreillettes le logoen gris anthracite au cœur d'un cercle enLe premier point le plus important lorsque l'on choisit un casque adapté aux jeux est certainement le rendu sonore. Si nous passons outre le confort réduit proposé par la structure du, la fluidité sonore est très intéressante. Trois modes sont aussi disponibles afin d'adapter votre utilisation entre,à condition d'utiliser la connectique USB qui contient le boîtier audio externe. Une molette à ressort disposée sur le flanc de ce dernier vous permettra de régler le son de votre système à main levée.Après tests, que vous choisissiez le câblage Jack ou USB, le rendu final reste quand même plus que convenable. L'intérêt de passer en USB reste de pouvoir adapter lesà l'action que vous effectuez bien que ces derniers n'aient réellement qu'une fonction "porte-nom" puisque la différence n'est pas si notable. Sachant cela, on se cantonnera à n'utiliser qu'un seul des trois modes à la longue. Comme lene dispose pas de logiciel il estet se connecte très rapidement.Le second point important lors de l'achat d'un casque-micro reste tout de même le rendu du micro et c'est sur cette partie que l'on déchante, surtout pour un casque annoncé en prix public. Comme vous pourrez l'entendre sur la vidéo qui suit, le son du micro est assez correct, mais la configuration de son positionnement laisse à désirer. Déployé au maximum il arrivera sur votre joue et aura de. Le boîtier audio disponible avec la connexion USB vous permet tout de même de muter votre micro à main levée.Si le micro était d'une pure perfection et que sa détection était excellente, nous pourrions passer outre ce détail. Pourtant, après de multiples essais, il en résulte que la qualité duet que le micro demandera de parler assez fort ou d'augmenter grandement la détection. Cela peut rapidement devenir un problème si vous souhaitez jouer et discuter au sein d'un environnement légèrement bruyant. Pour un meilleur exemple,C'est pour ainsi dire un grand questionnement qui entoure ce nouveau casque estampilléBien que le matériel soit souvent assez sobre, Acer propose toujours un contenu qualitatif et adapté à la situation. Ici pourtant,semble avoir tout mis sur le visuel plutôt que sur la partie technique. Avec un rendu audio fidèle et assez propre, nous restons déçus que le confort ne soit pas au rendez-vous. Ajoutez à celaet vous obtiendrez un casque à l'aspect assez mitigé pour des erreurs de conception qui peuvent rapidement être rédhibitoires.