DXRacer Craft KOI : test d'un fauteuil gaming aux finitions soignées

Le DXRacer Craft KOI se distingue par une broderie de carpe, symbole traditionnel chinois de chance et de prospérité, aujourd'hui repris dans la culture Internet comme porte-bonheur. Associé au texte « LUCKYALWAYS », ce motif reflète l'identité de DXRacer, marque originaire de Chine. Nous avons pu le tester plusieurs jours afin de vérifier ses promesses et voici notre avis.

Caractéristiques

Taille recommandée : L pour les utilisateurs de moins de 180 cm, XL au-delà

L pour les utilisateurs de moins de 180 cm, XL au-delà Charge maximale : environ 125 kg

environ 125 kg Revêtement : similicuir EPU, plus souple et plus durable que le PU classique

similicuir EPU, plus souple et plus durable que le PU classique Mousse : système CloudSense avec plusieurs couches dont une mousse à mémoire de forme

système CloudSense avec plusieurs couches dont une mousse à mémoire de forme Coussins : appui-tête magnétique avec mousse à mémoire de forme, soutien lombaire intégré réglable

appui-tête magnétique avec mousse à mémoire de forme, soutien lombaire intégré réglable Dossier : inclinaison jusqu'à 135° et bascule de 15° avec verrouillage

inclinaison jusqu'à 135° et bascule de 15° avec verrouillage Accoudoirs : réglables en quatre dimensions

réglables en quatre dimensions Châssis et base : structure acier avec base aluminium

structure acier avec base aluminium Vérin : de classe 4, certifié pour supporter de fortes charges

de classe 4, certifié pour supporter de fortes charges Roulettes : 60 mm en polyuréthane silencieuses

60 mm en polyuréthane silencieuses Design : nous avons choisi la version broderie KOI

nous avons choisi la version broderie KOI Prix indicatif : environ 479 €

Une gamme bien établie

DXRacer Formula : gamme d'entrée, inspirée des premiers modèles de la marque. Elle met l'accent sur la simplicité et le confort de base. (dès 259 €)





gamme d'entrée, inspirée des premiers modèles de la marque. Elle met l'accent sur la simplicité et le confort de base. (dès 259 €) DXRacer Drifting : design plus profilé, dossier plus haut et assise ergonomique. Parfait pour un maintien renforcé. (environ 339 €)





design plus profilé, dossier plus haut et assise ergonomique. Parfait pour un maintien renforcé. (environ 339 €) DXRacer Gladiator : une série intermédiaire avec accoudoirs 3D et un style distinctif « deux yeux ». (environ 329 €)





une série intermédiaire avec accoudoirs 3D et un style distinctif « deux yeux ». (environ 329 €) DXRacer King : conçue pour les gabarits plus grands, cette gamme se distingue par sa robustesse et son assise large. (autour de 399 €)





conçue pour les gabarits plus grands, cette gamme se distingue par sa robustesse et son assise large. (autour de 399 €) DXRacer Craft : le modèle que nous testons ici. Il mise sur des finitions premium , une mousse multicouche CloudSense et des broderies personnalisées comme l'édition KOI. (dès 449 €)





le modèle que nous testons ici. Il mise sur des , une mousse multicouche CloudSense et des broderies personnalisées comme l'édition KOI. (dès 449 €) DXRacer Master : positionnée sur le haut de gamme, elle intègre des matériaux plus durables et des mécanismes avancés, pensés aussi pour le télétravail. (environ 499 €)





positionnée sur le haut de gamme, elle intègre des matériaux plus durables et des mécanismes avancés, pensés aussi pour le télétravail. (environ 499 €) DXRacer Tank : une série XXL avec base de 63 cm et appui-tête magnétique, destinée aux très grands gabarits. (environ 599 €)





une série XXL avec base de 63 cm et appui-tête magnétique, destinée aux très grands gabarits. (environ 599 €) DXRacer Martian : modèles innovants équipés d'un dossier électrique et d'un support lombaire à coussin d'air intelligent. (environ 599 €)

Contenu du carton

Pièces du fauteuil Craft KOI

Outils fournis (clé Allen double face, visserie triée)

Appui-tête magnétique et soutien lombaire intégré

Notice de montage

Unboxing













Montage



















Design et finitions

Présent depuisdans l'univers des, DXRacer s'est d'abord fait connaître par son expérience dans les sièges automobiles avant de s'imposer comme unechez les joueurs. Le constructeur décline aujourd'hui plusieurs séries pensées pour répondre à, de l'entrée de gamme au très haut de gamme.Dès l'ouverture, on découvre un, pensé pour protéger chaque élément du fauteuil. Les pièces sont bien séparées, ce qui facilite grandement le déballage. On retrouve même un carton dédié pour les roulettes, un autre pour les outils et un troisième pour le vérin. En clair, DXRacer montre ici son expérience en la matière.À noter que lessur l'assise, et quesur le fauteuil. Il faudra donc les retirer au fur et à mesure pour procéder à l'assemblage. De notre côté, on préfère généralement avoir toutes les pièces à portée de main dès le départ pour les monter étape par étape. Mais cette approche pourra plaire à ceux qui cherchent à éviter les erreurs de montage. Au moins,de vis ou de rondelle, puisqu'elles sont déjà en place là où elles doivent être fixées.Enfin, le premier contact visuel est rassurant. L'ensemble paraîtet, avec un emballage propre et protecteur pour chaque composant.Le montage suit un schéma classique pour un fauteuil gaming. Laest placée en évidence dès l'ouverture, difficile de passer à côté. Même si une grande partie des éléments, comme les accoudoirs, sont déjà fixés, ce qui fait gagner du temps, la notice reste utile. Elle propose des étapes simples et bien illustrées, avec des repères et encoches qui facilitent l'alignement des pièces.Le montage peut tout à fait se faire, à condition de rester vigilant sur le poids de l'ensemble, notamment lors de la fixation de l'assise. Cette étape peut être un peu délicate si vous n'avez pas l'habitude, mais les encoches prévues sur les différentes pièces permettent un positionnement précis et intuitif.Un point particulièrement positif concerne les renforts plastiques latéraux, qui viennent couvrir les vis sur les côtés. Habituellement pénibles à fixer, notamment à cause du manque de visibilité ou de la difficulté à visser, DXRacer a ici opté pour une. Ces caches, sans contrainte mécanique, et tiennent solidement en place, même en cas de choc ou de mouvement brusque.Enfin, lebénéficie lui aussi d'un systèmeefficace, avec une zone de placement plus large que sur la majorité des fauteuils testés. Il n'a pas de position fixe imposée, mais reste suffisamment stable pour s'adapter aux préférences de chacun. Certains points bénéficient d'une aimantation plus forte, logiquement placés, pour guider l'utilisateur sans le contraindre.

Si l'on en croit le constructeur, l'édition KOI que nous avons testée se distingue par une broderie dense de plus de 260 000 points. Dès l'ouverture, sans même s'attarder sur les détails, l'ensemble paraît visuellement réussi et très qualitatif. Le design général attire l'œil, et les broderies sont particulièrement agréables à contempler. Une fois encore, DXRacer montre toute son expérience dans ce domaine.



Le revêtement utilisé ici est de type EPU. Il est censé être plus résistant que le PU classique tout en conservant un toucher souple. À l'usage, le revêtement donne une sensation presque « grasse » au toucher. Ce n'est pas un défaut, bien au contraire, puisque cela évite que le siège colle à la peau. Néanmoins, la sensation est un peu surprenante si vous êtes habitué à des finitions plus classiques.



Le revêtement offre aussi un léger effet brillant, qui ajoute un peu de charme et crée un contraste intéressant avec les broderies. Quant aux coutures repliées visibles sur l'assise, elles pourraient sembler peu élégantes au premier regard, mais elles s'intègrent finalement assez bien à l'ensemble.



Pour les plus attentifs, un petit détail peut tout de même interpeller. Sur les flancs, à la jonction entre l'assise et le dossier, certaines zones brodées présentent de légères vagues dans le revêtement. Comme si le cuir n'avait pas été parfaitement tendu. Ce défaut reste mineur, il ne gêne en rien l'utilisation normale et ne se remarque que si l'on s'en approche volontairement.



Enfin, comme à notre habitude, nous avons poussé l'examen jusqu'aux moindres détails. Peinture, assemblages, soudures... Tout est bien moulé, propre et net. La seule imperfection relevée concerne un petit éclat de peinture situé sous le siège, dans le bossage qui vient réceptionner le vérin. Invisible en situation, il n'impacte ni le confort ni la solidité du fauteuil.























Assise et dossier



































Accoudoirs















Réglages et ergonomie









Châssis, vérin et roulettes











Lors de l'utilisation

Le test des chats









L'assise repose sur une mousse multicouche appelée «», intégrant notamment une couche à. Concrètement, cela permet à la mousse de s'adapter à la morphologie de l'utilisateur et de réduire la pression sur les zones sensibles comme les cuisses ou les fessiers.Dès les premières secondes, on ressent que l'assise est. C'est particulièrement perceptible si on la compare à des modèles plus moelleux, comme le TC100 de chez Corsair. Ce ressenti dépendra des préférences de chacun, mais on profite ici d'un bon confort sans s'enfoncer, ni avoir l'impression de s'asseoir sur une surface trop rigide.L'assise adopte une forme légèrement baquet, avec une transition fluide entre les flancs et la zone centrale. Cette conception évite les habituels creux où poussières et saletés ont tendance à s'accumuler. Le siège est plutôt large, avec une épaisseur généreuse, et peut même accueillir une position assise en tailleur selon le gabarit de l'utilisateur. Bien que ce modèle soit plus compact que d'autres fauteuils testés auparavant, il conserve des proportions suffisamment généreuses pour ne pas donner une sensation d'étroitesse, malgré son profil baquet.Le dossier, quant à lui, peut s'incliner jusqu'à, ce qui permet de passer facilement d'une position droite à une posture plus détendue. Uneest également disponible, avec un système de verrouillage. Pour être tout à fait honnête, beaucoup de sièges gaming proposent une inclinaison plus importante, parfois jusqu'à 180 degrés. Ce n'est pas essentiel en soi, car cette position à plat reste rarement utilisée, mais cela peut surprendre les habitués. En combinant l'inclinaison du dossier avec la bascule, on atteint tout de même une posture assez allongée, renforcée par le coussin fourni, toujours appréciable.Enfin, le dossier embarque unequi permet d'ajuster la fermeté du soutien, voire de le faire totalement disparaître. Contrairement à d'autres modèles comme ceux de Razer ou Secretlab, il n'est pas possible ici de déplacer verticalement la zone ciblée. Cela dit, DXRacer s'en sort plutôt bien sur ce point. En restreignant les réglages, le constructeur a pu concevoir un soutien fixe mais bien positionné, en prenant en compte les habitudes sédentaires et le besoin de confort pour les longues sessions assises.Vous le savez, nous apprécions particulièrement les accoudoirs proposés par Secretlab. En plus d'offrir un vrai confort au quotidien, ils sont aimantés, remplaçables, parfois disponibles avec différentes textures, et leur épaisseur contribue à un bon maintien. À nos yeux, ils représentent un standard élevé qui participe pleinement à l'ergonomie d'un fauteuil.Sur ce modèle, les accoudoirs sont dits «», ce qui signifie qu'ils peuvent être réglés en hauteur, avancés ou reculés, déplacés latéralement et pivotés. L'objectif est simple : permettre d'avec un bureau ou une manette afin de limiter la fatigue musculaire sur les longues sessions.Les réglages sontet s'ajustent sans effort. Toutefois, on aurait apprécié un peu plus d'amorti sur la surface, ainsi que la possibilité de les remplacer si besoin. Deux détails qui, sans être rédhibitoires, auraient permis d'atteindre un niveau de finition encore plus poussé.Nous ne reviendrons pas ici sur le réglage lombaire, déjà détaillé dans la section dédiée au dossier et à l'assise.Comme la majorité des fauteuils haut de gamme, le Craft KOI permet d'ajuster sa hauteur grâce à unet de profiter d'un système de bascule. Le vérin utilisé ici est certifié «», ce qui correspond à la norme la plus fiable dans cette catégorie. Cela garantit une bonne résistance à la pression, même en cas de charges importantes, et unedans le temps.À l'usage, l'est immédiatement perceptible. L'assise se montre confortable, notamment au moment de s'installer. Les manettes de réglage sont faciles à manipuler, réactives, et bien placées. On aurait simplement apprécié que les fonctions soient gravées ou indiquées directement sur les leviers, pour éviter les hésitations au début.Le châssis en acier et la base en aluminium offrent une bonne rigidité, avec une répartition du poids bien équilibrée. Lesglissent sans difficulté sur les sols durs, tout en restant silencieuses et en limitant les risques de rayures.Rien de particulier à signaler sur ce point, si ce n'est que les roulettes ne disposent pas de système de frein. Cela dit, leur glisse reste suffisamment maîtrisée pour éviter les déplacements involontaires dans la pièce. Aucunni couinement n'a été relevé lors de nos tests.Voici la partie qui vous intéressera sans doute le plus. Il faut d'abord savoir que le Craft KOI a été pensé pour accompagner de. La combinaison entre la mousse à mémoire de forme, l'appui-tête magnétique et le soutien lombaire intégré vise à limiter les douleurs, même après plusieurs heures passées assis.Comme mentionné précédemment, nous avons été surpris au départ par la fermeté de l'assise, ainsi que par la compacité du siège. Cela dit, malgré ses dimensions plus contenues que d'autres modèles, il reste parfaitement adapté à des gabarits variés.À l'usage, le fauteuil. Les manettes sont faciles à atteindre, les déplacements sont fluides sans être incontrôlables, et le fauteuil glisse sans bruit sur les surfaces dures. Aucun grincement ou son parasite n'est venu perturber nos tests.L'soutient les épaules sans jamais compresser, et lemérite d'être salué une nouvelle fois. Il offre l'un desque nous ayons testés à ce jour, avec un maintien souple mais précis.Enfin, au-delà du confort, il faut aussi souligner l'aspect esthétique. Le modèle KOI est tout simplement. Sons'intègre facilement dans n'importe quel setup sans le dénaturer, ce qui en fait un fauteuil aussi agréable à regarder qu'à utiliser.Comme souvent avec ce type de produit, le carton d'emballage s'est vite transformé en terrain de jeu pour nos chats. Le similicuir présente l'avantage dequ'un revêtement en tissu, ce qui facilite l'entretien. En revanche, il resteMême si nos chats ne se sont pas amusés à le mettre à mal, on se souvient encore de certains chatons qui allaient jusqu'à ronger les accoudoirs, les mettant complètement à nu. Ici, le fauteuil n'est clairement pas passé inaperçu à leurs yeux, mais il a su résister. On peut donc considérer que le