Dans le but d'améliorer leurs périphériques et proposer du matériel qui s'adapte aux exigences des joueurs, CORSAIR se lance dans l'évolution de ses produits phares. C'est ainsi que la souris Dark Core fait son apparition estampillée d'un suffixe "Pro". Nous avons eu l'occasion de la tester et voici notre avis.

Caractéristiques

Type de souris : Droitier

Droitier Capteur : Optique PixArt PAW 3392 18000dpi (paliers de 1dpi et 3 niveaux programmables)

Optique PixArt PAW 3392 18000dpi (paliers de 1dpi et 3 niveaux programmables) accélération : 50 G

50 G Dimensions : (H) 43 mm x (L) 89 mm x (l) 127 mm

(H) 43 mm x (L) 89 mm x (l) 127 mm Interrupteurs : Omron 50M

Sans-Fil : Slipstream CORSAIR 2.4 GHZ 16h avec lumière et 36h sans Bluetooth 18h avec lumière et 50h sans

Boutons : 8

8 Modes utilisateurs : 3

3 Fréquence USB : 1000 / 2000 Hz

1000 / 2000 Hz Câble USB : tressé d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC - Souris USB-C

tressé d'une longueur de 1.8 m / Port USB 2.0 PC - Souris USB-C Poids : 133 g

133 g Logiciel : ICUE

ICUE Couleurs : Noire

Noire Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 49,90 €

Unboxing



Châssis

Forme et prise en main

Boutons



Molette



Points Négatifs



Logiciel et configurations



Le plein de couleurs

Possibilités d'ICUE

Les différents modes de connexion

Le mode filaire



Le mode Bluetooth et Slipstream

Utilisation en jeu

Comme à son habitude,nous propose une boîte épurée aux couleurs jaune et noire typiques de la marque. Vous retrouverez ainsi à l'intérieur la sourisaccompagnée de son câble d'alimentation, la clef d'utilisationainsi que le manuel de garantie et d'utilisation.Si vous êtes déjà un adepte des souris, son aspect reste dans les lignes habituelles. Une souris légèrement imposante avec un ensemble bien ficelé de revêtement afin d'obtenir un résultat tout aussiLa sourisest un périphérique pour droitier avec sa forme inclinée et ses boutons focalisés sur la partie gauche. La partie paume et maintien de pouce est équipée d'unet légèrement. Elle n'en reste pas moins agréable et laisse un sentiment de confort et de prise adaptée à tous vos "grip". Le reste de la souris se compose d'un revêtementtypique des équipementsBien que cette souris ait une forme ergonomique, il est possible qu'elle ne plaise pas à tous à cause son envergure et de son poids de. Nous avons remarqué qu'elle était plus facile à manipuler en grip de type. Toutefois, pour garder la meilleure accroche et précision possible, nous conseillons unouIl faudra tout de même s'adapter à sa forme condensée, car bien qu'elle soit de gabarit globalement identique aux autres modèles de chez, le poids ne semble pas réparti uniformément et donne l'impression d'être disposé à l'arrière de la souris.lorsque vous souhaitez avoir cette dernière bien en main et profiter de sa poussée.Concernant les clics gauches et droits, ces derniers sont équipés d'interrupteursque l'on ne présente plus. Il faut toutefois noter que les boutons présents sur le clic gauche réduisent la zone de pose pour votre doigt. Dans un esprit global, les clics sont plus affinés avec une. Elle ne sera pas conseillée si vous appréciez d'une souris qu'elle soit plutôt linéaire commeUn deuxième flanc vous est proposé afin de pouvoir choisir selon vos préférences. Ce dernier s'enlève et se remet facilement. C'est sous le flanc que se situe par la même occasion, l'emplacement pour stocker la cleflorsque vous ne l'utilisez pas. Comme ces dernières sont souvent assez petites, il s'agit d'une solution assez intelligente pour éviter de la perdre lors d'inutilisations prolongées.En plus de la molette de la souris et des clics généraux, il vous sera possible de configurer cinq boutons personnalisables à votre guise à l'aide du logiciel ICUE. Qu'il s'agisse de MOBA ou FPS (les deux styles de jeux attitrés à cette souris), vous pourrez disposer de la plupart de vos commandes directement sur votre souris. Vous pouvez bien entendu les laisser tels quels si vous souhaitez garder les changements de DPI ou de profils.De plus, vous disposez de deux boutons directement situés sur la partie gauche du clic principal. Ces derniers permettent initialement de changer votre sensibilité selon des profils de DPI préconfigurés qu'il vous sera possible de modifier via le logiciel ICUE. Par la suite nous retrouvons les deux boutons habituels au niveau du pouce ainsi que celui sous la molette pour le changement de profils complet du périphérique.À noter que la plupart des boutons sont facilement accessibles. Cependant, ceux situés au niveau du pouce peuvent demander un léger effort de votre part si vous n'avez pas de longs doigts.Le revêtement présent sur la molette est un rappel de celui que l'on trouve sur l'arrière de la souris. Légèrement grumeleux et d'aspect caoutchouc elle reste facile à prendre en main. On notera toutefois que les crans ne sont que légèrement marqués à l’instar du clic de souris qui aura tendance à s'activer par inadvertance lors d'un mouvement trop brusque. Qui plus est, la Dark Core RGB s'affine vers l'avant et avance un peu l'emplacement de la molette.Lors de l'utilisation régulière de cette souris, plusieurs points semblent remonter. Tout d'abord, certains boutons ont tendance à. Cela n'est pas embêtant si vous avez l'habitude d'être seul ou équipé d'un casque, mais peut devenir gênant pour les personnes situées dans la même pièce.Bien que la souris soit ergonomique, la position de votre main est inclinée et prévue sur l'arrière. Très pratique dans certaines situations demandant une grande précision, elle peut se montrer légèrement inadaptée à des mouvements rapides et maîtrisés. Cela reste toutefois un avis subjectif ayant l'habitude d'utiliser des souris plates. Elle n'en reste pas moins confortable.Comme la plupart des périphériques gaming actuels,agrémentée RGB, nous propose des zones d'éclairages uniformément répartis. Il ne s'agit plus simplement d'éclairer sa souris, mais bel et bien d'y ajouter unLes zones d'éclairages se situent sur les flancs de la molette, sous, à l'avant pour le profil de DPI via de petits points d’éclairages et pour finir sur les flancs arrière qui viennent finir d’embellir la couronne arrière qui est en plastique brillant.Pour ce faire ce ne sont pas moins de 24 profils différents qui vous attendent, scindés en trois grandes parties que sont :et. Les parties notifiées "side" permettent de découper ende flanc afin d'obtenir l'effet adapté à votre volonté.Avec un fil de 1,8 mètre, il vous sera possible de recharger votre souris tout en l'utilisant pour jouer. Un mode d'utilisation classique qui s'adaptera à n'importe quelle configuration enC'est sûrement la partie la plus sombre de cette nouvelle souris estampillée. Comme nous l'avons déjà vu avec certains autres produits de la marque, la technologieest rapide. La question est donc la suivante :Bien que la différence de durée de vie entre les deux procédés soit minime avec l'éclairage actif, nous constatons tout de même une différence majeure si vous décidez de ne pas l'utiliser.Il faut savoir par ailleurs que l'utilisation de ces deux modes semble globalement identique. Le modeest recommandé si vous utilisez déjà de nombreux appareils Bluetooth afin d'éviter. Le Bluetooth quant à lui sera recommandé si vous souhaitez utiliser votre souris sur plusieurs plateformes en même temps ou lorsque vous effectuez des tâches simples. Ainsi vous conserverezBien qu'elle soit initialement annoncée pour duet, lasaura s'adapter à tous vos jeux, à condition d'une bonne adaptation avec son châssis. Avec l'évolution des pointeurs de souris, il est presque impossible à présent de différencier des divergences de capacité et de puissances surtout lorsqu'ils sont presque tous estampillés. C'est ainsi un excellent capteur qui vient agrémenterpour ne rien louper de vos parties.Nous rappelons tout de même qu'une surface lisse ou réfléchissante peut réduirel'efficacité de tout capteur optique. Assurez-vous donc d'avoir unà son utilisation.