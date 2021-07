Caractéristiques

Type de souris : Droitier/Symétrique

Droitier/Symétrique Capteur : Optique PixArt PAW-3370 20000 DPI (paliers de 100dpi avec 5 niveaux programmables)

Optique PixArt PAW-3370 20000 DPI (paliers de 100dpi avec 5 niveaux programmables) Dimensions : (H) 38.3 mm x (L) 67 mm x (l) 130.1 mm

(H) 38.3 mm x (L) 67 mm x (l) 130.1 mm Interrupteurs : Omron

: Omron Boutons : 6

6 Fréquence USB : 125/250/500/1000 Hz

125/250/500/1000 Hz Câble USB : flexible(MSI FriXionFree) Micro USB d'une longueur de 2 m/USB 2.0 PC

flexible(MSI FriXionFree) Micro USB d'une longueur de 2 m/USB 2.0 PC Poids : 74 g

74 g Batterie : 80 H (charge rapide 9 min = 9h)

Logiciel : Dragon Center

Dragon Center Couleurs : Noire

Noire Garantie : 2 ans

2 ans Prix : 79,99 €

79,99 € Compatibilité : Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Unboxing

Souris Clutch GM41 Lightweight Wireless

Plateforme de recharge

Câble de recharge 2M USB

Dongle USB

Guide de démarrage rapide

Châssis

Forme et prise en main

Boutons

Molette

Capteur

Dragon Center, le logiciel polyvalent



Pour finir, la méthode de mise à jour de la souris et/ou du dongle n’est pas forcément pratique. Il faudra brancher l'un ou l'autre (ne fonctionne pas si branché au dock de recharge) afin de les mettre à jour l'un après l'autre.



Zones RGB

Sans-fil

Le packaging comprend :Les performances d'une souris ne se jouent pas tout le temps sur, mais également sur l'aspect ergonomique qui permettra de déterminer le confort d'utilisation du produit.À première vue, la souris semble imposante et surtout terriblement linéaire. Comme un pavé qu'il serait difficile de prendre en main. Néanmoins, c'est lors de l'utilisation que la souris dévoile tout son potentiel. On s'étonne de trouver facilement sa place dessus, et ce, quelle que soit la taille de votre main. Bien qu'elle ne dispose d'aucune courbe ou formes particulières, elle reste simplement agréable à prendre en main.Nous pouvons toutefois noter que, si l'utilisation en Palm et Claw « grip » est facilitée, lasera plus difficile à manipuler avec un grip de type Fingertip. L'activation des clics sous interrupteurs Omron permet tout de même un clic efficace sur l'ensemble du bouton et pas seulement en pointe.Si le revêtement de la souris est en plastique noir mat avec des finitions chanfreinées sur les clics, on constate également l'ajout de caoutchouc avec des formes légèrement pyramidales sur les flancs afin d'améliorer la préhension. Le tout propose un périphérique confortable à l'utilisation.Avec une forme allongée, des bordures chanfreinées et équipés de commutateurs Omron, les clics desont aussi performants que faciles d'utilisation. On notifie un clic sec et réactif pour un retour audible sans qu'il ne soit dérangeant pour autant.Lase contente d'un ensemble satisfaisant de seulement 6 boutons activables. Si l'on passe outre les clics, dont on vient de parler, et la molette, il nous reste les boutons disposés sur le flanc de la souris. Ces derniers sont en plastique noir brillant, effilés et suivant la courbe du périphérique. On constate que le bouton arrière, plus facilement atteignable que celui de l'avant selon le grip utilisé, propose un retour auditif différent puisque légèrement plus grave. Ceci permet de savoir instantanément le clic utilisé sans un besoin de contrôle visuel. La différence n'est pas notable pour autant et n'est nullement une gêne à l'utilisation.Elle se situe à l'avant du périphérique et demandera unafin de pouvoir l'utiliser. C'est d'ailleurs l'un des points qui empêche l'utilisation de laen Figertip puisque vos doigts auront du mal à atteindre cette dernière. Pour le reste, la molette est assez petite tout en étant équipée du même revêtement en caoutchouc que les flancs de la souris, très agréable au toucher. Son utilisation est tout aussi précise que souple avec un très léger retour auditif.Comme vous le savez depuis que nous écrivons sur l'ensemble des nouveaux produits de constructeurs endémiques, les capteurs de souris deviennent de plus en plus durs à tester. Si, au début, ils faisaient une différence notable quant à l'utilisation du produit, à présent, c'est bien plus une guerre de DPI et de lissage., déjà bien ancré dans l'univers vidéoludique, fait profiter ses utilisateurs de souris équipées de capteurs Pixart, référence dans le milieu. Lapromet un confort d'utilisation et de jeu avecavec des paliers de réglages de 100. Il est également possible de régler jusqu'à 5 profils différents depuis le logiciel Dragon Center et les changer via le bouton se situant sous la souris.Pour continuer sur la partie inférieure de la souris, elle dispose de patins chanfreinés en PTFE pour optimiser la glisse, à condition d'utiliser également un tapis de souris adapté. Qui plus est, nous rappelons que les capteurs optiques ne doivent pas être utilisés sur des surfaces réfléchissantes ou du verre sans quoi ses performances seraient altérées. Pour finir, les boutons et ouvertures que l'on peut apercevoir sous la souris, ne sont pas une gêne à son utilisation, ni même sur la glisse du périphérique.Si nous avons l'habitude d'utiliser des logiciels performants et complets concernant l'utilisation des différents périphériques que nous avons en test,propose un tout autre niveau. Bien sûr, cela est justifié par la diversité des produits proposée par la marque, mais pouvoir tout condenser en un point est loin d'être négligeable. Ainsi, comme le montre les captures d'écran ci-dessous, il est possible de modifier l'ensemble des composantsde votre ordinateur, qu'il s'agisse de la carte-mère, la carte graphique, ou simplement la méthode d'utilisation de votre PC et de vos périphériques en passant par les rendus RGB.La contrepartie avec ce type de logiciel est le temps d'installation ainsi que le poids d'utilisation de ce dernier. Même si vous ne souhaitez l'utiliser que pour votre souris, il faudra installer le logiciel complet avec toutes les fioritures qui vont avec. Pour ne s'intéresser, par la suite, qu'à la partie concernant la souris, elle se décompose en deux parties. La première étant notifiée par, là où vous gérez l'ensemble des produits RGB de la marque, tandis que lepermet une configuration complète de la souris tant sur la personnalisation des boutons que sur la gestion des fréquences et DPI.La souris étant assez sobre, elle ne dispose d'un rendu RGB que sur le logo MSI se situant sous la paume. Ce dernier change de couleur lors des changements de DPI et se met en clignotement lent et rouge lorsque votre périphérique atteint un certain seuil de batterie, il reste difficile d'établir avec exactitude le temps d'utilisation du périphérique surtout lorsque, à l'instar de la, la souris ne se met pas en veille automatique. Néanmoins, nous avons utilisé la souris pendant une semaine avant de la voir commencer à clignoter pour annoncer passer sous la barre des 30 % de batteries.L'avantage de laen comparaison d'autres souris sans-fil du marché, est la possibilité de recharge à la volée, et ce, grâce au dock de recharge fourni. S'il est possible d'utiliser la souris en standalone en branchant tout simplement le dongle sur une prise USB, ou même de le recharger simplement en utilisant le câble, il est également possible de déporter le port USB à l'aide du dock de rechargement que vous pouvez ainsi poser sur votre bureau. L'avantage d'un tel système est de pouvoir mettre sa souris en charge dès lors que vous ne l'utilisez plus. Il faut toutefois prendre en compte que le port USB disponible sur la station de recharge fonctionne exclusivement pour le dongle MSI.On note, en prime, que la souris est entièrement équipée pour être nomade, puisqu'elle dispose d'un espace, sur le dessous, permettant de transporter le dongle USB. Pour finir, comme la souris ne se met pas en veille automatique, elle dispose d'un bouton permettant de l'allumer ou l'éteindre à tout moment.Si vous souhaitez vous procurer la, vous pouvez, notamment, la retrouver sur Amazon pour la somme de 83,82 €.