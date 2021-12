Caractéristiques

Dimensions : L = 361 mm / l = 153 mm / H = 34 mm

L = 361 mm / l = 153 mm / H = 34 mm Format : TKL (sans pavé numérique)

TKL (sans pavé numérique) Poids : 965 g (sans câble)

965 g (sans câble) Câble de recharge : 1,8 m détachable

1,8 m détachable Couleurs : League of Legends

League of Legends Technologie : RVB LIGHTSYNC / Multimédia

RVB LIGHTSYNC / Multimédia Switch : tactile GX BROWN

tactile GX BROWN Garantie : 2 ans

2 ans Logiciel : G HUB

G HUB Prix : 129 €

Unboxing

Clavier gaming PRO League of Legends

Câble de données pour clavier

Documentation utilisateur

Châssis et fonctionnalités

Châssis & Switchs

Distance d'actionnement : 2,0 mm

2,0 mm Force d'actionnement : 50 g

50 g Distance de déplacement totale : 3,7 mm

Multimédia

RGB

Le Logiciel

Utilisation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme à son habitude,nous fait profiter d'un packaging sans faille aux couleurs de LoL :mais sa notoriété lui permet d'accueillir lales reins solides.On note en premier lieu qu'il existe seulement sous version TKL. Cette dernière est, comme son nom l'indique, « Tenkeyless » soit sans pavé numérique. Idéalement pensé pour une compatibilité avec le milieu compétitif, il offre pour une portabilité adaptée pour celles et ceux qui, par exemple, souhaitent le déplacer facilement en Lan ou chez des amis. Il dispose de trois modes d'inclinaison afin de s'adapter à votre utilisation, mais également pouvoir compenser l'absence de repose-poignet.Concernant la finition, lereste simple, mais efficace avec un ensemble en plastique rigide. On rappelle simplement que le revêtement en plastique se veut sensible aux traces de doigts, mais également aux micro-rayures. La collaboration avec League of Legends nous fait profiter de gravures dorées pour l'ensemble hextech tandis que l'écriture « League of Legends » donne un aspect 3D, doré et brillant pour sublimer le clavier.Pour finir, les touches sont équipées de. Ils ne profitent donc d'aucun clic ni palier d'activation. Une course lisse et rapide pour un rendu épuré et fidèle. On note tout de même que le rendu sonore lors de l'utilisation est plus élevé que la moyenne, mais non contraignant, même pour une utilisation active. On regrette toutefois l'absence de choix des switchs lors de l'achat du clavier.Enfin, le clavier fait son apparition avec un format filaire. Logitech pense à tout avec un câble détachable qui fait preuve d'une conception à trois dents pour éviter de casser la connectique via une mauvaise manipulation, ce qui arrive très vite.Malgré son aspect compact, ledispose d'un panel réduit, mais efficace, de raccourcis vous permettant de gérer l'aspect multimédia et sonore de votre ordinateur à l'aide de la touche FN.À défaut de faire son apparition en mode sans-fil, nous ne pouvions qu'attendre du clavier qu'il profite d'un rétroéclairage de qualité. Sur ce point, Logitech G sait nous contenter. Malgré des capots de touches noirs et opaques, l'ensemble des lettres laissent paraître l'éclat RGB dont le clavier est équipé. Seul petit bémol, les touches doubles ne bénéficient pas d'un éclairage duo. (Il en va de même pour les raccourcis multimédia et audio.)Pour la zone chiffrée, par exemple, seuls les caractères spéciaux se voient attribuer un mode RGB. Lors d'une utilisation dans la pénombre, cela peut devenir handicapant si vous ne connaissez pas vos touches par cœur. Le logiciel G-HUB permet de s'occuper de la personnalisation RGB complète du clavier avec, en prime, de nombreux profils préenregistrés.Enfin, aucun élément concernantn'est équipé de RGB. Cela étant, ils se suffisent à eux-mêmes à la lumière. En prime, un bouton est disponible directement sur la face supérieure du clavier pour activer/désactiver le rétroéclairage.Il s'agit ici du G-HUB, le logiciel par défaut de tous les périphériques. Il est cependant intéressant de noter que tous les périphériques passent par ce logiciel pour éviter de changer à chaque nouveau produit. Cette précision peut sembler logique, pourtant de nombreux constructeurs continuent de multiplier les logiciels de recherche. Pour finir, il reconnaît aisément les matériels connectés permettant un plug and play très plaisant.Comme vous pouvez le constater ci-dessus, le logiciel G-HUB permet une configuration intégrale de votre clavier pour une utilisation qui vous ressemble. Il est ainsi possible de changer les couleurs et profiter du fabuleux éclairageet de ses modifications possibles. À savoir que 2 profils différents sont disponibles. Retrouvez toutes les informations nécessaires ainsi que les niveaux de batteries de vos équipements.Nous distinguons également un mode jeu qui vous permet, lorsqu'il est activé, de rendre non fonctionnelles la plupart des touches récurrentes telles que le bouton Windows ou FN. De quoi stopper les utilisations intrusives de touches non voulues, se situant parfois dans votre zone de jeu. L'ensemble des touches désactivables est entièrement personnalisable depuis le logiciel tandis qu'il s'agit d'une simple pression sur le bouton « jeu » présent en physique sur le clavier pour activer/désactiver.C'est certain, il faudra d'abord s'habituer à son aspect compact résultant d'un format TKL. Bien plus pratique pour le jeu que pour la bureautique, surtout si vous utilisez souvent le pavé numérique, levous fait profiter d'une technologie de pointe signée Logitech, alors que le coloris atypique dene peut qu'égayer votre bureau.Le périphérique est réactif avec un ensemble de raccourcis bien pensé dont l'utilisation est facilitée. Ainsi, le clavier s'adapte à vos envies, mais également à vos besoins, tout en vous faisant profiter d'