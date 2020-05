Déjà bien implanté dans le monde de l'audio avec 40 ans d'expérience, Teufel revient en force avec une version améliorée de son casque gaming phare, le CAGE. Censé proposer un meilleur son ainsi qu'une personnalisation plus adaptée, qu'en est-il vraiment ?

Caractéristiques

Casque : Réponse en fréquence audio : 20 Hz - 20 000 HZ

Microphone : Type : Multidirectionnel et détachable Compatibilité : Ne fonctionne pas si utilisation du jack 3.5

Câble : USB : 3 m Jack 3.5 : 1,5 m

Type : Filaire

Filaire Logiciel : Teufel Audio Center (seulement sur PC)

Teufel Audio Center (seulement sur PC) Compatibilité : Xbox One | PS4™ Pro & PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobile/Tablet | PC W10 - Mac

Xbox One | PS4™ Pro & PS4™ | Nintendo Switch™ | Mobile/Tablet | PC W10 - Mac Coloris : Noir

Noir Taille : 94 x 160 x 205 mm

94 x 160 x 205 mm Poids : 340 g

340 g Prix : 169,99 €

Unboxing



Le châssis



L'armature

nous propose un packaging classique, mais. Avec une boîte en carton ne laissant transpirer que le logo du constructeur, nous retrouvons en son sein le casque imbriqué dans un plastique thermoformé autour du produit. Sous ce dernier se trouve le câble d'alimentation USB ainsi que le jack et la notice d'utilisation.Le casque se présente sous une forme épurée et sobre dans le but de pouvoir l'intégrer à la plupart de vos. Bien que le rendu sonore et celui du microphone soient des points essentiels et primaires pour le choix d'un casque, sa forme ainsi que son confort d'utilisation ne sont pas à négliger. Ce dernier risque de vous suivre durant de nombreuses heures de jeu, durant lesquelles une gêne peut rapidement devenir désagréable et donner un mauvais retour sur le produit.

Comme attendu suite à son expérience de près de 40 ans dans le monde de l'audio, Teufel sait comment proposer un casque tout aussi solide que léger. Nous retrouvons une armature noire combinant plastique et aluminium dans le but de parfaire son esthétique. À première vue, le casque a tout de même une allure de « jouet » et peut sembler légèrement petit. Ce sentiment est renforcé par son faible poids qui est un atout supplémentaire à ajouter au périphérique.

Le serre-tête dispose d'une mousse pour votre confort qui reste toutefois assez légère et ne semble pas être à mémoire de forme. Elle se compresse donc simplement lors de l'utilisation, ce qui ne renforce pas intégralement le confort d'utilisation, sans être un réel défaut pour autant. Vous disposez d'un certain nombre de crans situés de part et d'autre du serre-tête dans le but de régler le casque à votre morphologie. Par ailleurs, la tenue est assez légère, si vous préférez un casque ayant une forte pression de serrage, ce ne sera pas votre choix prioritaire. De plus, pour les plus petites têtes, le léger serrage laisse parfois une zone d'ouverture juste sous l'oreille qui empêche d'obtenir une zone close.

Les oreillettes

La connectique



Les boutons





Logiciel Teufel Audio Center

Rendu sonore





Rendu microphone

L'un des éléments les plus importants concernant le confort d'utilisation d'un casque reste les oreillettes, puisqu'elles sont en contact permanent avec votre tête. Nous pouvons souleveridentique que celui relevé sur le serre-tête, les mousses sont légères ne semblent pas garder la forme et, bien qu'elles soient adaptées pour les porteurs de lunettes, nous regretterons de ne pas trouver une. Dans la globalité, le confort est de mise avec le. Toutefois, si un comparatif est fait avec la concurrence, nous pouvons facilement constater une faiblesse au niveau des mousses, surtout pour un casque dans cette gamme de prix.Il est tout de même possible depour les tourner ou les changer au besoin. Pour finir, le logos'illumine selon trois configurations, ce n'est pas très utile en soi, mais cela s'intègre bien à l'esthétisme global du périphérique.L'utilisation duétant annoncée pour, on s'attend ainsi à obtenir différentes connectiques.. Peu étonnant lorsque nous savons que le casqueest équipé d'une carte son interne qu'il sera facile d'utiliser avec une. Toutefois, nous devons dire adieu à une connexion classique, puisque aucune alternative double jack n'est disponible. Vous devrez impérativement utiliser le casque sursi vous souhaitez utiliser les compétences duà son maximum. Les connexions se fontvia des emplacements très bien différenciés et faciles d'utilisation. Nous regretterons, cependant, l'entrée rigide pour le connectiqueau niveau du casque. Ce dernier peut gêner l'utilisation si vous avez l'habitude de regarder des écrans de côté puisque l'élément rigide peut venir heurter votre épaule. De plus,du câble n'est pas optimal et se fera ressentir.Pour la connexion sur console, vous disposez d'un câble jack simple qui donne simplement accès aux fonctionnalités du casque, mais pas au. Le rendu audio reste tout de même exceptionnel et à l'image de la marque. Il est donc facilement possible de le coupler à un microphone sur pied pour compenser le manque de carte son intégrée avec l'utilisation jack.C'est toujours le plus gros problème des casques annoncés. Avec la volonté de donner un maximum de possibilités à l'utilisateur de modifier les conditions de son casque à main levée, c'est une multitude de boutons ou molettes qui viennent prendre place sur le casque. Nous sommes toutefois convaincus par le choix de positionnement de. De ce fait, vous disposez d'un bouton et d'une molette sur l'oreille droite qu'il vous sera possible de modifier. En prime, sur la gauche, vous trouverez un bouton très utile pourC'est ici quese développe au maximum et sait nous rappeler que l'audio est leur domaine de prédilection., il vous permettra de régler votre casque selon vos propres règles et volontés. De quoi s'adapter facilement à la plupart des utilisateurs.Lorsque l'on sait que la marque est dans l'audio depuis plus de quarante ans, ce serait unepour eux de proposer un casque incapable de proposer un rendu sonore exemplaire. C'est chose faite ! Lors de la première utilisation, la qualité de rendu n'est pas flagrante.surtout lorsque vous l'enlevez. L'ambiance sonore proposée par le casque est. Nous pourrions potentiellement dénoncer un léger manque de basses qu'il vous sera facilement possible d'ajouter à l'aide du logiciel et des nombreuses configurations disponibles. Le rendu, qu'il s'agisse d'écouter de la musique ou de se concentrer sur des bruits ambiants lors d'un jeu, resteà toutes les situations, de quoi vous aider à découvrir une marque déjà bien implantée dans le milieu.