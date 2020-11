Caractéristiques

Casque : Réponse en fréquence audio : 15 Hz – 25,000 Hz Impédance : 32 Ohms @ 1 kHz Sensibilité : 100 dB

Oreillettes : Contour d'oreille

Contour d'oreille Type : Filaire détachable

Filaire détachable Poids : 260 g sans câbles

260 g sans câbles Oreillette : Bois de Noyer

Bois de Noyer Prix : 309,00 €

Unboxing

1 x casque 99 Classics

1 x sacoche de transport

1 x câble tressé avec micro et bouton play/pause 1,2 m

1 x adaptateur jack 6.3 mm plaqué or

1 x manuel de garantie et de sécurité

1x rallonge de câble

1 x sacoche de rangement matériel

Choix d'un casque spécialisé dans l'audio

Châssis et spécificités

Serre-tête

Oreillettes

Mousses

Ambiance sonore

Musique/Film/Cinématique

La boîte comporte :En suivant l'évolution du marché du gaming, il est facile de comprendre les choix des constructeurs concernant. Bien souvent utilisés dans le but d'entendre, mais également de pouvoir parler, la plupart des casques se doivent de proposer un compromis entre les deux. Il n'est ainsi pas rare de trouver des produits moyens et équilibrés,, ayant un manque de confort ou simplement trop chers.L'avantage des marques spécialisées dans l'audio, et parfois moins connues, est qu'elles ne sont pas prises dans ledu monde des jeux vidéo. Nous pouvons ainsi trouver du matériel de très bonne manufacture à. Il s'agit de combiner casque et microphone pour audiophile dans le cadre d'une augmentation de qualité pour, la plupart du temps,Au premier coup d'œil, le casque fait l'unanimité. Avec un châssis simple, unr ainsi que des oreillettes en bois, impossible de ne pas être charmé par la qualité d'ouverture du produit. Nous remarquons tout de même sa taille très restreinte ainsi que. Nous disons adieu aux boutons de configuration tant mis en avant par les constructeurs gaming pour se concentrer sur l'essentiel, le son.est un savant mélange de bois, matériaux résistants et revêtement électrozingués. (couleur or ou argent selon la version).Pour finir, il n'y a. Le sens des oreillettes est défini par le branchement des câbles jack. C'est également le moment pour confirmer que le casque est pourvu de deux entrées au niveau bas des oreillettes pour accueillir ces prises. Il est obligatoire depour pouvoir utiliser l'ensemble sonore.Nous retrouvons un châssis épuré, mais qui ne manque pas de classe. Le serre-tête est réduit à l'état de deux bandes en, qui gardent une certaine souplesse de par leur finesse. De plus, leestet s'oxyde bien moins vite que l'acier standard.à une utilisation répétée et nomade tout enen cas de chute inopinée.Comme l'ensemble du casque est entièrement lié, il est important que noter que les coups ou frottements que subira le serre-tête se répercuteront facilement dans l'oreillette. Ce dernier est doublé avec une sangle enqui servira de réglage automatique de hauteur. Celle-ci étant réglée par un système élastique,Les oreillettes sont, pour sûr, les éléments qui font. Réalisées en bois de noyer, traité poli et verni, elles sont tout aussi confortables visuellement qu'au toucher. Bien qu'elles soient relativement petites, elles englobent vos oreilles avec aisance. L'aspectest mis en valeur par une isolation sonore exemplaire. Pas de fuite, que ce soit pour un sonde quoi profiter au mieux de votre casque.Les oreillettes sont les seules à profiter dede densité moyenne pour lier confort d'utilisation et isolation acoustique. Rien à signaler donc de ce côté, elles restent confortables même après de nombreuses. L'aspect n'est ni chaud ni froid pour garder une température globalement ambiante.Nous voici au cœur du sujet avec le retour audio global de la gammede chez. Comme nous ne sommes ni musiciens ni mélomanes, il est possible que certaines informations plutôt techniques soient oubliées. L'important étant, ici, de se rappeler que le test se veut destiné à une utilisation somme toute classique pour un utilisateur commun à la recherche d'un bon retour sonore afin de profiter au maximum de ses jeux, mais également de

Nous entrons dans une toute nouvelle dimension. C'est d'ailleurs assez étonnant de ne pas voir de casque audiophiles rejoindre les rangs des périphériques pour joueurs. Bien sûr, l'adaptation est complètement différente puisqu'il sera, par exemple, impossible de modifier la balance voix, effets, ambiance sur les jeux. Cependant, vous profiterez d'un rendu sonore immersif et inédit pour mieux découvrir ou redécouvrir vos jeux.





Concernant la musique, nous avons testé la majorité des genres et il les accepte sans sourciller. Métal, Classique, Rock, Reggae, tout prend une nouvelle dimension. Il en va de même pour les films ainsi que les cinématiques des jeux qui prennent un coup de jeune ainsi qu'une immersion due à l'excellente spatialisation du son. Peu commun sur les casques gaming qui se focaliseront d'avantages sur les rendus en jeu, c'est un choix qui pousse à réfléchir.





En jeu

Avec le téléphone

Logiciel

Le point SAV

Les points noirs

Remplacement de pièces

Alternative à prix réduit

La restitution sonore du Neo est plus "sourde" sur les basses fréquences, et un peu plus ronde. En sortie de boîte (sans câble d'upgrade, permettant de dégraisser une partie du bas du spectre), je conseille le Neo aux auditeurs de Rap, RnB, electro / house / techno, métalleux.

En bref

Comme nous l'avons dit plus haut, tous les jeux à ambiance ainsi que les cinématiques profitent d'une mise en avant différente et bien plus profonde. Il ne faut toutefois pas oublier l'essence initiale du casque qui est pensé pour les musiciens.permet donc une bonne visualisation de vos ennemis pour dumais sans en accentuer les sons. L'intérêt étant d'avoir un rendu homogène et, il serait difficile d'intégrer ce type d'accentuation. Cependant, ce point n'est pas gênant pourqui profiteront tout de même d'un son agréable, fidèle et immersif.C'est certain, la partie téléphone et appelen avant par le constructeur. Bien que l'on trouve un câble capable de servir également de micro, ce dernier a un rendu étouffé. Il s'agira là bien plusque réelle option performante.Le casque s'adapte parfaitement aux musiques de votre téléphone à condition d'avoirou un adaptateur pour les téléphones ne disposant que d'un USB-C.Comme il fallait s'y attendre, aucun logiciel ne permet de régler le casque. Cependant, il sera possible d'exploiter ses compétences à leur maximum en utilisant une bonne carte son ou interface capable dedont fait preuve ce périphérique.Si l'on recherche les problèmes le plus souvent rencontrés par les utilisateurs, ils semblent. Par exemple, nous trouvons des utilisateurs qui y voient des basses trop accentuées ou simplement une isolation sonore bien trop faible. Si l'on se fie à notre expérience, ces points demandentdu milieu. Dans notre cas, rien à signaler dans ce genre, les sons restent globalement équilibrés pour une étanchéité acoustique notable à condition d'avoir un niveau d'écoute normal. Si vous poussez un peu trop le casque, l'étanchéité disparaît sans surprise pour les personnes autour de vous.Comme nous l'avons dit plus haut, aucun collage n'est à répertorier sur le casque en lui-même. C'est-à-dire que tous les éléments sont montés par vis ou emboitements. Il est ainsi facile de changer n'importe quel composant. De plus,répertorie la plupart des éléments duet donne la possibilité deSi le casque ainsi que ses capacités vous font de l'œil, mais que vous disposez d'un, une solution moins chère est disponible chez. Aux caractéristiques légèrement différentes de son grand frère, leadopte un aspect plus contemporain ainsi que des caractéristiques sensiblement différentes. Selon le distributeur :Au premier abord ainsi qu'à l'écoute, il est facile de comprendre la focalisation dusur le rendu musical. Uneappropriée et associée à unevous feront, sans nul doute, passer d'agréables moments d'écoute et de jeu. Profitez également de son trait initial en vous perdant dans l'que le casque saura vous retranscrire sans trop de difficultés.Le casque dispose également d'une sacoche de transport pourégalement par son poids et encombrement très faibles. Les quelques petits défauts du produit, comme un câble parfois trop court ou beaucoup trop long, ne parviennent cependant pas à