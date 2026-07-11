Cémantix 1592 : Indices et solution, quel est le mot du 11 juillet 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 11 juillet 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 11 juillet 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 11 juillet 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 11 juillet 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je dors dans les entrailles du monde, mais c'est le feu qui révèle mon véritable visage.
Indice 2Sans racines ni souffle, je traverse pourtant les âges en changeant de forme sous les mains des hommes.
Indice 3Tantôt je chante sous le marteau, tantôt je me tais dans la rouille, mais mon cœur demeure le même.
Indice 4Les civilisations m'ont élevé au rang de trésor bien avant que je ne devienne un matériau du quotidien.
Indice 5Je peux être aussi précieux qu'une fortune ou aussi ordinaire qu'un simple clou.
Indice 6Mon éclat varie selon ma nature, mais je suis souvent recherché pour ma solidité, ma conductivité ou ma résistance.
Indice 7On me trouve dans les bijoux, les outils, les véhicules comme dans une multitude d'objets de tous les jours.
Indice 8Matière généralement issue d'un minerai, caractérisée par sa bonne conductivité thermique et électrique, ainsi que par sa capacité à être façonnée ou alliée avec d'autres matières.
Solution du 11 juillet 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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