SUPERVIVE va définitivement fermer ses serveurs dans quelques semaines



le 17 décembre 2025 à 16h22 Publié par Justine Manchuelle le 17 décembre 2025 à 16h22

À la surprise générale et malgré de très bonnes évaluations sur Steam, les créateurs de SUPERVIVE viennent d'annoncer la fermeture définitive de ses serveurs au début de l'année 2026.