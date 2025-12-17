SUPERVIVE va définitivement fermer ses serveurs dans quelques semaines

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 décembre 2025 à 16h22
À la surprise générale et malgré de très bonnes évaluations sur Steam, les créateurs de SUPERVIVE viennent d'annoncer la fermeture définitive de ses serveurs au début de l'année 2026.
SUPERVIVE va définitivement fermer ses serveurs dans quelques semaines
En juillet dernier, SUPERVIVE comblait les amateurs de MOBA en confirmant le lancement de la version 1.0 du titre. Depuis, le jeu de Theorycraft Games avait accumulé les évaluations positives sur Steam. Mais six mois après ces débuts, le conte de fées semble avoir viré au cauchemar. 

À l'heure où ces lignes sont rédigées, SUPERVIVE compte moins de 170 joueurs actifs et son avenir dans ce milieu très concurrentiel était plus qu'incertain. Le 17 décembre 2025, la productrice exécutive du jeu a donc annoncé une triste nouvelle. Le titre va définitivement fermer ses portes et les joueurs n'ont plus que quelques semaines pour en profiter.

Clap de fin confirmé pour SUPERVIVE 

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Cette décision peut surprendre car à ses débuts en accès anticipé, SUPERVIVE était assez populaire auprès des joueurs. Son succès surprise avait d'ailleurs étonné son directeur. Cependant, il souhaitait poursuivre sur cette lancée en proposant « un jeu fondamentalement amusant ». 

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Toutefois, certains joueurs ont critiqué les récents choix faits par Theorycraft Games et ces derniers n'ont pas convaincu de nouveaux adeptes. Or, dans une vidéo expliquant les raisons de cette décision douloureuse, Jess Nam explique que pour maintenir les serveurs, une base plus régulière et plus importante de joueurs réguliers était indispensable. Cette condition n'étant pas remplie, le titre sera stoppé. 

Les serveurs de SUPERVIVE seront fermés le 25 février 2026 et le titre sera supprimé du catalogue Steam le même jour.

Un ultime patch disponible dès aujourd'hui avec un mode de jeu inédit à découvrir

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Avant de tirer sa révérence, SUPERVIVE offre un dernier cadeau aux joueurs avec le déploiement du patch 2.0.4. Disponible depuis le 17 décembre, il inclut notamment un mode de jeu expérimental : Prisma Party. Dans ce dernier, deux équipes de 6 champions s'affrontent dans une course contre la montre. La première des 2 équipes qui parvient à amasser 500 Prismas avant l'autre (en éliminant des minions, des champions adverses…) remporte le match. 

Miniature vidéo

Le mode Tournament a également été repensé pour permettre aux joueurs de se défier dans des duels en 1 contre 1. Enfin, pour amener une touche festive dans les parties, 6 tenues exclusives et leurs chromas sont accessibles gratuitement à l'ensemble des joueurs. 

Alors si vous appréciez SUPERVIVE, profitez dès maintenant des dernières semaines d'activité du titre avant son ultime souffle prévu en février prochain.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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