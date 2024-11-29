Retrouvez notre tier list des meilleurs personnages de SUPERVIVE, pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage sur le battle royale de type MOBA.
Disponible depuis le 20 novembre 2024 en accès anticipé sur PC, SUPERVIVE
est né du mélange détonnant entre un MOBA et un jeu de tir. Avec son casting comptant 16 personnages jouables hauts en couleur, les options sont nombreuses pour s'amuser, éliminer ses adversaires et remporter la partie.
De ce fait, plusieurs joueurs se demandent quel est ou quels sont les meilleurs personnages (Hunters) de SUPERVIVE
à l'heure actuelle pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons la tier list des meilleurs personnages de SUPERVIVE
.
Tier list des meilleurs personnages de SUPERVIVE
C
Shrike
D
Ghost
Les informations de la tier list des personnages de SUPERVIVE
ci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez un personnage bien classé chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas que la tier list SUPERVIVE
est là pour vous donner une idée lors de la sélection du personnage, notamment si vous n'avez pas une grande expérience du jeu.
Pour cette tier list des meilleurs personnages de SUPERVIVE
, nous nous sommes également basés sur les compétences et spécificités des personnages, la prise en main et les chances de victoire à la sélection d'un Hunter. Notre sélection est pensée pour que vous puissiez avoir un peu plus de recul et pour que vous puissiez avoir toutes les clés entre vos mains. Certains personnages sont bien classés de par leur prise en main facile, et d'autres, moins bien classés parce qu'ils sont plus difficiles à manœuvrer. Cela va également dépendre de la façon dont vous aimez jouer, de la progression de la partie et d'autres facteurs plus aléatoires.
Rappelons également que cette tier list
est basée sur la méta actuelle de SUPERVIVE.
Elle est donc vouée à évoluer au gré des patchs d'équilibrage et des ajouts de nouveaux Hunters dans les semaines à venir. En effet, Theorycraft Games apportera, ces prochains mois, de personnages supplémentaires qui viendront, sans aucun doute, bousculer cette tier list des meilleurs personnages de SUPERVIVE
. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.
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