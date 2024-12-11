SUPERVIVE célèbre les fêtes avec son premier événement saisonnier

Le vent d'hiver souffle sur le monde de SUPERVIVE, apportant avec lui un événement festif et très enneigé. Découvrez toutes les nouveautés proposées et les surprises à récupérer.
Chaque année au mois de décembre, les tenues festives et les envies de batailles dans la neige s'invitent dans de nombreux jeux vidéo
. Parmi les exemples les plus connus figurent World of Warcraft, League of Legends, Fortnite, Overwatch 2 et bien d'autres. En cette année 2024, un nouveau venu propose également à sa communauté de commémorer la joie fournie par Noël et les vacances à la neige : SUPERVIVE
.
Disponible depuis le 20 novembre 2024, le titre free-to-play est déjà un succès
. Mais alors que son premier mois d'exploitation n'est pas encore terminé, il offre déjà aux joueurs un événement temporaire saisonnier placé sous le signe de l'hiver. Annoncé lors de la présentation de la Roadmap du titre, le Cosmic Winter Jubilee a fait ses débuts en jeu le 11 décembre 2024
, et il vous promet de belles surprises.
Prenez part aux festivités du Cosmic Winter Jubilee de SUPERVIVE
Qui dit événement hivernal dit neige à profusion ! Pour l'occasion, la Brèche de SUPERVIVE est habillée d'un beau manteau blanc
et de décorations qui vous plongent immédiatement dans l'ambiance des fêtes. Si celui-ci pouvait être purement esthétique, il inclut une vraie fonctionnalité à exploiter au cours de vos parties. Une partie de la Brèche est couverte de glace, rendant certains éléments du décor destructibles
à cause du froid. Profitez de ces points glacés pour surprendre vos adversaires.
La carte givrée apporte avec elle non pas le vent d'hiver, mais bien de tout nouveaux Storm Shifts.
Au cours de vos chasses, vous pourrez tomber sur 3 tempêtes saisonnières :
- Snowball Fights : amateurs de batailles de boules de neige, cette tempête est faite pour vous car chaque joueur qui apparaitra sur la carte aura droit à un pouvoir spécial lui permettant de lancer des boules de neige sur ses adversaires. Attention : la boule de neige est considérée comme un objet consommable
- Snow Bombers : pendant cette série de petites courses, les joueurs doivent se dépêcher, sous peine d'être transformés en bonhomme de neige
- Gifts from Above : lors de ce Storm Shift, le Père Noël semble survoler la Brèche, laissant tomber des cadeaux sur l'ensemble de la carte à aller récupérer avant les autres joueurs
Le Cosmic Winter Jubilee ne s'arrête pas là et propose également de nouveaux pouvoirs, cinq missions saisonnières à accomplir, du nouveau contenu JcJ, une foule de correctifs et d'équilibrages
des personnages jouables. Un nouveau PNJ très généreux vous offrira des cadeaux, et si vous lui en donnez un en retour, vous obtiendrez une surprise. Enfin, pour inciter les joueurs à faire découvrir le titre à leurs proches, une offre de parrainage est mise en place pendant la durée de l'événement
.
En parrainant un ami, vous obtiendrez le double de points, ce qui vous permettra de débloquer deux tenues de survie pour Elluna, un skin de planeur et bien plus encore. Pour augmenter vos chances de victoires et de points gagnés, n'hésitez pas à consulter notre Tier List des Chasseurs de SUPERVIVE
. Si la date de fin de l'événement n'est pas encore connue, SUPERVIVE proposera certainement cette féérie hivernale jusqu'à début janvier 2025.
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