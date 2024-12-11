SUPERVIVE célèbre les fêtes avec son premier événement saisonnier



le 11 décembre 2024 à 11h50 Publié par Justine Manchuelle le 11 décembre 2024 à 11h50

Le vent d'hiver souffle sur le monde de SUPERVIVE, apportant avec lui un événement festif et très enneigé. Découvrez toutes les nouveautés proposées et les surprises à récupérer.