SUPERVIVE annonce sa date de sortie en version 1.0, le rendez-vous est proche

Theorycraft Games a, récemment, dévoilé la date de sortie de la 1.0 de SUPERVIVE, qui marquera l'arrivée de nouveaux contenus.

La version 1.0 de SUPERVIVE datée

Notez cette date dans votre calendrier : le 24 juillet 2025, la nouvelle version 1.0 de SUPERVIVE débarque partout dans le monde ! L'incroyable engouement suscité par notre bêta-test fermé en Chine nous a véritablement motivés en ce sens.

SUPERVIVE 1.0 DROPS JULY 24, 2025



A REINVENTED GAME, NEW LAUNCH HUNTERS, AND LOTS TO COME



LEARN MORE IN A COUPLE WEEKS! pic.twitter.com/MUomEwFKXz — SUPERVIVE (@playSUPERVIVE) June 30, 2025

De premiers détails sur la version 1.0 de SUPERVIVE

La version 1.0 revisite entièrement le jeu, avec une refonte complète de la progression de la structure, de la carte, du client, et de bien d'autres aspects du jeu. Tout cela a été conçu dans le but ultime de proposer une mouture de SUPERVIVE qui s'appuie sur une base de combat fluide favorisant la létalité.

Des récompenses prévues pour les joueurs

Celles et ceux qui y auront joué au moins 1 fois, avant la 1.0, recevront un « ectoplasme carotte cartoon (Racinon) exclusif ainsi que le signal Champion ».

Celles et ceux qui y ont joué plus de 40 heures obtiendront « le planeur exclusif "The OG" (notre toute premier modèle de planeur !) ainsi que le titre méga exclusif de Theorycrafter ».

Disponible en accès anticipé depuis le mois de septembre 2024 sur PC,, qui est développé ainsi qu'édité par Theorycraft Games, a connu un très beau succès à son lancement. Moins d'un an après,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Theorycraft Games a indiqué que. Comme précisé dans un post sur la page Steam du soft, cette date concerne le monde entier :D'ailleurs, le studio de développement a apportéToujours sur Steam,À l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'informations supplémentaires. Cependant, les développeurs ont prévu d'en dire plus à ce sujet, le 17 juillet prochain. Remarquons également qu'à cette date, les serveurs deentreront en maintenance, et ce, jusqu'au 24 juillet.Theorycraft Games a profité de cette annonce pour annoncer queRendez-vous donc le 24 juillet 2025 pour découvrir la version 1.0 de