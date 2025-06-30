SUPERVIVE annonce sa date de sortie en version 1.0, le rendez-vous est proche

Theorycraft Games a, récemment, dévoilé la date de sortie de la 1.0 de SUPERVIVE, qui marquera l'arrivée de nouveaux contenus.
Disponible en accès anticipé depuis le mois de septembre 2024 sur PC, SUPERVIVE
, qui est développé ainsi qu'édité par Theorycraft Games, a connu un très beau succès à son lancement. Moins d'un an après, SUPERVIVE s'apprête à sortir en version 1.0
.
La version 1.0 de SUPERVIVE datée
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Theorycraft Games a indiqué que la version 1.0 de SUPERVIVE arrive le 24 juillet 2025
. Comme précisé dans un post sur la page Steam du soft, cette date concerne le monde entier :
Notez cette date dans votre calendrier : le 24 juillet 2025, la nouvelle version 1.0 de SUPERVIVE débarque partout dans le monde ! L'incroyable engouement suscité par notre bêta-test fermé en Chine nous a véritablement motivés en ce sens.
D'ailleurs, le studio de développement a apporté quelques premières informations concernant le contenu de la version 1.0 de SUPERVIVE
.
De premiers détails sur la version 1.0 de SUPERVIVE
Toujours sur Steam, Theorycraft Games a précisé que la version 1.0 apportera de nombreux changements sur SUPERVIVE
:
La version 1.0 revisite entièrement le jeu, avec une refonte complète de la progression de la structure, de la carte, du client, et de bien d'autres aspects du jeu. Tout cela a été conçu dans le but ultime de proposer une mouture de SUPERVIVE qui s'appuie sur une base de combat fluide favorisant la létalité.
À l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'informations supplémentaires. Cependant, les développeurs ont prévu d'en dire plus à ce sujet, le 17 juillet prochain. Remarquons également qu'à cette date, les serveurs de SUPERVIVE
entreront en maintenance, et ce, jusqu'au 24 juillet.
Des récompenses prévues pour les joueurs
Theorycraft Games a profité de cette annonce pour annoncer que les joueurs et les joueuses qui ont joué à SUPERVIVE, avant le lancement de la version 1.0, recevront diverses récompenses
:
- Celles et ceux qui y auront joué au moins 1 fois, avant la 1.0, recevront un « ectoplasme carotte cartoon (Racinon) exclusif ainsi que le signal Champion ».
- Celles et ceux qui y ont joué plus de 40 heures obtiendront « le planeur exclusif "The OG" (notre toute premier modèle de planeur !) ainsi que le titre méga exclusif de Theorycrafter ».
Rendez-vous donc le 24 juillet 2025 pour découvrir la version 1.0 de SUPERVIVE
.
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