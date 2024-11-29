SUPERVIVE est un succès inattendu pour son directeur



le 29 novembre 2024 à 19h10 Publié par Justine Manchuelle le 29 novembre 2024 à 19h10

Dans une interview, Joe Tung (PDG de Theorycraft Games) a partagé sa surprise quant au succès de SUPERVIVE, ainsi que le souhait du studio de proposer quelque chose de nouveau.