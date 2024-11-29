SUPERVIVE est un succès inattendu pour son directeur

Dans une interview, Joe Tung (PDG de Theorycraft Games) a partagé sa surprise quant au succès de SUPERVIVE, ainsi que le souhait du studio de proposer quelque chose de nouveau.
S'il n'est disponible que depuis le 20 novembre 2024, SUPERVIVE
a d'abord gagné les faveurs du public en luttant contre de nombreux adversaires. En effet, le BR MOBA free-to-play était en concurrence avec plusieurs titres lors du Steam Next Fest. Pourtant, il a terminé sur le podium des jeux les plus joués pendant toute la durée de l'événement. Son arrivée récente sur Steam
a d'ailleurs augmenté sa popularité.
SUPERVIVE a enregistré presque 48 000 connexions simultanées enregistrées en pic moins de 15 jours après ses débuts
. De plus, il a reçu plus de 90 % d'évaluations positives de la part des joueurs
. Même les grands noms de Twitch comme Tyler1 et Caedrel ont mis de côté League of Legends pour tester le titre. Ces nouvelles ont de quoi ravir Joe Tung (directeur de Theorycraft Games), qui ne s'attendait pas à un tel succès.
Le désir de faire de SUPERVIVE « un jeu fondamentalement amusant » comme motivation
Bien connu des amateurs de jeux vidéo de tous âges, Joe Tung a travaillé sur des licences comme Halo, Destiny et League of Legends avant de lancer le projet SUPERVIVE. Mais lors d'un entretien accordé à PCGamesN
, il a tenu à rappeler que les succès passés ne garantissent en rien la réussite des projets à venir
.
« Supervive n'a jamais été une certitude pour nous. Nous ne pouvons pas dire que nous savions que cela allait arriver, mais nous avons bénéficié d'un très fort élan lors du Steam Next Fest, et je pense que nous avons eu un créateur et des stratégies de mise sur le marché vraiment excellents. Mais tout cela n'a pas d'importance si nous n'avons pas un jeu fondamentalement amusant ».
En plus de créer « un jeu fondamentalement amusant
», Joe Tung a expliqué que, pour se démarquer, le titre devait ajouter « quelque chose qui avait une tonne de profondeur, qui mériterait des milliers d'heures de nos joueurs, et nous voulions ajouter quelque chose de nouveau à la conversation
». Aujourd'hui, le marché des MOBA et des Battle Royales est saturé. Lancer un titre comme SUPERVIVE dans ce contexte était donc un pari risqué.
Cependant, Joe Tung a conclu l'entretien en déclarant que son équipe a dû abandonner une certaine forme de contrôle ou de restriction pour donner son âme au titre
. « Notre équipe dispose d'une incroyable marge de manœuvre et d'autonomie - tant de choses dans le jeu ont été créées par des membres de l'équipe, qu'il n'y a pas eu de document de conception principal. Nous voulons nous assurer que chaque patch présente une accroche de jeu incroyable et une raison de revenir.
» Retrouvez également la tier list des meilleurs personnage de SUPERVIVE
.
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