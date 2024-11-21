SUPERVIVE : Sa bêta ouverte est disponible

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 novembre 2024 à 11h29
Si vous avez manqué la découverte de SUPERVIVE lors du Steam Next Fest, testez sans attendre le MOBA survitaminé de Theroycraft Games gratuitement sur Steam.
SUPERVIVE : Sa bêta ouverte est disponible
Présenté pour la première fois au mois d'octobre, SUPERVIVE s'était imposé comme l'un des titres les plus appréciés de l'événement. Quelques semaines plus tard, lors d'une phase de test en Corée, le succès était toujours au rendez-vous, et les retours des joueurs très positifs. L'engouement autour du MOBA free-to-play de Therycraft Games a poussé son directeur à avancer la date de lancement de la bêta ouverte de SUPERVIVE. Ce jour est enfin arrivé, et vous pouvez tester le titre dès aujourd'hui. 

SUPERVIVE jouable gratuitement sur Steam depuis le 20 novembre 2024

Depuis le 20 novembre 2024, SUPERVIVE est accessible aux joueurs d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Amérique du Sud (São Paulo) et de Corée. Pour participer à cette phase de test et partager vos retours sur le titre, il vous suffit de vous rendre sur la page du titre sur la plateforme de Valve, d'ajouter SUPERVIVE à votre bibliothèque et de cliquer sur Jouer au jeu. Si tout l'audio est uniquement en Anglais, le titre possède une interface en Français pour faciliter la découverte du jeu.

supervive-beta-screenshot
À l'occasion de cette sortie, SUPERVIVE propose une pléthore de fonctionnalités pour combler les nouveaux venus et les héros ayant pris part à la première démo. De nombreux modes de jeu sont déjà disponibles, dont des deathmatchs en 4v4, des battle royales où 10 escouades de 4 joueurs s'affrontent ou des combats en duo. Au lancement de la bêta ouverte, les joueurs peuvent incarner 16 chasseurs différents et tous déblocables gratuitement. Enfin, ils ont à leur disposition 24 évolutions du système d'équipement ainsi que 3 niveaux d'amélioration de leurs capacités pour créer leur propre style de combat.

Miniature vidéo

Quelques heures seulement après l'ouverture de cet accès anticipé, le succès est d'ailleurs au rendez-vous. Mis en avant sur la page d'accueil de Steam, SUPERVIVE a enregistré près de 30 000 connexions simultanées lors de son lancement, et une moyenne de 10 700 héros en jeu à l'heure où ces lignes sont écrites. Mais ce nombre devrait augmenter à l'approche du premier week-end d'accès, ainsi que lors du lancement du premier événement en jeu prévu pour le mois de décembre.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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