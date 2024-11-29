SUPERVIVE est-il disponible sur consoles PS5 et Xbox Series ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 novembre 2024 à 16h27
Certains joueurs et joueuses se demandent si SUPERVIVE, le MOBA survitaminé de Theorycraft Games, est disponible sur les consoles Sony et Microsoft.
SUPERVIVE est-il disponible sur consoles PS5 et Xbox Series ?
Dernier né dans la grande famille des MOBA, SUPERVIVE a fait des débuts remarqués auprès de la communauté Steam. Suite à deux phases de test concluantes en Europe et en Corée, le titre de Theorycraft Games est disponible depuis le 20 novembre 2024 en accès anticipé sur Steam. Cependant, les amateurs de MOBA qui ne jouent pas sur PC peuvent se demander si ce nouveau free-to-play prometteur est disponible sur consoles de salon.

Est-il possible de jouer à SUPERVIVE sur PS5 et consoles Xbox Series ?

La réponse risque toutefois de décevoir les habitués du genre car SUPERVIVE n'est pas disponible sur consoles PlayStation ou Xbox. D'ailleurs, la feuille de route partagée par Thorycraft Games qui détaille les fonctionnalités et éléments à venir ne mentionne pas de portage sur consoles de salon. Pour l'heure, SUPERVIVE reste donc une exclusivité jouable via Steam. Néanmoins, des indices montrent que l'arrivée du titre sur d'autres supports pourrait être envisagée

Miniature vidéo

En parcourant le serveur Discord de SUPERVIVE, les journalistes du média Game Pressure ont découvert un message publié par l'un des représentants du studio Theroycraft Games. Dans celui-ci, il explique que l'idée n'est pas totalement exclue. D'ailleurs, la réponse n'est pas surprenante car le titre n'est encore proposé qu'en accès anticipé.

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Avant de le proposer sur un autre support, les équipes souhaitent voit si SUPERVIVE connait toujours le succès sur PC pour envisager un portage sur d'autres consoles. D'ailleurs, la PS5 et les consoles Xbox Series ne seraient peut-être pas les seules à proposer le MOBA dans le futur. En effet, le genre s'est démocratisé sur mobiles, laissant entrevoir une sortie potentielle sur appareils iOS et Android. Néanmoins, ces idées restent hypothétiques sans confirmation de la part de Theorycraft Games.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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