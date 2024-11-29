SUPERVIVE est-il disponible sur consoles PS5 et Xbox Series ?

Certains joueurs et joueuses se demandent si SUPERVIVE, le MOBA survitaminé de Theorycraft Games, est disponible sur les consoles Sony et Microsoft.
Dernier né dans la grande famille des MOBA, SUPERVIVE
a fait des débuts remarqués auprès de la communauté Steam. Suite à deux phases de test concluantes en Europe et en Corée, le titre de Theorycraft Games est disponible depuis le 20 novembre 2024 en accès anticipé sur Steam. Cependant, les amateurs de MOBA qui ne jouent pas sur PC peuvent se demander si ce nouveau free-to-play prometteur est disponible sur consoles de salon
.
Est-il possible de jouer à SUPERVIVE sur PS5 et consoles Xbox Series ?
La réponse risque toutefois de décevoir les habitués du genre car SUPERVIVE n'est pas disponible sur consoles PlayStation ou Xbox.
D'ailleurs, la feuille de route partagée par Thorycraft Games qui détaille les fonctionnalités et éléments à venir ne mentionne pas de portage sur consoles de salon. Pour l'heure, SUPERVIVE reste donc une exclusivité jouable via Steam. Néanmoins, des indices montrent que l'arrivée du titre sur d'autres supports pourrait être envisagée
.
En parcourant le serveur Discord de SUPERVIVE, les journalistes du média Game Pressure
ont découvert un message publié par l'un des représentants du studio Theroycraft Games
. Dans celui-ci, il explique que l'idée n'est pas totalement exclue. D'ailleurs, la réponse n'est pas surprenante car le titre n'est encore proposé qu'en accès anticipé.
Avant de le proposer sur un autre support, les équipes souhaitent voit si SUPERVIVE connait toujours le succès sur PC pour envisager un portage sur d'autres consoles
. D'ailleurs, la PS5 et les consoles Xbox Series ne seraient peut-être pas les seules à proposer le MOBA dans le futur. En effet, le genre s'est démocratisé sur mobiles, laissant entrevoir une sortie potentielle sur appareils iOS et Android. Néanmoins, ces idées restent hypothétiques sans confirmation de la part de Theorycraft Games.
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