SUPERVIVE : L'ouverture de la bêta ouverte est avancée

Après une première démo très appréciée lors du Steam Next Fest, SUPERVIVE se prépare à être lancé en bêta ouverte à travers le monde courant novembre.
Le Steam Next Fest a été l'occasion pour les joueurs de découvrir pour la toute première fois SUPERVIVE
. Ce free-to-play développé par Theorycraft Games avait d'ailleurs marqué les esprits en figurant dans le top 5 des jeux les plus joués lors de l'événement
. Face au succès de cette présentation et au retour des joueurs lors d'une bêta fermée en Corée, le PDG et cofondateur, Joe Tung, a annoncé une nouvelle qui devrait ravir celles et ceux qui n'ont pas encore pu le tester.
La bêta ouverte de SUPERVIVE accessible à partir du 20 novembre 2024
Dans un communiqué de presse, Joe Tung et ses équipes ont avoué avoir été « impressionnés par la vague de passion et de soutien dont SUPERVIVE a fait l'objet. Après avoir vu tous les nouveaux joueurs arriver, le nombre de parties qu'ils ont disputées, et les multiples demandes que nous avons reçues pour laisser les serveurs ouverts… Nous savions que nous devions lancer notre Bêta ouverte
».
Pour répondre à cette attente des joueurs, la bêta ouverte de SUPERVIVE
fera ses débuts le 20 novembre. Des serveurs dédiés vont être ouverts dans toutes les régions du monde
, y compris en Europe pour les joueurs français. Cette première phase de test accessible à tous sera l'occasion pour les équipes d'adapter le développement du jeu en prenant en compte les commentaires de la communauté.
Mais l'arrivée de la bêta ouverte de SUPERVIVE s'accompagne également de quelques surprises. Il a été confirmé qu'un événement hivernal transdimensionnel arriverait en jeu courant décembre
. De plus, des Supporter packs seront disponibles à l'achat
pour soutenir le développement du jeu et profiter d'avantages exclusifs, dont une monnaie Premium et des éléments cosmétiques inédits.
Rendez-vous donc le 20 novembre pour (re)plonger dans l'univers de SUPERVIVE. Si vous souhaitez faire partie des premiers héros à participer à cette phase de test, ajoutez dès maintenant le jeu à votre liste de souhaits
sur Steam.
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