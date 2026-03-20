Subnautica 2 : Sa date de sortie annoncée sans l'accord de Ted Gill ?

La date de lancement de l'accès anticipé de Subnautica 2 a été dévoilée le 18 mars dernier. Mais cette décision fait aujourd'hui l'objet de polémiques alors que même que le procès opposant Krafton aux fondateurs du studio est au cœur de l'actualité.
L'affaire opposant les fondateurs d'Unknown Worlds Entertainment et Krafton autour du lancement de Subnautica 2
vient de connaître un nouveau rebondissement. Il y a quelques jours seulement, la Cour de justice du Delaware avait reconnu les comportements abusifs de Krafton et avait exigé que Ted Gill retrouve son poste de directeur de studio
.
Mais quelques jours seulement après cette affaire, Krafton annonce officiellement la fenêtre de sortie pour l'accès anticipé du jeu. Si la nouvelle a ravi les joueurs, elle a provoqué la colère de Ted Gill car elle aurait été décidée sans qu'il en soit informé.
Une date décidée sans respecter une décision de justice
Pour bien comprendre en quoi cette annonce n'est pas anodine et pourrait mener à de nouvelles poursuites judiciaires, il faut revenir quelques instants sur la décision rendue par la Cour suite au procès. En plus de revenir à la tête d'Unknown Worlds Entertainment, Ted Gill possède désormais un contrôle total sur toutes les décisions prises en lien avec Subnautica 2.
En théorie, cette règle s'applique donc également sur le choix de la date de lancement.
Or, alors que la décision de la justice était entrée en vigueur, les avocats des fondateurs d'Unknown Worlds ont découvert l'existence d'un mémo interne.
Mais le plus surprenant est que celle-ci a été relayée par Game File. Dans un article en date du 19 mars
, le média révèle que Steve Papoutsis (directeur du studio nommé après les licenciements imposés par Krafton) aurait déclaré que Subnautica 2 serait prêt pour un lancement anticipé en mai prochain. La révélation de la date aurait été faite dans la foulée alors même que Steve Papoutsis n'avait techniquement plus aucun pouvoir
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Une nouvelle révélation qui vient entacher le lancement tout proche de Subnautica 2
Pour les avocats des fondateurs d'Unknown Worlds, « Krafton a annoncé ce lancement de manière intéressée, sans se soucier de son impact sur le jeu, l'équipe ou la communauté, et encore moins de l'avis de cette Cour. »
Or, une telle annonce est un événement majeur qui doit être orchestré par le directeur. De leur côté, les avocats de Krafton précisent que ce mémo ne fait pas office de preuve et qu'il célébrait simplement une nouvelle étape de développement.À l'heure actuelle, la justice ne s'est pas encore exprimée sur ce sujet.
Néanmoins, si les arguments évoqués par les avocats de Ted Gill sont validés, cela pourrait mener à un changement de date de lancement pour l'accès anticipé de Subnautica 2. Affaire à suivre donc...
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