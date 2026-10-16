Subnautica 2 révèle des détails sur sa prochaine mise à jour, qui s'annonce riche

Unknown Worlds Entertainment a, récemment, apporté des informations concernant le contenu de la prochaine mise à jour de Subnautica 2, qui est plutôt conséquente.

Disponible en accès anticipé depuis le mois de mai 2026 sur PC et Xbox Series, Subnautica 2 profite d'un suivi attentif de la part de ses développeurs de chez Unknown Worlds Entertainment. Si les joueurs et les joueuses ont déjà pu tester quelques nouveautés depuis son lancement, le studio a prévu une nouvelle mise à jour majeure pour Subnautica 2, qui enrichira grandement l'expérience.

La prochaine mise à jour de Subnautica 2 est « la plus ambitieuse depuis la sortie »

C'est via une nouvelle vidéo, partagée sur la chaîne YouTube de la franchise, que le directeur créatif de Subnautica 2, Anthony Gallegos, a donné de plus amples détails concernant la prochaine mise à jour. Le directeur créatif a, tout de suite, précisé que la mise à jour 2.0 de Subnautica 2 est « la plus ambitieuse depuis la sortie du jeu ».

Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une toute nouvelle région à explorer, qui sera composée de plusieurs biomes inédits. Anthony Gallegos indique, d'ailleurs, que cette nouvelle région est l'une des zones les plus effrayantes réalisées : « Il y fait sombre, les menaces sont partout, et en même temps elle est magnifique. C'est un contraste intéressant ».

Grâce à ce patch, la communauté pourra également découvrir de nouveaux éléments narratifs, qui étendront l'histoire des colons, mais aussi « celle... d'une certaine autre espèce ». Du côté du bestiaire, Unknown Worlds Entertainment a prévu d'ajouter de nouvelles créatures ainsi que d'implanter un nouveau comportement pour le Léviathan Collecteur, qui deviendra alors encore plus effrayant.

La mise à jour 2.0 introduira, par ailleurs, un nouveau châssis, qui offre la possibilité d'ajouter des bras et des jambes au Têtard. Sans oublier, plusieurs nouveaux biomods et la possibilité d'effectuer un dash grâce aux palmes (il ne sera plus nécessaire d'avoir un biomod). Évidemment, le studio compte implanter de nouvelles options de construction, dont une nouvelle salle circulaire.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Pas de date de sortie pour la mise à jour 2.0 de Subnautica 2

Malheureusement, Unknown Worlds Entertainment n'a pas dévoilé la date de sortie de la mise à jour 2.0 de Subnautica 2. Néanmoins, nous pouvons nous attendre à de plus amples informations à ce sujet dans les semaines à venir, et ce, via cette nouvelle série de vlogs. Évidemment, nous vous tiendrons informés et nous ne manquerons pas de vous partager la date de lancement de cette nouvelle mise à jour de Subnautica 2, lorsque celle-ci aura été dévoilée.

Pour l'heure, rappelons que Subnautica 2 est à retrouver en accès anticipé sur PC ainsi que sur Xbox Series.